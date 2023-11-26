Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.14 комментариев
ХАМАС заявил о намерении продлить перемирие с Израилем
ХАМАС намерено приложить усилия для продления перемирия в секторе Газа, установленного с Израилем, заявило палестинское движение.
ХАМАС планирует увеличить число заложников, которые подлежат освобождению по соглашению о гуманитарном перемирии, заявили в движении, передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден сообщил, что хочет призвать израильского премьера Биньямина Нетаньяху к продлению сделки по освобождению заложников и временному прекращению боевых действий.
Напомним, 24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Оно должно продлиться четыре дня. В этот период планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.