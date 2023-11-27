Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.15 комментариев
Шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область
Средиземноморский шторм оставил без света до 500 тыс. жителей Крыма, в Бердянске оказался подтоплен центр города, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, согласно прогнозам, пик непогоды еще впереди.
Ночью с воскресенья на понедельник Севастополь может ожидать минусовая температура, власти начали подсыпать дороги в самых «трудных» местах, сообщил Развожаев, передает РИА «Новости».
Скорость ветра в средиземноморском циклоне на территории полуострова достигает 40 метров в секунду, повалены деревья, волны заливают прибрежные районы Евпатории.
Из отеля «Рибера» в Евпатории эвакуировали 50 гостей и 50 сотрудников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, всех их разместили в других гостиницах.
По его информации, курортная инфраструктура повреждена и в других частях Крыма.
Между тем в Сочи восстановили движение по железной дороге, из-за непогоды никто не пострадал, сообщил города Алексей Копайгородский, передает ТАСС.
Он уточнил, что аэропорт работает по «фактической погоде».
Последствия действий стихии в городе ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Штормовое предупреждение в Сочи сохранится до конца 27 октября.
Ранее в сочинском аэропорту сообщали, что количество летевших на курорт самолетов, сменивших пункт назначения из-за непогоды, выросло до 10. «Аэрофлот» заявлял о задержке шести рейсов в Сочи и о перенаправлении еще трех.
В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. человек.