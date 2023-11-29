Путин рассказал о новой стипендии для аспирантов-исследователей

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы в прошлом году – ваши коллеги, с которыми я встречался в прошлом году, – ставили вопрос о том, что необходимо поднять стипендии аспирантам. Мы это делаем. Сейчас вот стипендия будет 75 тыс. [рублей]», – сказал глава государства на встрече с молодыми учеными в Сириусе, передает ТАСС.

Путин добавил, что 75 тыс. рублей – «не самая большая цифра, но все-таки жить можно уже». «Когда других источников [дохода] нет, когда человеку приходится концентрироваться на том деле, которому он себя посвятил, конечно, это важно», – отметил он.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тыс. рублей для проводящих исследования в целях НТР аспирантов.