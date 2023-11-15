Член ОП: Предмет «семьеведение» подходит для внеурочной деятельности

Член ОП Агре: Не уверена, что стоит выделять «семьеведение» как отдельный предмет в школе

Tекст: Татьяна Косолапова

В следующем учебном году в российских школах может появиться новый обязательный предмет – «семьеведение». На нем школьников будут готовить к будущей семейной жизни и рождению детей, а также помогут в понимании особенностей подросткового возраста и расскажут основы психологии и педагогики.



«Я не уверена, что стоит выделять «семьеведение» как отдельный предмет. Насколько я понимаю, сейчас образовательная сетка достаточно плотная. Для того чтобы ввести любой новый предмет, нужно от какого-то другого предмета отказаться», – говорит Агре.

При этом она отмечает, что данная дисциплина вполне подходит для внеурочной деятельности, причем как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в школах. Рассказывать про «семьеведение» могли бы сразу несколько профильных специалистов поочередно. Например, если тема касается вопросов здоровья, то их мог бы разъяснять детям человек, связанный со здравоохранением, о семейной жизни, детях – психологи, об ипотеке и правильном ведении бюджета – финансист или учитель обществознания.

«В зависимости от возраста ученика должна быть скорректирована подача материала и оговорены темы, чтобы они соответствовали возрасту ребенка. Нельзя же просто прийти к младшеклассникам и рассказать об ипотеке, нужен плавный подход ко всем темам. Соответственно, детям помладше следует подавать материал в форме игр, сказок, с детьми постарше проводить более взрослые беседы, возможно внедрить какой-то интерактив», – считает эксперт.

Собеседница также уточнила, что на данной дисциплине с учениками можно обсуждать семейные праздники, традиции, основы быта, рождение ребенка, затронуть вопросы семьи в целом, здоровья, ведения семейного бюджета, кредитов. Также детям стоит рассказать о существующих мерах поддержки семьи от государства, в том числе материальных – например, о материнском капитале и об ипотеке.

В марте стало известно, что в учебники по обществознанию решили включить курс «семьеведения». В Институте изучения детства, семьи и воспитания сообщили, что разрабатывается методическое пособие по данному предмету для родителей, педагогов и учреждений среднего профессионального образования (СПО).