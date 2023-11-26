СМИ: Египет, Катар и США обсуждают продление гуманитарного перемирия в Газе

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал телеканал Al-Qahera Al-Ekhbariya со ссылкой на официальный египетский источник, накануне «усилия Египта и Катара позволили завершить процесс обмена заложниками и заключенными и продолжить соблюдение режима гуманитарного перемирия», передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что «после некоторой задержки препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами». ХАМАС должен освободить 13 израильтян и семь граждан других стран. Израилем будут освобождены 39 палестинцев.

Напомним, военное крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников. «Бригады» заявили, что Израиль должен выполнить свои обязательства по сделке, в том числе касающиеся въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа. Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников. ХАМАС заявило, что Израиль нарушил достигнутое соглашение о перемирии.