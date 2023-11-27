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    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

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    27 ноября 2023, 16:33

    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе

    Политолог Ципис: Израиль упустил идеальный момент для начала военной операции в Газе

    В Израиле допустили скорое завершение конфликта в Газе
    @ Nasser Nasser/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Сделка по обмену военнопленными между Тель-Авивом и ХАМАС будет продлена. Конфликт между сторонами подходит к концу, однако в перспективе нескольких лет очаг войны на Ближнем Востоке вспыхнет с новой силой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа.

    «Обмен пленными проходит в штатном режиме. Каких-либо провокаций со стороны ХАМАС замечено не было, и люди, ставшие заложниками ситуации, постепенно возвращаются в свои дома, к близким. Скорее всего, мы наблюдаем плавное окончание конфликта. Перспективы продления сделки крайне высоки», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «У противников Израиля до сих пор сохраняется большое число заключенных. Только по официальным данным Тель-Авива их больше 200 человек. В реальности же эта цифра может оказаться в разы внушительнее. Тем не менее даже этого числа хватит на то, чтобы продлить режим остановки огня хотя бы на несколько недель», – отмечает он.

    «Удачный момент для молниеносного прорыва в сектор Газа уже упущен. Операция заморожена – никаких продвижений вперед не осуществляется. Вероятность нанести быстрый и внезапный удар даже после окончания перемирия близится к нулю. Большинство граждан страны будут удовлетворены окончанием конфликта на текущей стадии», – подчеркивает собеседник.

    «Все-таки жители Израиля хотят возвращения спокойных времен. Для них главное – это осознание безопасности и понимание, что их родные мирно спят у себя в квартирах. Однако у нас в государстве есть и представители правых взглядов, которые открыто заявляют о неприемлемости данного развития событий», – акцентирует эксперт.

    «Несмотря на то что текущий конфликт в скором времени прекратится, это не будет свидетельствовать о полном разрешении всех противоречий между Тель-Авивом и ХАМАС. Скорее всего, через пять или шесть лет трения между сторонами вновь накалятся до предела, и мы снова погрузимся в пучину активного противостояния», – резюмирует Ципис.

    Ранее в Израиле заявили о положительной оценке возможности продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, увеличение срока действия договоренностей вполне приемлемо при условии, что каждый день свыше заявленного количества суток будут выпускаться по 10 заложников.

    Тем не менее он отметил, что Израиль при любых условиях планирует возвращение к проведению военной операции в регионе. О поддержке идеи продления режима гуманитарной паузы высказался и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что в ближайшем разговоре с Нетаньяху планирует призвать его к увеличению срока действия соглашения.

    Глава Штатов отметил, что ему хотелось бы увидеть дальнейшее освобождение пленных со стороны ХАМАС. Напомним, на прошлой неделе власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС.

    Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем на самом деле вызван внезапный компромисс между противоборствующими сторонами.

    26 ноября 2023, 17:51
    Израиль ударил по аэропорту Дамаска

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильская армия нанесла удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска, сообщили местные СМИ.

    Сирийская правительственная радиостанция Sham FM указала, что пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия были слышны взрывы, передает ТАСС.

    25 октября израильская армия ударила по международному аэропорту в городе Алеппо в Сирии. До этого Израиль ударил по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами.

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    27 ноября 2023, 13:21
    Израильские СМИ рассказали о побеге россиянина из плена ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам, сообщают израильские СМИ. Позднее заложник был освобожден благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Историю Рона Кривого со ссылкой на Елену Магид, родственницу молодого человека, рассказали израильская гостелерадиокомпания Kan, а также газеты Haaretz и Yedioth Ahronoth.

    По словам Магид, здание, в котором российский гражданин находился в Газе, разрушилось в результате авиаудара, и ему удалось бежать. На территории анклава он скрывался на протяжении четырех дней, пока не был пойман жителями Газы, которые вернули его боевикам ХАМАС.

    Кривой, похищенный сторонниками ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале в кибуце Реим, после побега пытался добраться до границы между Газой и Израилем, однако не понимал, где находится и куда бежать.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила ТАСС информацию об освобождении россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой. Она отметила, что это произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами в контактах с ХАМАС.

    Востоковед Кирилл Семенов ранее отмечал, что Россия максимально точно и своевременно проводит эвакуацию россиян из Газы.

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    26 ноября 2023, 18:23
    США допустили дополнительные ограничения на поставки оружия Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон допускает ограничения на поставки оружия Израилю, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что введение условий военной помощи является «стоящей идеей».

    По словам Салливана, власти США считают эффективным свой текущий подход в рамках палестино-израильского конфликта, поскольку он позволяет «достигать результатов», передает РИА «Новости».

    Среди «результатов» он назвал возвращение домой заложников, временное прекращение боевых действий и поставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    27 ноября 2023, 11:41
    В Кремле объяснили, почему «полыхает» палестино-израильский конфликт

    Ушаков: Конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за политики США

    Tекст: Ольга Никитина

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной полыхает из-за деструктивной политики США, которые стремятся действовать единолично.

    Нынешний сценарий в виде «происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта» в принципе был предсказуем, считает Ушаков. Об этом он заявил в ходе выступления на научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости»

    Кроме того, Ушаков считает, что даже обезглавив ХАМАС и «утопив сектор Газа в крови», безопасность Израиля вряд ли удастся обеспечить. Волна ненависти и терроризма может вспыхнуть с новой силой, предупредил он.

    Эпоха преобладания Запада в мировой политике, заявил Ушаков, подходит к концу. Мир, по его словам, уходит от западоцентричности в сторону многополярности.

    Президент Владимир Путин ранее заявил, что модель глобализации, сформированная в значительной степени западными странами в собственных интересах, изжила себя и находится в глубоком кризисе.

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    26 ноября 2023, 17:56
    ХАМАС объявил об освобождении задержанного гражданина России

    Tекст: Ольга Иванова

    Палестинское движение ХАМАС освободило гражданина России, говорится в заявлении организации.

    В заявлении говорится, что гражданин России освобожден «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания позиции России в поддержку палестинского дела Исламского движения сопротивления ХАМАС», передает РИА «Новости».

    Ранее израильские СМИ сообщили, что движение ХАМАС может в воскресенье освободить израильтянина с гражданством России.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    26 ноября 2023, 17:48
    ЦАХАЛ заявил о ликвидации пяти командиров ХАМАС до начала перемирия

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израильские военные до начала перемирия в секторе Газа ликвидировали пять высокопоставленных командиров палестинского движения ХАМАС, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В сообщении говорится, что авиация Армии обороны Израиля еще до начала оперативной паузы ликвидировала пять высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – заявила о гибели четырех своих главарей.

    В субботу ХАМАС подтвердило продолжение перемирия с Израилем.

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    26 ноября 2023, 19:01
    ЦАХАЛ: Красный Крест получил от ХАМАС 14 израильских и трех иностранных заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля получила от Международного комитета Красного Креста (МККК) подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.

    В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что МККК получил от движения ХАМАС 14 израильских заложников и трех иностранных заложников, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    26 ноября 2023, 20:29
    Байден заявил о намерении призвать Нетаньяху продлить сделку по освобождению заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре, который должен состояться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призовет израильского премьера к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий.

    Байден подчеркнул, что хотел бы видеть продление временного прекращения огня в течение срока, пока ХАМАС будет продолжать освобождать заложников, передает РИА «Новости».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

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    26 ноября 2023, 17:04
    Египет получил списки подлежащих освобождению ХАМАС и Израилем заложников

    Египет получил список из 52 заложников, которых обменяют Израиль и ХАМАС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Египет получил от Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС списки с именами подлежащих освобождению заложников и заключенных, сообщил глава государственной информационной службы арабской республики Дия Рашван на пресс-конференции.

    Как указал Рашван, Египет получил в воскресенье список заложников в секторе Газа, среди которых 13 израильтян. По его словам, Израиль со своей стороны освободит 39 палестинцев из израильских тюрем, передает ТАСС.

    Он также добавил, что обмен между обеими сторонами планируется сегодня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Youm7.

    Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

    Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.

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    26 ноября 2023, 21:34
    Эрдоган и Раиси обсудили шаги по достижению постоянного прекращения огня в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси обсудили по телефону шаги для постоянного прекращения огня в Газе, договорились о координации, сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также отмечается, что стороны обсудили, деятельность по оказанию гуманитарной помощи палестинцам, передает РИА «Новости».

    Также Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы «исламский мир, особенно Турция и Иран, заняли единую позицию против израильских злодеяний на палестинских территориях».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

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    26 ноября 2023, 23:10
    Байден заявил об освобождении четырехлетней американки из плена ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из числа удерживаемых в заложниках в секторе Газа отпущена американская девочка, сообщил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в воскресенье.

    Освобождена четырехлетняя Эбигейл Эдан, она находилась в числе 13 заложников, освобожденных 26 ноября в анклаве, заявил Байден, передает ТАСС.

    Он добавил, что США продолжат оказывать давление, Вашингтон ожидает, что будут освобождены и другие американские граждане.

    До этого Байден заявил, что намерен призвать премьера Израиля Биньямина Нетаньяху к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий

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    26 ноября 2023, 23:47
    Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие с ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 заложников в день.

    Нетаньяху сообщил, что в ходе беседы с президентом США Джо Байденом обсудил освобождение группы заложников, он заявил, что есть возможность освобождать по 10 человек в день при условии сохранения паузы в конфликте, передает ТАСС.

    По его словам, Израиль при любых условиях планирует вернуться к проведению военной операции в секторе Газа.

    Ранее движение ХАМАС сообщило, что приложит усилия для продления перемирия в секторе Газа.

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    27 ноября 2023, 06:18
    Al Jazeera: Израиль арестовал 3,2 тыс. палестинцев на Западном берегу с 7 октября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские власти с 7 октября арестовали на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме до 3,2 тыс. человек, говорится в докладе Палестинской комиссии по делам задержанных и бывших заключенных.

    В числе задержанных был 41 журналист, до сих пор под арестом находятся 29 сотрудников средств массовой информации, говорится в докладе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    На оккупированных территориях число задержанных превышает 7 тыс. палестинцев. В документе указывается, что в числе заключенных – более 200 несовершеннолетних и около 80 женщин.

    Также удерживаются сотни больных и раненых, нуждающиеся в медицинской помощи.

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    26 ноября 2023, 22:00
    ХАМАС заявил о намерении продлить перемирие с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ХАМАС намерено приложить усилия для продления перемирия в секторе Газа, установленного с Израилем, заявило палестинское движение.

    ХАМАС планирует увеличить число заложников, которые подлежат освобождению по соглашению о гуманитарном перемирии, заявили в движении, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что хочет призвать израильского премьера Биньямина Нетаньяху к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий.

    Напомним, 24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Оно должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.

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    27 ноября 2023, 09:04
    Израиль получил список освобождаемых ХАМАС 27 ноября заложников

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль получил список освобождаемых ХАМАС 27 ноября заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские власти получили список заложников, удерживаемых сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, которые должны быть освобождены в понедельник.

    Как сообщает израильская радиостанция «Галей ЦАХАЛ», списки передали израильской стороне в ночь на понедельник. Информация о числе заложников, включенных в них, а также об их гражданстве пока не приводится, передает ТАСС.

    Ранее армия Израиля получила от Международного комитета Красного Креста (МККК) подтверждение о том, что его сотрудники приняли группу из 17 удерживавшихся в секторе Газа заложников.

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