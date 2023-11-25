Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников

Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки в случае отказа от освобождения второй группы заложников

Tекст: Алексей Дегтярев

У ХАМАС есть время до полуночи по местному времени (1.00 мск), чтобы освободить вторую группу удерживаемых, сообщил источник 13-го канала израильского телевидения, передает ТАСС.

В противном случае армия Израиля может вернуться к «маневрированию в секторе Газа», сказал собеседник.

В субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.

Начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия.

Боевое крыло ХАМАС заявило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.