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Путин: Попытки посеять между народами России ксенофобию обречены на провал
Президент Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России» выразил убежденность в том, что все попытки посеять между народами России семена вражды, недоверия и ксенофобии, а также любые провокации, направленные против страны, обречены на провал.
«Убежден, что все попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы – единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
«Многообразие языков, религий, обычаев – истинное богатство нашего Отечества. Поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа России. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остается обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление нашей культуры, традиционных ценностей. Важно, чтобы в этой масштабной работе в полной мере был задействован серьезный потенциал религиозных, общественных, научных организаций, этнокультурных объединений», – подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что за прошедшие годы форум утвердился в качестве авторитетной площадки для глубокого, всестороннего анализа вопросов реализации государственной национальной политики, повышения ее эффективности. «Желаю вам успехов. Поздравляю с приближающимся праздником – Днем народного единства», – добавил президент.
Ранее Путин заявил в понедельник, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб. Российский лидер подчеркнул, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.
В Кремле заверили, что события в аэропорту Махачкалы по итогам следственных действий будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем.