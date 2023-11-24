Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа

Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине

Политолог Жарихин: Украину ничему не научил пример Грузии, напрасно доверившейся Западу

Tекст: Дмитрий Александров,

Рафаэль Фахрутдинов

«В некоторых странах наблюдается следующая тенденция: сперва США и ЕС дают какой-либо стране обещания интеграции в западный мир, затем там происходит рост внутренней русофобии, конфликты, а после этого страны остаются с разрушенными надеждами. Мы видели движение этого сценария от Грузии к Украине еще в 2004 году. Это должно было стать назиданием Украине. Но, к сожалению, многие представители украинского руководства считают себя уникальными и думают, что у них с Западом все будет по-другому», – пояснил Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

«Собственно говоря, и Майдан-то в 2014 году случился только потому, что Янукович решил отложить, а не отменить, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но можно посмотреть на другие страны, которые подписывали аналогичные документы. И что там сейчас? Экономическое процветание? Подъем производства? Растущие рынки? Высокий достаток граждан?» – добавил спикер.

«В последнее время многие граждане Украины ясно поняли, что вместе со своей страной в Евросоюз не пройдешь, и поэтому они уехали в Европу сами. Коллективный выбор евроинтеграции провалился, и украинцы перешли на индивидуальный», – детализировал собеседник.

«При этом, заметьте, Грузия набила шишки и научилась на своих ошибках. Местные власти и представители экономической элиты лучше украинских коллег понимают, что такое национальные интересы и как их отстаивать. Тбилиси сейчас проводит действительно политику, соответствующую многополярному миру. Потому и становится объектом критики, например, со стороны представителей властей США», – пояснил аналитик.



В свою очередь грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе видит разительный контраст между политикой, которую проводили пришедшие к власти после революции «националы» и нынешние руководители из «Грузинской мечты», твердо оберегающие интересы Грузии. «Единое национальное движение» под предлогом того, что Грузия идет на Запад, проводило пагубную политику, и даже в противоречии с тем, что ему часто советовали наши американские и европейские партнеры», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что уже в 2004 году Саакашвили развязал первую военно-политическую авантюру против Южной Осетии. «Запад с трудом его остановил, публично призвав возобновить переговорный процесс, – сказал Петрэ Мамрадзе. – От надежных источников знаю, что перед войной 2008 года тогдашняя госсекретарь США буквально кричала на Саакашвили, требуя, чтобы тот не принимал необдуманных действий, угрожая, что помощи от Америки ему не ждать».

«И все же администрация Белого дома, и это признают видные американские аналитики, недостаточно тормозила Саакашвили. Во многом поэтому он и зарвался, установив в Грузии полицейский режим с массовым нарушением прав человека, а также развязал обреченную на крах авантюру с Южной Осетией», – отметил аналитик.

По его словам, «Грузинскую мечту» можно критиковать сколько угодно, но она очень осторожна и пытается соблюсти интересы безопасности Грузии: «Это факт, и это пока удается».

Мамрадзе считает, что сравнивать последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине «сложно и не совсем корректно». «Да, там сами пишут и говорят о воровстве и коррупции в высших эшелонах власти, но значительная часть населения Украины не хочет остановки военных сражений, воюет, – полагает Мамрадзе. – Поэтому пока не следует ожидать от политической верхушки компромиссов, уступок. Население не будет приветствовать такое развитие событий. Посмотрим, что будет со временем».

Другой грузинский политический аналитик Давид Картвелишвили в социальных сетях в четверг написал, что нынешний юбилей «Революции роз» – «постыднейшая дата в новейшей истории страны». Эксперт назвал события 23 ноября 2003 года «либерально-фашистским переворотом».

Он напомнил, что за время пребывания у власти Саакашвили до 2012 года Грузия пережила ужасные потрясения, в том числе загадочную гибель бывшего премьер-министра Зураба Жвании, убийства десятков неповинных граждан, насилие в тюрьмах, жестокое подавление протеста оппозиции, рейдерские атаки на бизнес, разгром телекомпании «Имеди», потеряла 20% территорий после войны 2008 года и многое другое.

«Сегодня можно только поздравить Грузию с тем, что она смогла вырваться из концентрационного лагеря «националов», – отметил Давид Картвелишвили.

Напомним, правящая «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Саакашвили с кардинальным различием отмечают 23 ноября 20-ю годовщину «Революции роз», которая привела к отставке тогдашнего главы государства Эдуарда Шеварднадзе, после чего Грузию на девять лет возглавил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили.

«На первых порах после революции были позитивные тенденции, но потом события приобрели характер, очень далекий от европейских стандартов, – заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. – Нарушения прав человека приобрели системный характер, прежние власти совершали страшные преступления».

Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что «националы» за многие преступления должны ответить перед страной и народом». Парламентарий назвал Саакашвили «политическим банкротом» и отметил, что партия бывшего президента и «не думает о раскаянии».

В свою очередь осужденный на шесть лет Саакашвили, который находится в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», издал «Манифест» и призвал 23 ноября оппозицию подписаться под ним в знак совместной борьбы против «российского олигарха», основателя «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Он обещает отстранить от власти «Грузинскую мечту» и создать «государство нового типа с равными возможностями для всех» по итогам парламентских выборов 2024 года.

По всем опросам, рейтинг «националов» сегодня составляет примерно 20%, что намного меньше, чем у правящей партии, которая имеет в среднем до 50%.

Примечательно, что Саакашвили, как гражданин иностранного государства, не имеет права участвовать в грузинской политике. Его партия сейчас расколота на два радикальных лагеря, и одна из целей «Манифеста» – попытаться возродить единство. Однако эксперты считают это маловероятным.

Напомним, «Революция роз» произошла в Грузии в 2003 году. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили и Зурабом Жванией смогла через массовые акции добиться отставки на тот момент действующего президента Эдуарда Шеварднадзе. Сам Саакашвили стал следующим лидером республики.

Считается, что «Революция роз» стала первой «цветной революцией», успешно реализованной на территории стран бывшего СССР. По мнению ряда аналитиков, переворот на Украине 2004 года, именуемый «Оранжевой революцией», стал развитием данной политической технологии.