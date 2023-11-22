Перемирие с ХАМАС продляет власть Нетаньяху

Эксперты рассказали о причинах решения Израиля согласиться на обмен заложников с ХАМАС

Tекст: Евгений Поздняков

Власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС, пишет издание Haaretz. Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза. Также ожидается, что между сторонами состоится обмен заложников. Предполагается, что режим прекращения огня продлится четыре дня, начиная с 23 ноября в 10.00 по местному времени (11.00 мск).

В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили, что данная инициатива станет первым шагом в масштабном плане действий по возвращению всех захваченных в плен граждан Израиля. Ожидается, что не менее 50 женщин и детей будут освобождены в обозначенный срок. По окончании четырех дней ХАМАС будет иметь возможность продлить прекращение огня на сутки, выпустив еще десять заложников.

Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

По данным Times of Israel, правительство страны уже подготовило список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках сделки. В настоящий момент израильской общественности дано 24 часа на то, чтобы обжаловать присутствие в документе того или иного человека.

В опубликованном Израилем списке фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

Отмечается, что их выпуск зависит от выполнения ХАМАС договоренностей по выдаче из плена 100 живых заложников. В палестинской организации добавили, соглашения о гуманитарном перемирии были достигнуты за счет неустанных и умелых усилий Катара, а также Египта. Палестинцы также подтвердили готовность освободить 50 заключенных в возрасте до 19 лет, но лишь при условии передачи ХАМАС со стороны Израиля 150 женщин и детей.

В то же время в ЦАХАЛ настороженно относятся к кратковременной остановке огня. Пресс-секретарь армии страны Джонатан Конрикус допускает, что противники Тель-Авива могут использовать образовавшееся окно возможностей для пополнения боеприпасов и перегруппировки сил. Об этом пишет CNN. По его словам, ЦАХАЛ предпочел бы продолжить движение, однако планируемая пауза будет служить «крайне важным целям».

Между тем в Москве приветствовали достигнутые между сторонами договоренности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что именно к этому призывала Россия с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом дипломат упомянула усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.

Сделку приветствовал и президент США Джо Байден, сообщает издание The Guardian. «Я ценю те обязательства, которые взяли на себя премьер-министр Нетаньяху и его правительство», – сказал он. По его словам, достигнутые договоренности позволят вернуть домой и некоторых американских граждан, которые оказались заложниками ХАМАС.

«Договоренности, достигнутые между ХАМАС и Израилем, не стоит воспринимать как перемирие или начало деэскалации конфликта. Речь идет исключительно об обмене заложников. Тель-Авив добивался этого с самого начал текущего противостояния. Долгое время сторонам не удавалось прийти к компромиссу. Теперь же ситуация изменилась», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Движение ХАМАС изрядно истрепало свои силы. Организация нуждается в приостановке огня, а сделка с передачей пленных может помочь им выиграть немного времени. Разумеется, это создает определенные риски для ЦАХАЛ. От наших противников можно ожидать любой провокации, однако мы готовы согласиться на предложенные условия», – подчеркивает собеседник.

«Главным приоритетом Израиля в любой период истории было сохранение жизней его граждан. Спасение пусть и небольшого количества пленных неоценимо важно для каждого еврея. В настоящий момент известно, что ХАМАС обязался в течение четырех дней освободить 50 заложников. Речь идет о женщинах и детях», – уточняет эксперт.

«При этом движение может продлить срок достигнутых договоренностей.

Если они выпустят еще десять человек, то смогут увеличить режим прекращения огня еще на сутки. За это мы готовы передать им 150 палестинцев, которые были арестованы за незначительные правонарушения. Выпускать убийц никто не собирается», – считает Кедми.

«Если ХАМАС захочет продлить перерыв в ведении военных действий на пять дней, то мы готовы довести количество выпущенных заключенных до 300. Таким образом получится соотношение 300 против 100. Это приемлемые цифры, на которые Тель-Авив способен пойти. Однако в данный момент всех заложников спасти не удастся», – акцентирует собеседник.

«По данным нашей разведки, ХАМАС располагает 230 людьми в плену. Кроме того, часть израильтян удерживают бедуинские племена и более мелкие исламистские организации. Противники не пойдут на то, чтобы в мгновение ока потерять свой самый главный козырь и вернуть всех евреев домой», – подчеркивает эксперт.

«Большинство граждан страны поддерживают данное решение. Тем не менее, есть и противники договоренностей с ХАМАС. Часть людей опасаются того, что это объединение сумеет восстановить потерянные силы. Они отмечают, что давление со стороны ЦАХАЛ должно продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся окончательной победы», – рассказывает он.

«Не думаю, что после завершения сделки стоит ожидать деэскалации конфликта.

Израиль не раз заявлял о том, что наша цель заключается в полном уничтожении ХАМАС. Ни о каких компромиссах в текущей ситуации не может быть и речи. Операция непременно продолжится, и наши военные уже готовятся к дальнейшему продвижению вперед», – акцентирует Кедми.

В целом, договоренность об обмене заложников могла быть достигнута раньше, считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. «Однако Тель-Авиву было важно не просто добиться возвращения своих граждан домой, но и навязать противнику разговор с позиции силы. Это принципиальный момент, который позволил нашей стране существенно изменить ход конфликта», – говорит он.

«Подарить ХАМАС ощущение собственного превосходства, договорившись об уступках с движением в первые дни эскалации, было бы неверно. Они стали бы наглее в своих действиях и, возможно, пролилось бы гораздо больше крови. Сейчас же они осознают, что их дни практически сочтены. Организация загнана в угол и готова принять любые условия, которые ей предложит Тель-Авив», – отмечает собеседник.

«В настоящий момент известно, что Израиль готов выпустить на свободу 300 заключенных палестинцев. Во многом итоговое количество человек, задействованных в обмене, будет зависеть от ХАМАС, поскольку наше руководство предоставило им выбор: возможность продления режима прекращения огня нашим противникам доступна», – подчеркивает он.

«Все, что мы требуем взамен – освобождение наших граждан: по десять человек за каждые сутки, не входившие в изначальное соглашение. По предварительным условиям, речь идет о передаче сторонами женщин и несовершеннолетних, совершивших незначительные проступки. Это неплохо, учитывая то, что долгое время возвращение заложников было в принципе невозможно. Произошедшее дает надежду на некоторую разрядку», – уточняет эксперт.

«Однако договоренности с ХАМАС вызвали противоречивую реакцию в израильском обществе.

Часть людей всецело одобряют инициативу правительства, в то время как представители крайне правых политических организаций настаивают на отмене диалога с противником и его окончательном разгроме в ближайшее время», – акцентирует Ципис.

Совершенно иной причину соглашения видит востоковед Кирилл Семенов. «На сегодняшний день данное соглашение стало возможным благодаря желанию Нетаньяху продлить военные действия. Дело в том, что премьер-министр Израиля прекрасно осознает, что окончание конфликта поставит под вопрос его дальнейшее нахождение на столь высоком посту», – сказал он.

«В связи с этим он пытается растянуть кровопролитие на максимально долгий срок. Образовавшуюся паузу стороны потратят и на перегруппировку войск, и на накопление сил для дальнейших продвижений в рамках образовавшегося противостояния. При этом после окончания мероприятий по обмену рассчитывать на лучшее также не стоит», – отмечает собеседник.

«Израильскому руководству нужна война. От этого зависит их политическая карьера. Поэтому ни о какой разрядке в настоящий момент думать не приходится. Тель-Авив не намерен останавливаться, и текущий конфликт будет лишь нарастать», – прогнозирует Семенов.