  • Новость часаПутин: Русские – это больше чем национальность
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    Путин заявил о провале санкционного блицкрига
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    8 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    87 комментариев
    28 ноября 2023, 18:07

    Путин объявил минуту молчания в честь погибших бойцов в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) объявил минуту молчания в честь погибших в ходе специальной военной операции бойцов.

    Глава государства отметил, что многие участники ВРНС находятся сейчас в Донбассе и Новороссии среди волонтеров и добровольцев, в рядах воинских подразделений, «вместе с боевыми товарищами защищают наших братьев и сестер», передает ТАСС.

    Президент также поблагодарил за помощь, которую участники спецоперации оказывают в тылу семьям погибших бойцов.

    «Они сражались за нас, за нашу Родину. Вечная им память. Минута молчания», – сказал Путин.

    Ранее президент России заявил, что битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер.

    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

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    28 ноября 2023, 14:38
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты записали видео, в котором пожаловались на то, что российские бойцы будят их по утрам, громко включая на всю округу песни Олега Газманова.

    Видео с места событий, где громко звучит песня «Вперед, Россия!», опубликовали в соцсетях.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах.

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    28 ноября 2023, 14:36
    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области

    Российские войска отбили четыре атаки ВСУ в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Купянском направлении отразили четыре атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки Харьковской области, противник потерял 30 военнослужащих и гаубицу Д-20, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-полковник Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, атаки ВСУ возле Синьковки Харьковской области были отбиты подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии.

    В то же время на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Торского и Григоровки ДНР, потери противника составили до 40 военнослужащих и два пикапа.

    Кроме того, на Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска, также отражены три атаки и нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Часовым Яром, Клещеевкой и Георгиевкой ДНР. Потери ВСУ – до 135 военнослужащих, а также три пикапа.

    В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Угледара и Урожайное, украинские войска здесь потеряли до 75 военнослужащих и два автомобиля.

    Также на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы противника в районе Новопокровки. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ возле Работино и Малой Токмачки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 65  военнослужащих, а также два американских бронетранспортера М113.

    На Херсонском направлении в результате ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    Согласно данным Минобороны, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены: Центр подготовки и применения БПЛА ВСУ, хранилище авиатоплива, три РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей: две П-18 и одна СТ-68, а также живая сила и военная техника в 103 районах.

    Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены шесть украинских БПЛА в районах населенных пунктов Федосеевка, Шипиловка в ЛНР, Владимировка ДНР, Комсомольское Запорожской области и Голая Пристань Херсонской области.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 542 самолета, 255 вертолетов, 9263 беспилотника, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 659 танков и других бронемашин, 1185 боевых машин РСЗО, 7194 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 698 единиц спецтехники.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении.

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    28 ноября 2023, 11:12
    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    Гагин: ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак

    ВСУ сконцентрировали группировку под Горловкой для подготовки ряда атак
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска сконцентрировали под Горловкой в ДНР крупную группировку для проведения атак сразу на нескольких участках, в том числе в направлении Майорска, сообщил советник главы региона Ян Гагин.

    По его словам, противник сконцентрировал довольно существенную группировку на Горловском направлении. ВСУ готовят атаки на разных участках, включая Майорск, пытаясь отвлечь внимание с провальных направлений, передает ТАСС.

    Он отметил, что лишь за прошедшие двое суток в ходе нескольких попыток атаковать позиции российских сил на этом участке ВСУ потеряли убитыми до двух десятков бойцов.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона».

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    27 ноября 2023, 19:32
    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям

    Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в следующем году.

    Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности повышается с 7915,4 рубля до 8134,9 рубля.

    Также, согласно закону, увеличивается размер стоимости одного пенсионного коэффициента со 129,5 рубля до 133,1 рубля.

    Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, увеличивающий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году.

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    28 ноября 2023, 04:56
    Economist: В конгрессе США начали бояться, что помощь Киеву придется отложить

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые члены конгресса США начали опасаться, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, пишет Economist со ссылкой на источники.

    Издание отмечает, что если президентом изберут Дональда Трампа, то помощь Киеву может полностью прекратиться, передает РИА «Новости».

    Источник Economist в сенате США заявил, что время играет против сторонников поддержки Киева. На Украине начали беспокоиться, что без помощи США в Европе могут быстро пасть духом.

    Украинский источник заявил, что «весной поток военной помощи был широкой рекой, летом – ручьем», а сейчас лишь «капля слез». В Киеве начали опасаться тяжелой зимы.

    Ранее СМИ отмечали, что поставки западной техники и средств для ВСУ не помогут без грамотного военного руководства.

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    27 ноября 2023, 21:16
    Утверждены новые сроки повышения акцизов на вино и табак

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вино и шампанское, увеличены втрое, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    Данный акциз на вино сейчас составляет 34 рубля за литр. Новый закон корректирует эту цифру и поднимает налог втрое – до 108 рублей за литр. Повышение произойдет с 1 мая 2024 года, а не с нового года, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

    Также Путин подписал закон, согласно которому акцизная ставка на сигареты с нового года составит 2813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3820 рублей.

    Ранее Госдума приняла закон о повышении акцизов на табачные изделия.

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    28 ноября 2023, 16:48
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер, потому что россияне отстаивают безопасность и благополучие народа, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском соборе.

    «Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    «Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – отметил глава государства. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

    Президент отметил, что сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма: «Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено».


    Ранее Путин по видеосвязи начал выступление на Всемирном русском народном соборе.

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    27 ноября 2023, 20:12
    Путин приостановил индексацию зарплат ряда госслужащих

    Путин до 2025 года приостановил индексацию зарплат госслужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России с 1 января 2024 года приостанавливается индексация зарплат ряда госслужащих, соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

    Согласно закону, приостанавливается индексация оклада судей, прокуроров, следователей, а также помощников парламентариев (депутатов и сенаторов), передает ТАСС.

    Новые нормы не распространяются на зарплаты военных и сотрудников силовых ведомств. Индексация приостанавливается до 1 января 2025 года.

    Ранее Путин подписал закон о повышении выплаты к пенсиям.

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    27 ноября 2023, 20:05
    Эксперт: Зеленский выпустил против Залужного «черноротую женщину»

    Политолог Скачко: Зеленский с помощью Безуглой хочет сдержать Залужного в узде

    Эксперт: Зеленский выпустил против Залужного «черноротую женщину»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Владимир Зеленский привлек депутата Рады Марьяну Безуглую к работе против главкома ВСУ Валерия Залужного, потому что украинский лидер опасается конкуренции со стороны генерала. Эта схема показывает, что политическое руководство Украины хочет держать генерала в узде, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Безуглая призвала Залужного уйти в отставку.

    «Марьяна Безуглая – это «черный рот» украинской власти (от укр. «чорнорота жінка» – женщина, которая злостно ругается, клевещет, связана с нечистой силой – прим. газеты ВЗГЛЯД). Приказы она получает от главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Выступая против Залужного, она высказывает желание руководства страны, которое хочет держать генерала в узде. В крайнем случае обвинения в отсутствии плана могут стать поводом для отставки главкома ВСУ», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский очень сильно боится конкуренции. Он хочет получить дополнительные гарантии того, что никакой Залужный не сможет его свергнуть. Поэтому было принято решение привлечь Безуглую к информационной кампании против главкома ВСУ», – подчеркивает собеседник.

    С другой стороны, разговоры об отсутствии у Украины военных планов – это чистой воды спекуляция, считает эксперт. «У ВСУ был замысел ведения боевых действий, который формировался вместе с натовскими советниками. Более того, он согласовывался с Вашингтоном, Лондоном и даже Брюсселем. Западные страны не дали бы деньги и оружие офису Зеленского, если бы тот не предоставил свою стратегию», – отмечает он.

    Ранее в Раде призвали главкома ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку, так как тот не предоставил военный план на 2024 год и безосновательно хотел мобилизовывать по 20 тыс. украинцев в месяц. Автором инициативы выступила замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая.

    «Да, главком ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им нужно забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц», – написала депутат на своей странице в Facebook (соцсеть в запрещена в России как экстремистская).

    По ее словам, эта проблема «нарастала с лета» при планировании бюджета на 2024 год. «Мы спрашивали, что планировать? Как вы видите войну? Почему [речь идет] о создании бригады, а не о доукомплектовании существующих? Сколько это будет стоить? Что с учебой? Что с ротацией? Почему на 2024 год не заложена закупка турникетов?» – перечисляет депутат (жгут-турникет – простое, но быстрое и эффективное средство для остановки кровотечений – прим. ВЗГЛЯД).

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомним, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры. В середине ноября в Раде уже обвиняли Залужного в провале контрнаступления. Спустя время Зеленский счел «большой ошибкой» для военных заниматься политикой.

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    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


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    27 ноября 2023, 19:16
    Путин повысил военные пенсии

    Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% с октября 2024 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября 2024 года пенсии военнослужащим будут повышены на 4,5%.

    Согласно документу, при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия военнослужащего, как и в 2023 году, а с 1 октября 2024 года – 89,32%. Это позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4,5%, сообщает ТАСС.

    По данным агентства, до 2025 года не будет применяться поэтапное повышение понижающего коэффициента денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий – 1 января 2012 года он составлял 54% от денежного довольствия военного, которому назначается пенсия, а с 1 января 2013 года этот процент ежегодно должен увеличиваться на 2%.

    Ранее сообщалось, что в России собрались отменить приостановку индексации денежного довольствия военных, которая предусматривается также для зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.


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    28 ноября 2023, 11:03
    Рябков предсказал изменение мышления в США из-за российской СВО

    Рябков: Успешное завершение СВО станет важной предпосылкой для изменения мышления в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Успех российской спецоперации станет решающей предпосылкой, чтобы правительство США скорректировало свое мышление по отношению к России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Дипломат не исключил также, что США в ситуации вокруг Украины могут «наступить на грабли» вьетнамского и афганского конфликтов, передает ТАСС.

    Рябков в этом контексте упомянул «хорошо забытый» Вашингтоном опыт 1970-х годов, «когда жизнь заставила признать противника, пусть и на короткий период, равным себе».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что на Западе решили переосмыслить характер конфронтации с Россией: вместо желания «добиться победы на поле боя» теперь в США все чаще звучат предложения перейти к долгосрочному «сдерживанию» России.

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    27 ноября 2023, 19:24
    Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году установлен на уровне 19 242 рублей в месяц, соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников, передает РИА «Новости».

    Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) – 19,7 млрд рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений – 126,4 млрд рублей.

    Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году.

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    28 ноября 2023, 08:43
    Марочко: Киев готовит материалы по дискредитации российских военных

    Марочко: Киев готовит материалы для СМИ по дискредитации российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Киева готовит на Харьковском участке ряд материалов для СМИ, дискредитирующих Вооруженные силы России, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, на Купянском направлении отмечена работа ЦИПсО среди вооруженных формирований Украины, в частности, на Харьковском участке около Купянска и Синьковки зафиксирована работа специалистов по подготовке информационных материалов, в том числе съемке сюжетов, дискредитирующих российских военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Ранее Марочко сообщил, что Киев готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации ВС России, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов.

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