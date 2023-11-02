«Известия»: В России предложили ввести отцовский капитал

Tекст: Александра Юдина

Известно, что предложение будет направлено в правительство. По мнению экспертов, если не начать менять сложившуюся демографическую ситуацию и не стимулировать рождаемость, до 2030 года страна может потерять более 6 млн человек, передают «Известия».

Как отметил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП Сергей Рыбальченко, в январе этого года в Приморском крае стартовал местный пилотный проект по реализации новой меры поддержки для многодетных семей.

«Но времени на эксперименты уходит очень много, а у нас его практически нет. Потому что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, стремительно снижается», – добавил он.

Уточняется, что «многодетный» или «отцовский» капитал планируется предоставлять один раз, это не будет увеличением материнского капитала, это будет отдельная выплата.

Ранее в России предложили освободить многодетных от транспортного налога.