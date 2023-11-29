Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО
Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной.
Кадыров заявил в Telegram, что, по его мнению, «уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа». Он рассказал, что «оснащение подразделений достаточное», к «холодам и морозам готовы», а российские силы «продвигаются пусть не гигантскими, но уверенными шагами».
Кроме того, он считает, что сейчас «говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении», нужно «вернуть несколько городов», после чего «позволить» киевскому режиму «подписать бумаги о капитуляции».
Напомним, на днях российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении. Также российские войска освободили Артемовское в ДНР.