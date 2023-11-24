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В Новочеркасске на водоводе произошла авария
Мэр Лысенко: В Новочеркасске на водоводе произошла авария
В городе Новочеркасск в Ростовской области произошла авария на водоводе, сообщил глава городской администрации Юрий Лысенко.
Водовод питает Промышленный район города, его диаметр – 1 метр, сообщил Лысенко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что авария крупная, подача воды временно приостановлена. Для бесперебойной работы котельных начали подвозить воду. В случае необходимости подвоз воды организуют и для горожан.
Глава администрации добавил, что специалисты уже устраняют порыв. Согласно предварительным данным, подачу воды возобновят в пятницу днем.