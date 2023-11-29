Госдума одобрила штрафы для работодателей при задержке зарплаты

Госдума приняла в первом чтении закон, который обязывает работодателей выплатить проценты за удержанную часть зарплаты

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект устанавливает, что проценты за невыплаченные суммы будут взысканы с работодателя и в том случае, когда причитающиеся работнику деньги пришлось получать через суд, передает ТАСС.

Законопроект был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который признал статью Трудового кодекса, которая касается материальной ответственности работодателя за задержку выплаты зарплаты и других причитающихся работнику выплат, не соответствующей Конституции.

Указанная норма ТК РФ обязывает работодателя выплатить работнику проценты при нарушении установленного срока выплат, однако не обеспечивает взыскания с работодателя процентов в случае, когда полагающиеся работнику выплаты не были начислены своевременно, а право работника на их получение было признано решением суда.

Ранее Госдума одобрила проекты законов о пособиях по уходу за ребенком до полутора лет при условии досрочного выхода родителя на работу.



