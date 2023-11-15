В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
В российских школах обсудили возможность появления нового обязательного предмета
Председатель думского комитета Останина заявила о возможности введения обязательного предмета «семьеведение» в 2024 году
В 2024 году в школьной программе может появиться новый предмет – «семьеведение», заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
По словам депутата, предмет могут давать по единому учебнику, который подготовят к следующему году, передает РИА «Новости».
«В 40 регионах преподавание этого курса уже есть в школьной программе. Начали в Самаре, сейчас 40 регионов», – уточнила Останина.
Известно, что «семьеведение» пока преподается в рамках курса «обществознания».
В данный момент учебное пособие и методические материалы для учителей разрабатывает подведомственный Минпросвещению Институт изучения детства, семьи и воспитания.
Ранее в учебники по обществознанию решили включить курс семьеведения.