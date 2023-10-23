В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.3 комментария
В России предложили освободить многодетных от транспортного налога
В России предложили освободить многодетных родителей от транспортного налога
Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым вносит на рассмотрение палаты законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога владельцев авто с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Законопроектом предложено внести в Налоговый кодекс изменения, согласно которым от уплаты транспортного налога освобождаются владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, передает ТАСС. Также предлагается освободить от такого налога единственного родителя одного или нескольких несовершеннолетних.
Отмечается, что на сегодняшний день в каждом субъекте России установлены свои нормы, касающиеся освобождения от транспортного налога. Например, в некоторых регионах такая льгота распространяется на пенсионеров, инвалидов и родителей детей инвалидов.
Ранее традиционную семью назвали основой российской цивилизации.