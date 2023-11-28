Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.0 комментариев
В Минобороны заявили о гибели 15 человек после применения ВСУ химоружия
Минобороны: ВСУ применяли 17 раз химоружие для заражения еды, погибли 15 человек
В ходе специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек, сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на сессии III Конгресса молодых ученых.
Кириллов отметил, что российские военные химики обнаружили в компонентах этого оружия ряд соединений, которые производятся «только в одной стране». Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что этот компонент дорого стоит и у синтезирующего его государства «большой «пунктик» по поводу этого вещества», передает РИА «Новости».
Он также не исключил, что ВСУ могут применить биооружие из-за провалившегося контрнаступления, а именно заразить воду, продукты и корм для животных. По его словам, косвенным доказательством служит то, что множество штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, ВС России обнаружили на освобожденных территориях. Также были найдены замороженные биосреды «для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.