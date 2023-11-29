«Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки

Командир спецназа «Ахмат» сообщил о «хорошем продвижении» российских войск на западе Клещеевки

Tекст: Антон Антонов

Алаудинов сообщил, что войска продвигаются «достаточно хорошо, берут пленных». По его словам, «очень много уничтоженного противника». Алаудинов заявил, что ВСУ «потихоньку начинают сыпаться», передает РИА «Новости».

Он сказал, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом, по его словам, среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное».

«Противник интенсивно обстреливает, не дает вывезти... пленных, сдавшихся всушников. Артиллерией (ВСУ) так наносят (удары), что б их бойцы не сдавались в плен», – сказал он.

Напомним, сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» нанесли поражение бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка, противник потерял до 110 солдат.