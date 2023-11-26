Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие с ХАМАС

Tекст: Алексей Дегтярев

Нетаньяху сообщил, что в ходе беседы с президентом США Джо Байденом обсудил освобождение группы заложников, он заявил, что есть возможность освобождать по 10 человек в день при условии сохранения паузы в конфликте, передает ТАСС.

По его словам, Израиль при любых условиях планирует вернуться к проведению военной операции в секторе Газа.

Ранее движение ХАМАС сообщило, что приложит усилия для продления перемирия в секторе Газа.