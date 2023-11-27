На Украине шторм оставил без электричества до 400 городов и сел

Tекст: Алексей Дегтярев

В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях развернуты оперативные штабы, энергетики работают над возобновлением подачи электричества населенным пунктам, сказал Зеленский, передает ТАСС.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта в регионе оказались без света из-за аварий, произошедших из-за сильного снегопада и ветра.

В самой Одессе перестали работать несколько котельных. Закрыто движение по нескольким автодорогам, в том числе по трассе Одесса – Киев.

В одной из одесских котельных из-за сильного ветра обрушилась труба, сообщили украинские СМИ.