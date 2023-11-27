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    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    61 комментарий
    27 ноября 2023, 02:26

    На Украине шторм оставил без электричества до 400 городов и сел

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 10 украинских регионах без света остались порядка 400 населенных пунктов, заявил украинский президент Владимир Зеленский ночью в воскресенье.

    В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях развернуты оперативные штабы, энергетики работают над возобновлением подачи электричества населенным пунктам, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта в регионе оказались без света из-за аварий, произошедших из-за сильного снегопада и ветра.

    В самой Одессе перестали работать несколько котельных. Закрыто движение по нескольким автодорогам, в том числе по трассе Одесса – Киев.

    В одной из одесских котельных из-за сильного ветра обрушилась труба, сообщили украинские СМИ.

    26 ноября 2023, 07:44
    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил проблемы на границе с Польшей «политическими шагами соседей» Украины

    Зеленский объяснил польскую блокаду «политическими шагами соседей» Украины
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Украины возникли сложности на границе из-за некоторых политических шагов ее соседей, заявил президент страны Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с блокадой пунктов пропуска польскими перевозчиками.

    Зеленский заявил о необходимости для Киева придерживаться «очень взвешенной политики». По его словам, у украинских властей есть «план действий». Он сказал, что возник «новый вызов на этих границах из-за новых каких-то вопросов». Зеленский считает, что следует «дать чуточку времени соседям» Украины. Он выразил надежду, что ситуация разрешится, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что власти Польши должны положить конец «позорной блокаде», которую устроила группа «маргиналов». Пункты пропуска на границе с Украиной блокированы польскими перевозчиками.

    Коментарии (14)
    26 ноября 2023, 03:58
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении

    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».

    Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

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    26 ноября 2023, 17:27
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    @ Алекс Макнотон/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Лондоне попросило Британию прокомментировать заявления главы фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что весной 2022 года экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить украинский конфликт.

    В заявлении посольства говорится, что при существенном вкладе Британии выход к решению путем переговоров был упущен. Это, подчеркнули в посольстве, имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения, передает РИА «Новости».

    Ранее Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

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    26 ноября 2023, 04:29
    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках жителей страны сбежать в Словакию и Румынию

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины, которые хотели сбежать в Словакию, должны были назвать перевозчикам пароль – «картофель», сообщила госпогранслужба Украины.

    Как рассказало ведомство в соцсетях, контрольное слово требовалось назвать «при посадке в авто», на котором мужчин должны были доставить до границы со Словакией. Отмечается, что указания они получали «с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации».

    Однако украинские пограничники смогли поймать «проводника и пятерых мужчин» в 200 м от границы. Отмечается, что услуга по бегству с Украины стоила 5 тыс. – 8 тыс. долларов. «Проводника» мужчины нашли через соцсети. «Все задержанные будут привлечены к ответственности», – говорится в собщении.

    Кроме того, как сообщает ведомство, «еще одни нелегальные «туроператоры» сгорели на границе» в Закарпатье, где трое «бизнесменов» за 2 тыс. долларов обещали провести мужчину в Румынию. Их машина была остановлена пограничниками.

    Напомним, западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

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    26 ноября 2023, 07:18
    В Раде сообщили о нежелании украинских полицейских помогать военкоматам

    Депутат Рады Костенко рассказал о нежелании украинских полицейских участвовать в «скандалах» и помогать военкоматам

    Tекст: Антон Антонов

    До конца 2023 года на Украине разработают закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), так как полиция «отстраняется» от помощи им, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

    Костенко пояснил, что у сотрудников военкоматов нет «никаких прав остановить человека, вручить ему повестку, истребовать у него документы». Полицейские «иногда отстраняются от этого», так как не хотят быть «в центре скандала», и поступают так, чтобы «человека не привлекать», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    Коментарии (2)
    26 ноября 2023, 07:57
    Литва заявила, что Украине нельзя «уставать» от военных действий

    Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что Украина может перестать существовать в случае «усталости» от военных действий

    Tекст: Антон Антонов

    Если бы Украина поддалась «усталости от войны», она перестала бы существовать, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Ландсбергис считает, что подобная «усталость» – «феномен обществ, живущих в мире». Он заявил, что Запад также должен сопротивляться этому чувству, поскольку у западных стран есть «достаточная структурная мощь» для поддержки Киева, необходимой для украинской «победы», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ сообщают, что усталость от войны и вера в то, что сама Украина сомневается в своей победе, «придаст импульс всем настаивающим на переговорах с Москвой».

    Коментарии (14)
    26 ноября 2023, 06:27
    Над российскими регионами уничтожены девять украинских БПЛА

    Минобороны России сообщило об уничтожении еще девяти украинских БПЛА

    Над российскими регионами уничтожены девять украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены еще девять украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим пытался осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает РИА «Новости».

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что попытки пролета беспилотников к Москве пресечены силами ПВО в городском округе Подольск и в Раменском городском округе. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Московские аэропорты Внуково и Домодедово на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников приостановили прием и вылет самолетов, свидетельствуют данные Flightradar24.com. Позднее столичные аэропорты возобновили работу, передает ТАСС.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что сбиты два беспилотника над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет.

    Еще один БПЛА подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщается на странице правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте».

    Беспилотники сбиты в Дзержинском и Жуковском районах Калужской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram.

    Напомним, ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

    Коментарии (12)
    26 ноября 2023, 15:58
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»

    Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.

    В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».

    Коментарии (4)
    26 ноября 2023, 05:21
    ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России

    ПВО уничтожила украинские беспилотники над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями

    ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял попытки террористических атак с применением БПЛА самолетного типа.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что произошла «попытка массовой атаки беспилотников». БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что уничтожены два беспилотника над Карачевским и Брянским районами, никто не пострадал, разрушений нет.

    Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что регион атаковали два БПЛА. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Один из жильцов дома получил «легкое резаное ранение». Кроме того, «повреждено остекление трех квартир», сообщается на странице правительства Тульской области в соцсети «ВКонтакте».

    Напомним, в ночь на пятницу Украина тоже попыталась провести террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа, было сбито 13 дронов.

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    26 ноября 2023, 10:22
    В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Взрывы произошли в городе Херсоне, который на данный момент контролирует Киев, сообщило агентство РБК-Украина.

    Утром в воскресенье в подконтрольной украинским властям части Херсонской области была объявлена воздушная тревога, позже она была отменена, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Киевской области Украины и в Черкассах.

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    26 ноября 2023, 11:58
    На Украине решили разрешить военкоматам снимать процесс вручения повесток в ВСУ

    Депутат Рады Костенко: Военкомам разрешат фиксировать на видео процесс вручения повесток в ряды ВСУ

    Tекст: Валентина Григоренко

    Депутаты Верховной рады готовят документ, в котором разрешается сотрудникам военкоматов снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации, заявил секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

    Как указал Костенко в эфире радио, при подготовке законопроекта пытаются найти комплексный подход, чтобы решить некоторые вопросы мобилизации. По его словам, на данный момент увеличиваются полномочия военкоматов, поскольку у них есть много вопросов, а также у тех граждан, которым они вручают повестки в рамках мобилизации. Он уточнил, что сотрудникам военкоматов будет разрешено снимать видео и записывать аудио, а также они смогут проверять прописные документы, передает РИА «Новости».

    Ранее Роман Костенко сообщил, что до конца 2023 года на Украине разработают закон о расширении полномочий сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), так как полиция «отстраняется» от помощи им.

    Напомним, замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. В Сети не раз публиковали видеозаписи того, как сотрудники военкоматов силой задерживают и сажают в машины мужчин на улицах.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2023, 16:25
    Глава МО Украины обсудил с шефом Пентагона усиление возможностей ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская) заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином шаги для усиления возможностей украинских войск.

    По его словам, с Остином они «обсудили актуальные приоритеты помощи безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинского войска», передает РИА «Новости».

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

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    26 ноября 2023, 16:52
    В Тверской области обезвредили беспилотник

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотник обезврежен в Торжокском районе Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

    Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать службам все необходимое содействие.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что силами противовоздушной обороны уничтожены четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

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    27 ноября 2023, 00:10
    Над Смоленской областью уничтожен украинский беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вечером в воскресенье расчеты противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Смоленской области, сообщили в Минобороны России.

    Около 23.20 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над регионом, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее в воскресенье министерство сообщало, что расчеты ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

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    27 ноября 2023, 02:06
    Шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средиземноморский шторм оставил без света до 500 тыс. жителей Крыма, в Бердянске оказался подтоплен центр города, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, согласно прогнозам, пик непогоды еще впереди.

    Ночью с воскресенья на понедельник Севастополь может ожидать минусовая температура, власти начали подсыпать дороги в самых «трудных» местах, сообщил Развожаев, передает РИА «Новости».

    Скорость ветра в средиземноморском циклоне на территории полуострова достигает 40 метров в секунду, повалены деревья, волны заливают прибрежные районы Евпатории.

    Из отеля «Рибера» в Евпатории эвакуировали 50 гостей и 50 сотрудников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, всех их разместили в других гостиницах.

    По его информации, курортная инфраструктура повреждена и в других частях Крыма.

    Между тем в Сочи восстановили движение по железной дороге, из-за непогоды никто не пострадал, сообщил города Алексей Копайгородский, передает ТАСС.

    Он уточнил, что аэропорт работает по «фактической погоде».

    Последствия действий стихии в городе ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Штормовое предупреждение в Сочи сохранится до конца 27 октября.

    Ранее в сочинском аэропорту сообщали, что количество летевших на курорт самолетов, сменивших пункт назначения из-за непогоды, выросло до 10. «Аэрофлот» заявлял о задержке шести рейсов в Сочи и о перенаправлении еще трех.

    В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. человек.

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