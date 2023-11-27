Шеслер: Россия в отличие от Украины поможет пострадавшим от урагана гражданам

Tекст: Илья Абрамов

«Россия имеет большие ресурсы для ликвидации последствий урагана, затронувшего южные регионы страны. Опыт предыдущих природных бедствий показывает, что пострадавших от стихии без помощи не оставят. Нет сомнений в том, что государство предоставит гражданам все необходимое для обеспечения жизнедеятельности и восстановления поврежденного имущества», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Также в распоряжении МЧС России есть большой парк техники, предназначенной для устранения последствий урагана. У Украины же, которую шторм также не обошел стороной, гораздо меньше машин», – отмечает она.

«Более того, у украинского руководства нет желания поддержать своих граждан. Власти регионов могут выплатить небольшие компенсации, но не более того. У государства есть деньги, которые можно отправить на устранение последствий урагана, однако офис Зеленского скорее предпочтет разворовать эти средства, чем помочь населению», – резюмировала Шеслер.

Ранее на Украине из-за непогоды без света остались более двух тыс. населенных пунктов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.



В связи с этим на 14 автомобильных дорогах по всей Украине перекрыто движение. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, пограничники и сотрудники нацгвардии. В Одессе перестали работать несколько котельных. В одной из них из-за сильного ветра даже обрушилась труба. Приостановлено сообщение по трассе с Киевом.

Однако пострадали и другие области страны. Так, без света остались населенные пункты, находящиеся в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. В этих регионах уже развернуты оперативные штабы. Сотрудники энергетических служб работают над возобновлением подачи электричества городам и селам.

Природное бедствие не обошло стороной и Россию. В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. жителей. Всего отключено 166 линий передач. Над устранением неполадок работают 38 бригад. Из-за непогоды также было принято решение ограничить проезд по участку дороги Симферополь – Евпатория с 51 по 64 километр. Также закрыта трасса Черноморское – Межводное.



В республике уже принято решение о введении режима ЧС. Последствия шторма также ощущаются и в Сочи. Здесь последствия разгула стихии ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Также бедствие затронуло и Запорожскую область.

Напомним, в районе Черного моря сохраняется присутствие сильного средиземноморского циклона. Об этом на официальном сайте сообщает гидрометцентр России. Его влиянию подверглись южные и центральные регионы страны. Ожидается, что опасное природное явление остановится ко вторнику.