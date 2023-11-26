Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.14 комментариев
Байден заявил о намерении призвать Нетаньяху продлить сделку по освобождению заложников
Президент США Джо Байден заявил, что в разговоре, который должен состояться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призовет израильского премьера к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий.
Байден подчеркнул, что хотел бы видеть продление временного прекращения огня в течение срока, пока ХАМАС будет продолжать освобождать заложников, передает РИА «Новости».
В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, которое, согласно договоренностям, должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.