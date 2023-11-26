Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.15 комментариев
Нетаньяху положительно расценил возможность продлить перемирие с ХАМАС
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что положительно оценивает возможность продления гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 заложников в день.
Нетаньяху сообщил, что в ходе беседы с президентом США Джо Байденом обсудил освобождение группы заложников, он заявил, что есть возможность освобождать по 10 человек в день при условии сохранения паузы в конфликте, передает ТАСС.
По его словам, Израиль при любых условиях планирует вернуться к проведению военной операции в секторе Газа.
Ранее движение ХАМАС сообщило, что приложит усилия для продления перемирия в секторе Газа.