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    Зеленский выдавливает Залужного из регионов
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    СМИ сообщили о гибели российского генерала Завадского
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    39 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    11 комментариев
    30 ноября 2023, 07:28

    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что в ночь на четверг киевский режим пытался предпринять террористическую атаку, используя беспилотник самолетного типа.

    Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки украинского беспилотника пострадали два бойца самообороны. Кроме того, сообщалось, что украинский БПЛА уничтожен на подлете к Москве. Также Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Ростовской областью.

    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

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    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

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    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

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    29 ноября 2023, 09:59
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев

    Гагин: Gри бегстве с позици онецком ВСУ оставили около 200 тел сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили порядка 200 тел сослуживцев, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, оставленные украинские позиции под Донецком буквально усеяны брошенными телами украинских солдат, на данный момент их насчитали около 200, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что противник, убегая, даже не пытался эвакуировать тела. По информации советника, сейчас эвакуацию тел украинских военнослужащих проводят российские силы.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные рассказал, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (31)
    29 ноября 2023, 21:57
    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие

    В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В заявлении министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году.

    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это «не наша война», передает RT.

    Сийярто добавил, что Венгрия также настояла на том, чтобы участие стран НАТО в программе поддержки Украины было добровольным.

    В то же время министры заявили, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

    Ранее Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, намерены продолжать поддерживать Украину.

    Коментарии (29)
    29 ноября 2023, 11:43
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    Владислав Сурков: Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован
    @ Киностудия имени М. Горького

    Tекст: Ольга Никитина

    Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя – это настоящий «учебник укрологии», который раскрывает «хуторянский менталитет малороссов», заявил бывший помощник президента России Владислав Сурков.

    Сурков в статье, опубликованной на портале «Актуальные комментарии», пишет, что главными чертами украинской души являются сказочность мировосприятия, магическое мышление, впечатлительность и избыточная поэтичность. «Украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает», – уверен бывший помощник главы российского государства.

    Такой является и политическая культура украинства, считает он. «Колдуны и ведьмы майданов время от времени убеждают народ, что стоит немного пошабашить на площади, и жизнь наладится. Цеевропа, нато, безвиз, рамштайн, все эти в сущности бессмысленные для хуторян слова – на самом деле магические формулы, заклинания и заговоры, посредством которых все проблемы в одночасье должны быть решены. Должны, но не решаются», – говорится в статье.

    В результате, по словам Суркова, наступают отрезвление и обида на несостоявшееся чудо, а рейтинги «колдунов и ведьм» рушатся, их проклинают и забывают. Но тут же украинцы попадают под влияние «свежих проходимцев», добавляет автор.

    Украинское контрнаступление, по его словам, было спланировано «не по правилам науки побеждать, а по рецептам провинциальной ворожбы», а потому предсказуемо провалилось. «И что? В меланхоличном тексте для «Экономиста» Залужный уповает на нечто, сопоставимое с «изобретением пороха». То есть на какое-то самому ему неведомое чудо-оружие. Короче, опять на чудо», – пишет Сурков. «Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается», – добавляет он.

    В итоге украинцы начинают разочаровываться в своих «колдунах». «И правда, кто им поможет? Заживо мумифицированный Байден? Декадент Залужный? Несчастная бездетная пара Ермак/Зеленский? Вряд ли. Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет», – подчеркнул Сурков.

    На Банковой, по его словам, «тайком мечтают о Минске-3», однако никаких третьих Минских соглашений уже не будет. Россия, как отметил Сурков, больше не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку, а «нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое».

    «Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства». А одураченные украинцы будут говорить о Зеленском: «Сосульку, тряпку принял за важного человека!» – заключил Сурков.

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    29 ноября 2023, 13:45
    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о татуировке с Бандерой и спонсировании ВСУ

    Певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые разыграли певицу от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко, призналась в спонсировании ВСУ и поддержала бомбежку Донецка.

    Запись разговора Вован и Лексус опубликовали в своем Telegram-канале. Певица рассказала «Ткаченко», что поддерживает киевский режим и восхищается Владимиром Зеленским. Также она утвердительно ответила на вопрос о помощи ВСУ. «Я делаю, да, я помогаю. (...) Это имеет место», – приводит ее слова «Лента.ру».

    Во второй части розыгрыша с певицей связались уже от лица якобы президента Украины, роль которого исполнил пародист Макс Комикадзе. В ответ на вопрос о своем отношении к России и Украине Наргиз показала подставному Зеленскому свою новую татуировку в виде украинского тризуба. Кроме того, она поделилась планами набить портрет одного из лидеров запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, которого она считает «very sexy» («очень сексуальным»). Наргиз назвала Бандеру своим «кумиром» и «героем». Еще певица хочет сделать тату с портретом самого Зеленского.

    «Я в хороших русских очень мало верю. Хорошие русские – это мертвые русские», – заявила звезда шоу «Голос».

    Планы ВСУ стрелять по Донецку, которые озвучил подставной Зеленский, певица встретила аплодисментами и согласилась на то, чтобы ракеты, которые нацелены на город, были подписаны ее именем.

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин уже призвал Генпрокуратуру России проверить Наргиз на предмет финансирования ВСУ.

    В мае 2022 года Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет из-за ее позиции по поводу спецоперации.

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    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображением» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

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    29 ноября 2023, 14:56
    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше

    Полонист Стремидловский: Украинцы протестами в Польше еще больше разозлили поляков

    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Блокада польских дорог украинскими водителями – это попытка перенести «майданные» технологии в другую страну. Однако вскоре протестующие убедятся, что на новом месте такие методы не работают. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее водители с Украины заблокировали польские дороги в ответ на протест местных перевозчиков.

    «Блокирование польских дорог – это очень большое нахальство со стороны украинских водителей. Они уже разрушили свою страну и теперь пытаются совершать незаконные действия в отношении властей и жителей других государств. Хотя следует сказать, что Варшава это заслужила», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Текущие акции украинцев можно сравнить с «Автомайданом» времен 2013-2014 годов. Беженцы и мигранты переносят незаконные методы этого движения за рубеж, так как думают, что их можно использовать и здесь. Такими действиями водители хотят добиться снятия блокады границы польскими перевозчиками. Однако вскоре протестующие убедятся, что эти технологии в другой стране не работают», – отмечает собеседник.

    «Польские власти пока действуют достаточно мягко и стремятся к деэскалации ситуации. Однако население очень недовольно действиями иностранных водителей, поэтому может вступить в конфликт с протестующими. Кроме того, «майданные» технологии украинцев еще больше разозлят местных перевозчиков, которые получат новую мотивацию для продолжения блокады», – резюмировал Стремидловский.

    Накануне стало известно о том, что гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков. Об этом сообщает польская радиостанция RMF и также украинский телеканал «Новини 24».

    Протесты украинских водителей пока проходят спокойно. При этом протестующие признают, что их акции стали ответом на блокировку польскими водителями проезда грузовиков с Украины из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков. Так, поляки начали свою акцию еще в начале ноября.

    В прошлое воскресенье Владимир Зеленский обвинил Польшу в «сложностях на границе из-за некоторых политических шагов наших соседей», передает РБК. При этом украинские перевозчики ежедневно теряют более 150 тыс. евро из-за блокады со стороны Польши. Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк, пишет «Європейська правда».

    Интересно и то, что польские протестующие фактически заблокировали поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта. Например, в пробках из фур на границе застряли комплектующие для детекторов приближения российских БПЛА, отмечает местное издание «Страна». Также в «блок» попали гуманитарные грузы. На этом фоне мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить «позорную блокаду».

    Позже, 28 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил Киеву согласиться на требования протестующих польских автоперевозчиков, сообщил «Интерфакс». Одно из требований – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тыс. разрешений в год.

    Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Также поляки считают, что работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов и негативно сказывается на их доходах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина и Польша начали разорять друг друга.

    Коментарии (7)
    29 ноября 2023, 19:08
    Эксперт: ВС России ухудшили положение ВСУ под Артемовском

    Военный аналитик Онуфриенко: Продвижение у Клещеевки и взятие Артемовского ухудшает позиции ВСУ под Артемовском

    Эксперт: ВС России ухудшили положение ВСУ под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Взятие поселка Артемовское создало угрозу силам ВСУ в селе Красное, а продвижение у села Клещеевка лишило противника даже маленьких шансов окружить Артемовск. В перспективе это позволит вытеснить украинскую армию из данного района. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска освободили Артемовское в ДНР.

    «Продвижение в районе Клещеевки необходимо для того, чтобы убрать даже теоретическую возможность окружения украинскими войсками Артемовска. Взятие Артемовского, в свою очередь, позволит создать угрозу частям ВСУ, расположенным в Красном», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В случае дальнейшего продвижения Российской армии к этому населенному пункту положение войск противника около Клещеевки и Андреевки существенно ухудшится. В таком случае ВСУ окажутся зажаты между Красным и Курдюмовкой. В перспективе это может вынудить их отойти за канал Северский Донец – Донбасс и занять оборону около Часова Яра», – акцентирует собеседник.

    «Со стратегической точки зрения продвижение в районе Артемовска также очень важно. Если противник будет вытеснен за канал Северский Донец и при этом падет Авдеевский укрепрайон, то для нашей армии откроется возможность выхода к Торецку. Шаги российских войск около Клещеевки и Артемовского могут помочь в реализации такого сценария в будущем», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ранее о том, что за неделю российские войска «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Кроме того, он отметил, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное», передает его слова РИА «Новости».

    Коментарии (9)
    29 ноября 2023, 12:48
    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Украинский министр Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы

    Кулеба провозгласил ВСУ «сильнейшей армией» Европы
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии заседания Совета НАТО – Украина назвал провалившие летнее контрнаступление ВСУ «сильнейшей армией» в Европе.

    Кулеба в совместном заявлении с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что в «победе» Украины заинтересован не только киевский режим, но и все евроатлантическое сообщество. Попытки «защищать» Европу без Украины он назвал бесполезными.

    «Вы не сможете это сделать, просто потому, что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Между тем Столтенберг ранее признавал, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

    Коментарии (48)
    29 ноября 2023, 15:36
    Тбилиси посоветовал Киеву не перекладывать вину за неудачи на Запад

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Киеву не следует перекладывать вину за неудачи на Запад, каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно в случае принятия решения прекратить военные действия или продолжать их, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так Кобахидзе прокомментировал заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «Украина находится в стратегическом тупике», Запад ее «кинул» и что «часть Запада готова платить кровью украинцев и их землями, чтобы Россия не проиграла и не подчинилась Китаю».

    По словам главы правящей партии Грузии, в последнее время действующие и отставные чины Украины критикуют Запад, а ведь «каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно принимая решение прекратить военные действия или продолжать их».

    «Не вдаваясь глубоко в вопрос, скажу, что думаю, что перекладывать вину на Запад неправильно. Но это дело высоких лиц на Украине и на Западе», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ранее власти Грузии назвали призывающих ввести санкции против России «сумасшедшими».

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 15:14
    Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к долгим и трудным боям
    Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к долгим и трудным боям
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы «отбросить русских», Украине и НАТО нужно быть готовыми к долгим и трудным боям, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    «Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.

    Он также призвал «не недооценивать Россию». Говоря о том, когда Украина войдет в НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что для этого необходимо согласие всех стран альянса и соблюдение всех условий.

    Ранее Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине.

    Коментарии (14)
    29 ноября 2023, 14:45
    Российские авиация и средства ПВО сбили МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики, а также перехватила противорадиолокационную ракету HARM производства США, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства также сообщается, что российские средства ПВО в районе Новооленовки (ДНР) сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины и перехватили 11 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

    В районах Новооленовки (ДНР), Берестового Харьковской области, Белогоровки, Новоникольского, Верхнекаменки, Кременной (ЛНР), Новой Каховки (Херсонская область), Ульяновки и Романовского Запорожской области уничтожены 38 украинских БПЛА.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций, радиолокационные станции П-18 и зенитного ракетного комплекса С-300, склады топлива и авиационных средств поражения, а также живую силу и технику в 107 районах.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9 тыс. 301 беспилотный летательный аппарат, 442 ЗРК, 13 тыс. 687 танков и других бронемашин, 1 тыс. 187 боевых машин РСЗО, 7 тыс. 205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 746 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе Красного (ДНР), а также живую силу и военную технику в 107 районах.

    Коментарии (4)
    29 ноября 2023, 13:18
    Политолог: Запад понизил Зеленского до уровня «мечтателя»

    Политолог Корнилов: Запад через СМИ демонстрирует свое разочарование в Зеленском

    Политолог: Запад понизил Зеленского до уровня «мечтателя»
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Зеленский постепенно выходит из информационной повестки западных СМИ и в перспективе может полностью из нее выпасть. Если раньше он возглавлял рейтинги самых влиятельных людей, то сейчас Politico дала ему «почетную» должность «мечтателя». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Politico назвала Зеленского главным «мечтателем» года.

    «Когда тема Украины была главной в западных СМИ, Зеленский возглавлял списки самых влиятельных людей Европы и мира. Сейчас он поистрепался, число его упоминаний в медиа сократилось, и он стал всего лишь «мечтателем» года. По сути, Зеленский пошел на понижение», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский не просто так победил в этой номинации. Его объявили «мечтателем», например, за то, что он грезит об успешном контрнаступлении ВСУ, а после рассказывает о своих фантазиях западной публике. Назвать Зеленского лжецом в связи с этим Politico не может, поэтому издание выбрало более приятное для уха слово», – подчеркнул он

    «Дело в том, что западные страны разочаровываются в Зеленском. Они пока не могут его полностью игнорировать, однако по мере дальнейших «успехов» ВСУ на поле боя Зеленский может и вовсе исчезнуть из информационной повестки Европы и США», – резюмировал Корнилов.

    Ранее в рейтинге «наиболее влиятельных персон» года в Европе по версии Politico Владимир Зеленский был назван победителем в категории «мечтатели». Самым влиятельным человеком Европы, по версии Politico, стал лидер польской оппозиции Дональд Туск. Главным «деятелем» года была объявлена премьер-министр Италии Джорджа Мелони, запустившая «конституционные реформы, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра».

    В Politico также отметили успехи главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в усилении российской экономики, «спасении рубля» и борьбе с «последствиями беспрецедентных западных санкций». За это она была названа «разрушителем» года. Газета ВЗГЛЯД анализировала это решение.

    «Пока Запад пытался отрезать Москву от мировых финансовых рынков и перекрыть ей доступ к деньгам и технологиям, Набиуллина смогла принять ответные меры и стабилизировать экономику России», – отмечает издание.

    Напомним, в 2022 году Владимир Зеленский стал самым влиятельным политиком Европы по мнению Politico. Используя СМИ, соцсети и западные культурные институты, он якобы убедил западных лидеров, что «его битва – это их битва».

    Коментарии (9)
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