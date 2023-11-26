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    26 ноября 2023, 15:40

    Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой

    Как российские войска взломали оборону ВСУ под Авдеевкой
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    К вечеру 25 ноября российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Без сомнения, этот прорыв российских бойцов – подвиг, но вопрос с Авдеевкой еще далеко не решен.

    Авдеевская «промка» была и остается важным символом украинского вооруженного конфликта. Почти десять лет со стороны Донецка это нагромождение железа и труб могли рассматривать в свои прицелы только снайперы. Все эти годы ВСУ заливала бывшие цеха и склады бетоном, укрепрайон постоянно чем-то дополнялся и перестраивался. Район считался неприступным.

    Однако в последние несколько дней в результате наступательных действий российских войск расположенные в «промке» части ВСУ почти потеряли связь друг с другом, разбившись по бункерам. В последний момент от всего укрепрайона осталось два подвала. Все остальные просто побежали в сторону дачных поселков поближе к городской застройке.

    Противник не ожидал от ВС РФ штурмовых действий именно на этом участке, поскольку данное направление заведомо считалось непроходимым. Киев поверил в то, что план российских войск в районе Авдеевки заключается в охвате всего укрепрайона. ВСУ начали переброску подкреплений на фланги, чтобы не допустить прерывания поставок в Авдеевку по двум пока еще функционирующим линиям снабжения через села Орловка и Очеретино. При этом из самой Авдеевки уже несколько недель назад выведены все штабы и силы обеспечения, а артиллерия и тяжелая техника переведена чуть ли не в Константиновку.

    Этот район расположен в непосредственной близости от «Ясиноватовской развязки» – перекрестка основных дорог, связывающих Донецкую городскую агломерацию с Горловкой и далее с Луганском. Все эти годы передвижение по этой трассе было опасно и проблематично как раз из-за действий ВСУ в «промке». Это усложняло логистику, а для населения и вовсе была закрыта возможность поездок в Луганск и далее в Россию по самому короткому и привычному пути. До Донецка здесь чуть более шести километров, и промзона прикрывала позиции украинской артиллерии, обстреливавшей город, а также Ясиноватую и Горловку.

    Потеря «промки» – серьезный удар по оборонительной линии ВСУ, но все же удар не решающий. Части противника сейчас отойдут на следующую укрепленную позицию, залитую бетоном. Конечно, «промка» была более приспособлена для долговременной обороны, чем следующие позиции, но и ВС РФ требуется время на закрепление на новых позициях и перегруппировку.

    Следующая позиция обороны ВСУ находится чуть северо-восточнее промзоны за Баевым кладбищем. Это тоже укрепленная высота. Вокруг так называемое СНТ «Виноградники» и дачные поселки, а также частная застройка. Теперь их придется выбивать и отсюда.


    После возможной потери и этой позиции противник отойдет уже в зону этажной жилой застройки. Важной позицией обороны ВСУ станет микрорайон «Химик», который давно подвергается массированным ударам российской авиации и артиллерии. Этот же микрорайон прикрывает степь к западу от Авдеевки.

    Таким образом, занятие промзоны само по себе не гарантирует быстрого и решительного продвижения непосредственно в Авдеевку. Положение ВСУ сейчас в городе и во всем укрепрайоне заметно хуже, чем было в Артемовске (Бахмуте), но и укрепления в Артемовске были заметно лучше. Расстояния там тоже примерно одинаковые – около 10 километров насквозь (Авдеевка – протяженный город, вытянувшийся вдоль железной дороги с двумя промзонами на окраинах).

    В то же время у ВС РФ сохраняется возможность варьировать тактику дальнейшего продвижения – от штурмовых операций на разных направлениях до давления на флангах с целью окружения всего укрепрайона. Эта вариативность мешает ВСУ выстроить более эффективную оборону.

    Прямо сейчас, например, ВС РФ продолжают расширять зону контроля к северо-западу непосредственно от Кокосохима, перейдя железную дорогу, закрепившись за золоотвалом (терриконом) вплотную к забору градообразующего завода.

    Этим отчасти объясняется и неэффективность переброшенных под Авдеевку крупных резервов ВСУ. Туда пригнаны минимум пять бригад, которые сняли с Запорожского направления. Кроме того, все эти резервы представляют собой сильно уставшее и не слишком мотивированное стадо, в то время как в Артемовске (Бахмуте) в распоряжении ВСУ было несколько десятков тысяч высокомотивированных и очень свежих бойцов.

    Кстати, оценки суммарного гарнизона Авдеевки разнятся. Наиболее обоснованной представляется цифра в 11-15 тысяч человек, включая внешний контур, снабжение и приданную артиллерию.

    Если ВСУ будут какое-то время сохранять возможности подвоза боеприпасов и иного снабжения, то о полном занятии Авдеевки можно будет говорить не ранее, чем через несколько месяцев. Таким образом, бои за Авдеевку могут продлиться до весны следующего года. Если, конечно, не произойдет замыкания клещей и полного окружения укрепрайона – что тоже возможно. Но именно на сдерживание этого направления наступления ВС РФ и направлены все резервы ВСУ в данный момент.

    Таким образом, занятие промзоны на юго-восточной оконечности Авдеевского укрепрайона – тактически важный и очень эмоциональный успех, которого долго ждали. Но это не волшебный ключик, открывающий путь в Авдеевку и далее на запад. Работы предстоит еще очень много.

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