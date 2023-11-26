Байден заявил о намерении призвать Нетаньяху продлить сделку по освобождению заложников

МИД Израиля вызвал посла Ирландии после слов премьера об одной из заложниц

Tекст: Ольга Иванова

Коэн назвал возмутительными слова Варадкара, в своих соцсетях глава МИД написал, что вызвал посла Ирландии в Израиле на разъяснительную беседу, передает РИА «Новости».

В соцсетях Варадкар написал пост о том, что Хенд была «потеряна», а теперь «нашлась», и это день «огромной радости и облегчения» для нее и ее семьи. Коэн ответил ирландскому премьеру, что девочка не была «потеряна», а была «похищена террористической организацией».

Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.