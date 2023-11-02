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В России предложили ввести «отцовский» капитал
«Известия»: В России предложили ввести отцовский капитал
В России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный», капитал за рождение или усыновление третьего ребенка как дополнение к маткапиталу, следует из доклада комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты.
Известно, что предложение будет направлено в правительство. По мнению экспертов, если не начать менять сложившуюся демографическую ситуацию и не стимулировать рождаемость, до 2030 года страна может потерять более 6 млн человек, передают «Известия».
Как отметил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП Сергей Рыбальченко, в январе этого года в Приморском крае стартовал местный пилотный проект по реализации новой меры поддержки для многодетных семей.
«Но времени на эксперименты уходит очень много, а у нас его практически нет. Потому что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, стремительно снижается», – добавил он.
Уточняется, что «многодетный» или «отцовский» капитал планируется предоставлять один раз, это не будет увеличением материнского капитала, это будет отдельная выплата.
Ранее в России предложили освободить многодетных от транспортного налога.