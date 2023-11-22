Эксперт: Без института семьи невозможно политическое и экономическое укрепление государства

Эксперты Линдигрин и Паллер назвали главные задачи проведения Года семьи в 2024 году в России

Tекст: Олег Исайченко

«Указ президента полностью отвечает запросам нашего общества. Ведь в нашей культуре семья всегда была важным и незыблемым понятием. Аксиомой, которую не нужно было дополнительно объяснять, доказывать и защищать. Однако сейчас такая необходимость явно созрела», – пояснила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем».

«Во многих западных странах понятие семьи в его традиционном смысле пытаются извратить. Там научно обосновывается мнение о том, что институт семьи разрушается – и это якобы естественный процесс развития общества. Как будто семья – это пережиток прошлого, современному человеку она не нужна, либо она может иметь различные формы. Именно поэтому тема сохранения и защиты семейных ценностей стала для россиян особенно важна», – акцентировала политолог.

«Эта тема важна не только для граждан, но и для государства. Без семьи, рождения и воспитания детей любая страна обречена либо на вымирание, либо на заселение ее территории некоренными народами. Именно рост населения или хотя бы его воспроизводство ведет к политическому и экономическому укреплению государства», – напомнила эксперт.

«Если говорить о практической пользе от проведения Года семьи, то я, безусловно, жду дополнительного внимания как к социально незащищенным семьям, так и к обычным, если можно так сказать, среднестатистическим. Причем это внимание может выражаться не только в дополнительных льготах и пособиях, но и в новых инициативах, позволяющих семьям проявить себя, посвятить себя новому делу или развить новые способности. Многим важно еще раз вспомнить и прочувствовать, насколько важна для всех членов семьи их родственная связь. Ведь подчас в рутине дел мы все об этом забываем», – резюмировала она.

«Год семьи – это, можно сказать, российский проект по решению крайне важных вопросов изменения демографической ситуации в стране. Нам нужна не просто рождаемость как статистика, нам нужно формирование умного, грамотного, работоспособного населения. Это невозможно вне нормальной, полноценной и счастливой семьи», – пояснил Михаил Паллер, руководитель международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

«В рамках Года семьи, помимо проектов по физической и материальной поддержке, будет проведена масса мероприятий идеологического характера. Нам нужно менять сознание россиян в отношении института семьи, он должен восприниматься как базовый институт нашего общества. Создание семьи – одна из основ нашей российской цивилизации, а не элемент развлечения или характеристика какого-то социального статуса», – подчеркнул он.

«Вообще, развитие института семьи можно рассматривать как одну из линий фронта нашего, чего уж скрывать, противостояния с негативными западными нарративами. Это щит против проникновения к нам их веяний типа «чайлдфри», совершенно чуждых нашей культуре и традиции. Те государства, которые сейчас препятствуют развитию России, пошли по другому пути. И здесь у нас явствует очень серьезное, принципиальное расхождение взглядов. Семья – часть наших традиционных ценностей, это основа будущего общества и государства», – напомнил эксперт.

«Я уверен, в Год семьи будет запущена масса программ поддержки семьи и множество мероприятий по линии просветительской деятельности. Все это будет способствовать выдвижению, скажем так, из народа тех людей, которые готовы быть проводниками подобных идей», – добавил собеседник.

«В нашей организации акцент в работе также сместился от спортивного на общественный и патриотический. Мы наращиваем пропаганду здоровых идей, здорового образа жизни и физкультурно-массовую работу. Это тоже часть работы по формированию образа здоровой семьи, поскольку физическая защита своих близких – неотъемлемая часть отцовства. Потому что практика показывает, что десять тысяч мастеров спорта такие глобальные вопросы решить не смогут. А вот миллионы физкультурников – вполне», – резюмировал Паллер.



По мнению экспертов, в ситуации продолжающейся спецоперации на Украине долг государства поддерживать семьи участников СВО, на что обращает внимание и президент. В Год семьи поддержка семей воинов станет одним из направлений работы.

Среди новых проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей, эксперты отмечают конкурс «Это у нас семейное», инициированный президентом на платформе «Россия – страна возможностей», заявки на регистрацию в нем в составе семейных команд подали более 500 тыс. человек.

Напомним, в среду президент Владимир Путин подписал указ «О проведении в России Года семьи». В качестве целей обозначена популяризация госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Глава государства поручил правительству до конца нынешнего года образовать оргкомитет, разработать план основных мероприятий, определить источники финансирования. Главой оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба Кремля.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит 15 млрд рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по погашению ипотечных кредитов многодетным семьям.

Помимо этого, в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка как дополнение к маткапиталу, следует из доклада комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты.

Среди потенциальных мер поддержки семьи стоит отметить предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о необходимости предоставлять квартиры семьям при рождении третьего ребенка.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщала, что в 2024 году в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение». Данная дисциплина вполне подходит для внеурочной деятельности, причем как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в школах, рассказывала газете ВЗГЛЯД Наталья Агре, директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.