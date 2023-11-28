Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.16 комментариев
Путин: Преодолеть демографические вызовы нельзя только с помощью социальных выплат
Нельзя только с помощью выплат и пособий преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми мы столкнулись, невозможно только с помощью социальных выплат, пособий, льгот, отдельных программ. Да, конечно, цифры бюджетных демографических расходов крайне значимы, но это далеко не все, гораздо важнее – жизненные ориентиры человека. В основе семьи, рождения ребенка лежат любовь, доверие, прочная нравственная опора», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин подписал указ, которым объявил 2024-й Годом семьи.