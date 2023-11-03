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В Москве наградили лауреатов премии «Гордость нации – 2023»
В зале Малого театра прошла церемония награждения лауреатов IV Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации – 2023». Премию за вклад в укрепление единства народов страны получили 28 россиян.
Церемонию вручения премии открыл председатель Ассамблеи народов России, руководитель фракции политической партии «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. Ведущими церемонии стали актер театра и кино Игорь Петренко и актриса Малого театра Полина Лоран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Если бы мы поприветствовали собравшихся в этом зале на языках всех народов России, эта встреча затянулась бы до утра. Пришлось бы произнести слова приветствия как минимум 277 раз», – отметил Петренко.
В 2023 году заявки на премию поступили из всех федеральных округов, включая новые субъекты. Члены конкурсных комиссий отобрали 28 лучших кандидатов из 22 субъектов. Традиционно премия присуждается в семи разных номинациях, каждая из которых направлена на укрепление единства народов России.
Исхак Машбашев – Герой труда, член Союза писателей России, народный писатель Адыгеи стал лауреатом в номинации «За вклад в обеспечение гражданского единства и межнационального согласия». Он стал автором текста гимна Республики Адыгея и многих песен, перевел на адыгский язык «Слово о полку Игореве», стихотворения и поэмы Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина, Маяковского.
Журналисты из Псковской области стали лауреатами в номинации «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики», представив медиапроект «Свято место». Идея в том, чтобы показать историю Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, его роль в сегодняшней жизни Псковской области и России, пути сохранения уникального культурного кода россиян, который от поколения к поколению становится все богаче.
Лауреатом в номинации «За лучшие практики и проекты в сфере национальных отношений» стал Николай Пиксин из Пензенской области. Благодаря его деятельности рискующее исчезнуть с карты России старинное мордовское село Даньшино стало узнаваемым этнотуристическим объектом и современной фестивальной площадкой для сохранения мордовской культуры.
Команда единомышленников из Москвы, которая реализует кинопроект «Земля людей», стала лауреатом в номинации «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России». Проект «Земля людей» – это серия документальных фильмов через ключевого героя, которая знакомит зрителя с жизнью народов нашей страны, бережно приоткрывая занавес их истории и культуры. Создатели проекта Анна Коряковцева, Николай Шкаруба, Михаил Скотников отметили, что каждый фильм – это часть большой российской этнокультурной антологии.
Отдельное внимание Премии удостоили специальной номинации «Защитники Отечества», которую в этом году посвятили бойцам в зоне СВО. Один из лауреатов номинации – Герой России Александр Колесов. Его история началась с того, что Александр стал командиром первого якутского многонационального добровольческого отряда «Боотур» в составе 105 человек. В ходе спецоперации, организовав эффективную противотанковую оборону, Колесов вывел боевых товарищей из-под огня противника и обеспечил своевременное информирование штаба армии о текущей боевой обстановке. За четкое и грамотное выполнение боевой задачи президентом РФ Колесову присвоено звание Героя России.