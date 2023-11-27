Шторм на юге России затронул Крым, Сочи и Запорожскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

Ночью с воскресенья на понедельник Севастополь может ожидать минусовая температура, власти начали подсыпать дороги в самых «трудных» местах, сообщил Развожаев, передает РИА «Новости».

Скорость ветра в средиземноморском циклоне на территории полуострова достигает 40 метров в секунду, повалены деревья, волны заливают прибрежные районы Евпатории.

Из отеля «Рибера» в Евпатории эвакуировали 50 гостей и 50 сотрудников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, всех их разместили в других гостиницах.

По его информации, курортная инфраструктура повреждена и в других частях Крыма.

Между тем в Сочи восстановили движение по железной дороге, из-за непогоды никто не пострадал, сообщил города Алексей Копайгородский, передает ТАСС.

Он уточнил, что аэропорт работает по «фактической погоде».

Последствия действий стихии в городе ликвидируют свыше 250 человек и более 80 единиц техники. Штормовое предупреждение в Сочи сохранится до конца 27 октября.

Ранее в сочинском аэропорту сообщали, что количество летевших на курорт самолетов, сменивших пункт назначения из-за непогоды, выросло до 10. «Аэрофлот» заявлял о задержке шести рейсов в Сочи и о перенаправлении еще трех.

В Крыму из-за шторма без электричества остались до 500 тыс. человек.