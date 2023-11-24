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    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    18 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    15 комментариев
    24 ноября 2023, 17:36

    Президенту Литвы направили ходатайство о лишении балерины Лиепы гражданства

    МВД Литвы направило президенту ходатайство о лишении балерины Лиепы гражданства

    Президенту Литвы направили ходатайство о лишении балерины Лиепы гражданства
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе ходатайство с предложением лишить балерину Илзе Лиепу гражданства республики.

    В сообщении говорится, что действия и публичные заявления артистки создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности Литвы, передает ТАСС.

    Балерина стала гражданкой Литвы в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

    Ранее президент Литвы подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства страны.

    23 ноября 2023, 19:56
    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО
    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литовский президент Гитанас Науседа попросил главу министерства иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса сохранять спокойствие после высказываний министра об угрозе со стороны России для стран НАТО.

    На этой неделе Ландсбергис выступил с утверждением, что Россия представляет угрозу для стран НАТО, поскольку ее не удается остановить на Украине. Комментируя высказывание министра, Науседа предложил ему «сесть и успокоиться», передает ТАСС.

    Президент Литвы подчеркнул, что подобные высказывания плохо сказываются на имидже страны и могут сказаться на поведении потенциальных инвесторов в ее экономику.

    Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Коментарии (32)
    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 21:52
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Актер Иван Охлобыстин рассказал о просьбе друга Михаила Ефремова не поздравлять его публично с 60-летием.

    По его словам, Ефремов заявил, что опасается, что это может повлиять на его условно-досрочное освобождение, сообщают «Аргументы и факты».

    Охлобыстин сказал, что к Ефремову хорошо относятся в колонии. Также актер добавил, что Ефремов остается совестливым человеком, хоть и «всегда любил выпить», а проблемы начались из-за «демонов», с которыми тот делал проект «Гражданин поэт».

    Ранее Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО.

    Летом 2020 года в центре Москвы Ефремов за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого погиб.

    В сентябре 2020 года актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, его признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

    В октябре 2022 года Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

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    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

    Коментарии (5)
    23 ноября 2023, 20:38
    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе

    Шеф-повар Емельяненко рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе в год Дракона

    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Главным блюдом на новогоднем столе должно стать мясо. В качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты. Удивить же гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар Василий Емельяненко, предложивший свой вариант новогоднего меню.

    «Поскольку наступающий год – это год Дракона, главным блюдом на празднике однозначно должно стать мясо, чтобы накормить могучее животное. В России всегда была свинина на столе, потому что она доступная, дешевая и ей можно накормить всю семью. Но если есть желание и возможность, то можно приготовить баранину, говядину или даже птицу – это уже по вкусу каждый решит», – говорит Емельяненко.

    Отличным мясным блюдом для новогоднего стола, по словам собеседника, будет бигус, весьма популярный в советское время. Это зимнее блюдо представляет собой тушеную капусту с разными копченостями, начиная от бекона и заканчивая копченой грудинкой.

    На гарнир лучше всего подавать коренья, ведь дракон – деревянный, а значит его стихия – земля, рассуждает повар. Также стоит использовать в блюдах различные травы, свежую зелень и все, что «растет на земле».

    «Рыбу дракон тоже любит, но тут все зависит от желания хозяек. Рыба не всегда доступна у нас в регионах, но если все-таки есть возможность ей украсить стол, то лучше всего подойдет красная. И поскольку она в основном вся из заморозки приходит, лучше ее засолить и подать на стол. Термически обрабатывать не стоит, она может получиться суховатой. Пироги с рыбой тоже очень хорошо смотрятся на праздничном столе, тем более что готовятся легко и быстро, да и на вкус великолепны», – рассказывает шеф.

    Также он предлагает присмотреться к различным салатам с добавлением сезонных фруктов, например, с хурмой. Это поможет разнообразить стол и сделать его более ярким. Кроме того, поскольку мяса и рыбы на столе в этом году должно быть много, стоит подать овощные салаты. Особенно это актуально для людей, которые придерживаются правильного питания.

    «В качестве десерта лучше брать не торты, а фрукты, я сам предпочитаю так делать. Например, мандарины уже есть, хурма, манго египетское как раз в декабре, январе и феврале будет, кстати, очень сладкое – экзотика на новогоднем столе не помешает. А чтобы задобрить дракона, лучше выбрать что-то яркое, красное, например, гранат и яблоки», – делится Емельяненко.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





    Результаты


    В качестве напитка для взрослых и детей шеф-повар предлагает приготовить ароматный базиликовый компот, который не только вкусный, но и способен по-настоящему удивить гостей. Для начала необходимо сварить сладкий раствор: в кастрюлю залить чистую питьевую воду, добавить сахар по вкусу, растворить его и довести все это до кипения. Далее надо добавить туда красный базилик (примерно шесть маленьких магазинных упаковок на два литра) прямо со стеблями и листьями. Затем надо все перемешать, снять с плиты и хорошо охладить. Как только компот остыл, он станет красивого, темно-сиреневого цвета. Остается лишь дождаться новогодней ночи и подавать к столу.

    «Для подачи готовим графин со льдом, наливаем туда приготовленный компот, можно нарвать для красоты  немного листочков мяты, а дальше берем половинку лимона и идем к гостям. В графин с компотом выжимаем лимон и смотрим, как на глазах у всех гостей пряный напиток из фиолетового превращается в красно-малиновый. Вот такой химической реакцией можно удивить на празднике, а вы будете фокусником. Кстати, ярким компотом тоже можно задобрить Дракона», – заключил Емельяненко.

    Коментарии (17)
    23 ноября 2023, 20:17
    Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты

    Эксперт Пантелеев объяснил механизм передачи российских военных вертолетов Кипром Сербии

    Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Кипр не мог передать Сербии российские вертолеты без согласия Москвы. И оно, судя по всему, было получено. Если же США или ЕС будут недовольны тем, что техника прошла мимо Украины, стороны соглашения смогут напомнить американцам правила игры на рынке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно о передаче Кипром Сербии 11 вертолетов Ми-35 российского производства.

    «Если хронологически смотреть на эту историю, то станет понятно, что Сербия сформировала целый спектр заказов на вертолетную технику, и сделано это было довольно давно. Белград делал упор на вторичный рынок, но с учетом всей необходимой модернизации машин», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    «Что касается конкретных переданных Ми-35, они изначально были закуплены Кипром у России. Соответственно, чтобы их можно было передать Сербии, потребовалось бы официальное соглашение Москвы. Это связано с тем, что любой реэкспорт нашей военной техники должен получить одобрение. Таково обязательное требование», – указывает собеседник.

    «Учитывая, что речь идет о Сербии, с которой у нас довольно неплохие отношения, у России не было оснований вставлять палки в колеса при совершении сделки. Также не должен вызывать удивление тот факт, что эти вертолеты, несмотря на позицию США и ЕС, не были переданы Украине. Судя по всему, решение о сделке было принято до начала 2022 года, но подписали ее позже», – замечает он.

    На фоне этого эксперт усомнился в возможности введения санкций американцами или европейцами в отношении Кипра из-за сделки с Рособоронэкспортом, в отношении которого введены рестрикции. «В соглашении есть три стороны – Москва, Белград и Никосия, баланс интересов каждой соблюден в полной мере. И даже если США начнут возмущаться, то им всегда могут напомнить, что диктовать правила игры на рынке они могут только на своем континенте», – пояснил аналитик.

    «Так или иначе, в плюсе остаются все задействованные стороны. Как минимум, у киприотов отпадает потенциальная проблема с обслуживанием машин. А в случае с сербами, я полагаю, все вопросы, связанные с ремонтом, будут легко урегулированы», – заключил Пантелеев.

    Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства. Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне.

    Президент Александр Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. «Звук, который слышите от Ми-35, настолько зловещий... Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», – приводит его слова РИА «Новости». Вучич отметил, что «любит» Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.

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    23 ноября 2023, 21:48
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    Зеленский ввел санкции против Чубайса и Кудрина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе против экс-гендиректора компании «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-министра финансов России Алексея Кудрина.

    Под украинские санкции также попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие, передает ТАСС.

    Среди юридических лиц, против которых Украина ввела санкции, числятся авиакомпании, а также строительные и технологические фирмы, зарегистрированные в России, на Кипре, в Китае, ОАЭ и других странах. Санкции введены на сроки в 5 и 10 лет.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 108 физических лиц и 37 компаний, в том числе в отношении главы ЛНР Леонида Пасечника, главы Республики Крым Сергея Аксенова, экс-премьера Украины Николая Азарова.

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    23 ноября 2023, 23:03
    Финским властям пришлось огородить российский Т-72 из-за георгиевских ленточек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Администрация финской столицы решила оградить сожженный Т-72, выставленный в городе, поскольку к нему несут розы и георгиевские ленточки.

    Власти страны пытаются скрыть тот факт, что сочувствующие несут цветы к танку в Хельсинки, организатор акции заявил, что розы и георгиевские ленточки приходится убирать по нескольку раз в день, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что к вечеру четверга боевую машину вновь очистили и оградили лентой.

    В ноябре в Хельсинки проукраинские общественные организации при содействии местных властей провели на площади напротив финского парламента акцию сожжения российского танка Т-72, привезенного из Эстонии.

    Сами жители города начали нести к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

    Коментарии (14)
    24 ноября 2023, 10:01
    ФСБ задержала в Крыму снабжавшего ВСУ запчастями россиянина

    ФСБ задержала в Крыму отправлявшего на Украину компоненты военной авиатехники россиянина

    ФСБ задержала в Крыму снабжавшего ВСУ запчастями россиянина
    @ кадр из видео

    Сотрудники ФСБ в Крыму задержали завербованного украинскими спецслужбами россиянина, который переправлял на Украину комплектующие к военной авиационной технике, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    По подозрению в совершении преступления, подпадающего под ст. 275 УК РФ (госизмена), в Феодосии был задержан гражданин России. Завербованный украинскими спецслужбами и действующий в их интересах, он за финансовое вознаграждение осуществлял поиск и отправку на Украину комплектующих к военной авиатехнике российского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС.

    В данный момент подозреваемый находится под арестом, следствие продолжается.

    Напомним, накануне ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт против российского военного украинского агента.

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    23 ноября 2023, 19:15
    Генерал-полковник Сердюков возглавил Объединенный штаб ОДКБ
    Генерал-полковник Сердюков возглавил Объединенный штаб ОДКБ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На должность начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен российский генерал-полковник Андрей Сердюков.

    «В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич», – говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

    Сообщается, что в ходе прошедшего в четверг саммита организации в Минске также обсуждались проблемы международной и региональной безопасности, были подведены итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

    Участники саммита высоко оценили деятельность Белоруссии в качестве председателя организации, следующим председателем ОДКБ станет Казахстан. Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится в четвертом квартале следующего года в Астане.

    Сердюков родился в 1962 году в Ростовской области. В 2016–2022 годах был командующим ВДВ России, затем возглавлял группировку войск ВС России в Сирии.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил согласованность позиций стран ОДКБ по военным вопросам.

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    24 ноября 2023, 06:14
    Полиция заявила о завершении беспорядков в Дублине
    Полиция заявила о завершении беспорядков в Дублине
    @ Brian Lawless/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дублине прекращены массовые беспорядки, начавшиеся после нападения на женщину и детей у школы, сообщили в ирландской полиции в пятницу ночью.

    Центр города возвращается к «нормальной жизни», заявил главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTE.

    Он добавил, что ни один полицейский не получил серьезных травм. Также простые граждане не сообщали о тяжелых травмах или повреждениях.

    МакМинамин добавил, что центр города патрулируют 400 сотрудников правоохранительных органов. Они продолжат следить за ситуацией.

    Погромы в Дублине начались после того, как три ребенка и женщина подверглись нападению. В ходе беспорядков правоохранителей закидали пиротехническими средствами.

    По данным СМИ, подозреваемым в нападении оказался уроженец другой страны. Последние два десятилетия он прожил на ирландской территории.

    Коментарии (21)
    23 ноября 2023, 21:02
    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине

    Политолог Жарихин: Украину ничему не научил пример Грузии, напрасно доверившейся Западу

    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Пример Грузии мог бы стать назиданием для Украины в том, что нельзя полагаться на русофобию и обещания Запада как на рецепты будущего экономического процветания. Но Украина мнит себя особенной, потому ее евроинтеграция провалилась, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Жарихин и Петрэ Мамрадзе. Ранее в Грузии назвали «Революцию роз», которая состоялась ровно 20 лет назад, «постыднейшей датой в новейшей истории страны».

    «В некоторых странах наблюдается следующая тенденция: сперва США и ЕС дают какой-либо стране обещания интеграции в западный мир, затем там происходит рост внутренней русофобии, конфликты, а после этого страны остаются с разрушенными надеждами. Мы видели движение этого сценария от Грузии к Украине еще в 2004 году. Это должно было стать назиданием Украине. Но, к сожалению, многие представители украинского руководства считают себя уникальными и думают, что у них с Западом все будет по-другому», – пояснил Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ.

    «Собственно говоря, и Майдан-то в 2014 году случился только потому, что Янукович решил отложить, а не отменить, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но можно посмотреть на другие страны, которые подписывали аналогичные документы. И что там сейчас? Экономическое процветание? Подъем производства? Растущие рынки? Высокий достаток граждан?» – добавил спикер.

    «В последнее время многие граждане Украины ясно поняли, что вместе со своей страной в Евросоюз не пройдешь, и поэтому они уехали в Европу сами. Коллективный выбор евроинтеграции провалился, и украинцы перешли на индивидуальный», – детализировал собеседник.

    «При этом, заметьте, Грузия набила шишки и научилась на своих ошибках. Местные власти и представители экономической элиты лучше украинских коллег понимают, что такое национальные интересы и как их отстаивать. Тбилиси сейчас проводит действительно политику, соответствующую многополярному миру. Потому и становится объектом критики, например, со стороны представителей властей США», – пояснил аналитик.

    В свою очередь грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе видит разительный контраст между политикой, которую проводили пришедшие к власти после революции «националы» и нынешние руководители из «Грузинской мечты», твердо оберегающие интересы Грузии. «Единое национальное движение» под предлогом того, что Грузия идет на Запад, проводило пагубную политику, и даже в противоречии с тем, что ему часто советовали наши американские и европейские партнеры», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

    Эксперт напомнил, что уже в 2004 году Саакашвили развязал первую военно-политическую авантюру против Южной Осетии. «Запад с трудом его остановил, публично призвав возобновить переговорный процесс, – сказал Петрэ Мамрадзе. – От надежных источников знаю, что перед войной 2008 года тогдашняя госсекретарь США буквально кричала на Саакашвили, требуя, чтобы тот не принимал необдуманных действий, угрожая, что помощи от Америки ему не ждать».

    «И все же администрация Белого дома, и это признают видные американские аналитики, недостаточно тормозила Саакашвили. Во многом поэтому он и зарвался, установив в Грузии полицейский режим с массовым нарушением прав человека, а также развязал обреченную на крах авантюру с Южной Осетией», – отметил аналитик.

    По его словам, «Грузинскую мечту» можно критиковать сколько угодно, но она очень осторожна и пытается соблюсти интересы безопасности Грузии: «Это факт, и это пока удается».

    Мамрадзе считает, что сравнивать последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине «сложно и не совсем корректно». «Да, там сами пишут и говорят о воровстве и коррупции в высших эшелонах власти, но значительная часть населения Украины не хочет остановки военных сражений, воюет, – полагает Мамрадзе. – Поэтому пока не следует ожидать от политической верхушки компромиссов, уступок. Население не будет приветствовать такое развитие событий. Посмотрим, что будет со временем».

    Другой грузинский политический аналитик Давид Картвелишвили в социальных сетях в четверг написал, что нынешний юбилей «Революции роз» – «постыднейшая дата в новейшей истории страны». Эксперт назвал события 23 ноября 2003 года «либерально-фашистским переворотом».

    Он напомнил, что за время пребывания у власти Саакашвили до 2012 года Грузия пережила ужасные потрясения, в том числе загадочную гибель бывшего премьер-министра Зураба Жвании, убийства десятков неповинных граждан, насилие в тюрьмах, жестокое подавление протеста оппозиции, рейдерские атаки на бизнес, разгром телекомпании «Имеди», потеряла 20% территорий после войны 2008 года и многое другое.

    «Сегодня можно только поздравить Грузию с тем, что она смогла вырваться из концентрационного лагеря «националов», – отметил Давид Картвелишвили.

    Напомним, правящая «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» Саакашвили с кардинальным различием отмечают 23 ноября 20-ю годовщину «Революции роз», которая привела к отставке тогдашнего главы государства Эдуарда Шеварднадзе, после чего Грузию на девять лет возглавил ныне арестованный гражданин Украины Михаил Саакашвили.

    «На первых порах после революции были позитивные тенденции, но потом события приобрели характер, очень далекий от европейских стандартов, – заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский. – Нарушения прав человека приобрели системный характер, прежние власти совершали страшные преступления».

    Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Дмитрий Хундадзе заявил, что «националы» за многие преступления должны ответить перед страной и народом». Парламентарий назвал Саакашвили «политическим банкротом» и отметил, что партия бывшего президента и «не думает о раскаянии».

    В свою очередь осужденный на шесть лет Саакашвили, который находится в престижной тбилисской клинике «Вивамеди», издал «Манифест» и призвал 23 ноября оппозицию подписаться под ним в знак совместной борьбы против «российского олигарха», основателя «Грузинской мечты», бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили. Он обещает отстранить от власти «Грузинскую мечту» и создать «государство нового типа с равными возможностями для всех» по итогам парламентских выборов 2024 года.

    По всем опросам, рейтинг «националов» сегодня составляет примерно 20%, что намного меньше, чем у правящей партии, которая имеет в среднем до 50%.

    Примечательно, что Саакашвили, как гражданин иностранного государства, не имеет права участвовать в грузинской политике. Его партия сейчас расколота на два радикальных лагеря, и одна из целей «Манифеста» – попытаться возродить единство. Однако эксперты считают это маловероятным.

    Напомним, «Революция роз» произошла в Грузии в 2003 году. Оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили и Зурабом Жванией смогла через массовые акции добиться отставки на тот момент действующего президента Эдуарда Шеварднадзе. Сам Саакашвили стал следующим лидером республики.

    Считается, что «Революция роз» стала первой «цветной революцией», успешно реализованной на территории стран бывшего СССР. По мнению ряда аналитиков, переворот на Украине 2004 года, именуемый «Оранжевой революцией», стал развитием данной политической технологии.

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    24 ноября 2023, 10:07
    Стало известно о неудачной попытке Лукашенко поженить Протасевича и Сапегу

    Губернатор Кожемяко: Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

    Стало известно о неудачной попытке Лукашенко поженить Протасевича и Сапегу
    @ Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС,Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, как глава Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Софье Сапеге и одному из основателей Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу пожениться, однако молодой человек отказался.

    По словам Кожемяко, Сапега «просто влюбилась» в Протасевича, а он «ее кинул». «Я с Александром Григорьевичем [Лукашенко] разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но он (Протасевич – прим. ВЗГЛЯД) от нее отказался», – рассказал губернатор Приморья в ходе дискуссионного клуба «Тихоокеанский горизонт» в ДВФУ, передает РИА «Новости».

    Кожемяко добавил, что сейчас Сапега «перекрестилась, слава Богу, живет с родителями». Все у нее хорошо, заключил он.

    Ранее Лукашенко сообщил, что помиловал Протасевича, осужденного в республике на восемь лет, поскольку тот выполнил все обещанное.

    Также глава Белоруссии помиловал россиянку Софью Сапегу, которую задержали  в 2021 году за публикацию персональных данных сотрудников белорусского МВД.

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    23 ноября 2023, 21:57
    Петиция за отставку премьера Эстонии Каллас набрала нужное число голосов
    Петиция за отставку премьера Эстонии Каллас набрала нужное число голосов
    @ I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эстонскому парламенту придется рассмотреть петицию за отставку премьер-министра страны Каи Каллас, обращение набрало необходимое количество голосов.

    Инициативу поддержали более 9 тыс. граждан Эстонии при необходимой для рассмотрения в парламенте тысяче голосов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье». При этом сбор подписей еще не закончен, он продлится до 15 декабря.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о громком скандале вокруг премьер-министра Эстонии Каи Каллас – местная пресса обнародовала сведения о том, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая ее супругу Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России после 24 февраля 2022 года.

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    24 ноября 2023, 08:40
    Астрофизики обнаружили мощнейший луч из космоса

    Telescope Array: Астрофизики в США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы

    Tекст: Ольга Никитина

    Международный проект Telescope Array обнаружил второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, его природу пока не удается определить, сообщили представители Университета Юты (США).

    «Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч – прим. ВЗГЛЯД) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести» – сказал представитель Telescope Array в Университете Юты Джон Мэтьюз. «Вот в чем загадка – что, черт возьми, происходит?» – приводит его слова РИА «Новости».

    Самые мощные в истории наблюдений космические лучи были обнаружены исследователями из Юты в 1991 году во время эксперимента под названием «Глаз мухи». Частицы этих лучей назвали Oh-My-God (англ. «О боже мой»). Такой поток, как заявляли астрофизики, ничто в галактике не могло произвести. Энергия частицы, согласно выводам ученых, оказалась больше теоретически возможной для космических лучей.

    Второй по силе поток был обнаружен группой Telescope Array в мае 2021 года. В ноябре 2023 года вышла статья, в которой говорится, что частицы, получившие название «Аматерасу» в честь японской богини Солнца, могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

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