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Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки при отказе от освобождения заложников
Израиль пригрозил ХАМАС возобновить атаки в случае отказа от освобождения второй группы заложников
Израильские военные намерены продолжить наступление в секторе Газа, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников, сообщил источник израильского телеканала в системе безопасности страны.
У ХАМАС есть время до полуночи по местному времени (1.00 мск), чтобы освободить вторую группу удерживаемых, сообщил источник 13-го канала израильского телевидения, передает ТАСС.
В противном случае армия Израиля может вернуться к «маневрированию в секторе Газа», сказал собеседник.
В субботу египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что стороны конфликта направляют положительные сигналы о возможном продлении четырехдневного перемирия.
Начальник генштаба израильской армии Герци Халеви заявлял, что израильские военные продолжат операцию в Газе после истечения срока перемирия.
Боевое крыло ХАМАС заявило, что освобождение второй группы израильских заложников отложено.