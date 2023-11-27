Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.0 комментариев
В Крыму и Севастополе решили ввести режим ЧС из-за шторма
Власти Севастополя намерены ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на регион штормового ветра. В Крыму решение о введении режима ЧС уже принято.
Поручение о введении режима ЧС регионального значения дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании городского правительства. Он отметил, что совокупный ущерб региону от удара стихии значительный, передает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что режим ЧС вводится в связи с «нарушением жизнедеятельности населения» из-за неблагоприятных погодных условий.
Напомним, в Крыму в результате штормового ветра погиб человек. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли более 500 морских животных.