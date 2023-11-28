Путин объявил минуту молчания в честь погибших бойцов в СВО

Эксперт: Зеленский выпустил против Залужного «черноротую женщину»

Политолог Скачко: Зеленский с помощью Безуглой хочет сдержать Залужного в узде

Tекст: Илья Абрамов

«Марьяна Безуглая – это «черный рот» украинской власти (от укр. «чорнорота жінка» – женщина, которая злостно ругается, клевещет, связана с нечистой силой – прим. газеты ВЗГЛЯД). Приказы она получает от главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Выступая против Залужного, она высказывает желание руководства страны, которое хочет держать генерала в узде. В крайнем случае обвинения в отсутствии плана могут стать поводом для отставки главкома ВСУ», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Зеленский очень сильно боится конкуренции. Он хочет получить дополнительные гарантии того, что никакой Залужный не сможет его свергнуть. Поэтому было принято решение привлечь Безуглую к информационной кампании против главкома ВСУ», – подчеркивает собеседник.

С другой стороны, разговоры об отсутствии у Украины военных планов – это чистой воды спекуляция, считает эксперт. «У ВСУ был замысел ведения боевых действий, который формировался вместе с натовскими советниками. Более того, он согласовывался с Вашингтоном, Лондоном и даже Брюсселем. Западные страны не дали бы деньги и оружие офису Зеленского, если бы тот не предоставил свою стратегию», – отмечает он.

Ранее в Раде призвали главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовывать по 20 тыс. украинцев в месяц. Автором инициативы выступила замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая.

«Да, главком ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц», – написала депутат на своей странице в Facebook (соцсеть в запрещена в России как экстремистская).

По ее словам, эта проблема «нарастала с лета» при планировании бюджета на 2024 год. «Мы спрашивали, что планировать? Как вы видите войну? Почему [речь идет] о создании бригады, а не о доукомплектовании существующих? Сколько это будет стоить? Что с учебой? Что с ротацией? Почему на 2024 год не заложена закупка турникетов?» – перечисляет депутат (жгут-турникет – простое, но быстрое и эффективное средство для остановки кровотечений – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомним, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.