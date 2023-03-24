Школьники будут изучать семейные отношения с помощью нового учебника

Учебное пособие по семьеведению решили выпустить в России

Учебное пособие по семьеведению для укрепления традиционных семейных ценностей среди молодежи появится в России, сообщили в Институте изучения детства, семьи и воспитания.

Школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) смогут найти в этом издании советы по построению межличностных отношений, о построении отношений детей и родителей, формировании здоровых отношений между парнем и девушкой и многое другое, передает РИА «Новости».

По словам директора Института изучения детства, семьи и воспитания Натальи Агре, мониторинг ценностных ориентаций молодежи показывает довольно низкое желание создавать семью и заводить детей, что может оказаться демографической проблемой.

Методические пособия для родителей и педагогов и СПО должны стать инструментом реализации программы воспитания для всех уровней образования, а для подростков разрабатываются программы по семьеведению, заявила Агре.

Отмечается, что программа по семьеведению подготовит подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, поможет пережить особенности подросткового возраста, улучшит отношения с родителями и другими членами семьи, поможет сформировать подростковое сообщество с опорой на семейные ценности.

Ранее в учебники по обществознанию решили включить курс семьеведения.