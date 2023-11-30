Эксперт: Молодые ученые обеспечат технологический суверенитет России

Политолог Майоров: Молодые ученые помогут России выйти в лидеры мирового научного прогресса

Tекст: Олег Исайченко

«Россия делает акцент на поддержке молодых ученых. В этом контексте встречи представителей научного сообщества с президентом очень важны. На них можно поднять волнующие специалистов проблемы, а также обсудить наиболее приоритетные направления исследований», – сказал доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров.

«Государство оказывает финансовую поддержку молодым ученым. Вузы и исследовательские организации могут помочь начинающим специалистам с жильем. Также в рамках объявленного в нашей стране Десятилетия науки и технологий планируется целый комплекс мер для развития отрасли», – подчеркивает собеседник.

«Быть ученым – это престижно. Специалисты имеют достойную заработную плату и социальные гарантии. Молодые люди видят перспективы карьеры в этой сфере. Ученые продвигают нашу страну в лидеры мирового научного прогресса и обеспечивают наш технологический суверенитет. Очень важно, чтобы специалисты чувствовали, что они работают на благо Родины. Поэтому властям необходимо помогать молодым людям, выбравшим этот жизненный путь», – резюмировал Майоров.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи посетил III Конгресс молодых ученых – это одно из ключевых мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного в 2022 году.

Перед началом встречи глава государства в сопровождении руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой осмотрел экспонаты проекта «Наша Лаба»: на выставке представлены около 110 единиц научного оборудования от 17 ведущих российских и белорусских компаний.

На самой встрече с учеными Путин отметил: западные партнеры полагали, что Россия никогда не слезет с их технологической иглы. «А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро», – сказал президент.

Путин также отметил что развитие генетики позволит странам получить судьбоносные преимущества. «Она, как и искусственный интеллект, будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека», – пояснил глава государства.

Кроме того, он попросил расширить перечень ключевых инициатив Российского научного фонда, включив в него термоядерный синтез, пообещал ускорить работу по принятию проекта по коллекции биоресурсов, выразил готовность помочь ученым с продвижением сладкого белка.

Помимо этого, Путин пообещал поговорить с главой «Сибура» об испытаниях наукоемких разработок и назвал развитие малотоннажной химии одним из приоритетов правительства.

Вместе с тем президент России поддержал предложение «продлить статус молодого ученого, молодого кандидата наук и молодого доктора наук на время пребывания молодого ученого в декрете или в отпуске по уходу за ребенком». Также он сообщил, что стипендии аспирантам за приоритетные исследования будут повышены. Кроме того, Путин призвал стимулировать глав регионов к развитию научных предприятий.