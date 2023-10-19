Традиционную семью назвали основой российской цивилизации

Эксперты рассказали о новых мерах по поддержке семей в России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Внимание к состоянию семьи в России становится одной из идеологических линий государства. Мы рассматриваем нашу страну как уникальную цивилизацию. И традиционная российская семья – основа нашей цивилизации. На примере семьи мы можем видеть различия между западной и традиционной российской этическими системами», – подчеркнул Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

По его словам, институт семьи проходит проверку на прочность во всем мире. «В нашей стране он прошел серьезные испытания в 90-е годы, когда многие ценности были подзабыты. Это стало проявляться в потере нравственных ориентиров и нарастании признаков отчуждения между государством и обществом. Серьезные внешние и внутренние вызовы, которые возникли перед страной, требуют возвращения к традиционным ценностям. Сделать это без опоры на семью практически невозможно», – указал он.

Алиев также отметил, что передача моральных ценностей, традиций и мировоззрения исключительно с помощью административных инструментов государства «обернется профанацией и не даст положительный результат». «Только семья может являться таким институтом», – добавил аналитик.

«Пока в каждом отдельном вопросе не будет посемейного подхода, не получится говорить о полном разрешении проблемы демографии. Стратегия, посвященная поддержке и интересам семьи, будет положена в основу указа, который уже готовится на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Многие этот указ знают как «Закон о многодетных семьях», где формируется единое понимание многодетной семьи, понимание того, что мы закладываем в это определение», – сообщила Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«В поддержку многодетных семей сейчас вкладывается каждый регион страны, в общей сложности в прошлом году эта сумма составила 60 млрд рублей. Но в каждом регионе меры поддержки разные, поэтому объединение всех в один указ – то, что мы в ближайшее время должны сделать», – добавила она.

Эксперты также напомнили о том, что в мире распространена точка зрения, будто бы семья – это пережиток прошлого. Современному человеку семья якобы не нужна, либо она может иметь формы, отличные от традиционного понимания. «Россия всегда толерантно относилась к чужому мнению, но враждебно – когда эту позицию пытались навязать нам, подменяя наши традиционные ценности, культурные установки. Приемлемая для Запада «новая нормальность» – не для нас», – подчеркнула Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

«Именно поэтому тема сохранения традиций, защиты семейных ценностей стала для россиян особенно важна. Люди это осознали, сформировав запрос, который услышал и поддержал президент. Традиционные семейные ценности находятся буквально в основе, фундаменте российского государства. У нас многонациональная и многоконфессиональная страна. И каждая ее национальность, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей. Все идеи христианства, ислама, буддизма основаны на единых духовных понятиях семейственности», – напомнила спикер.

Аналитики отметили, что институт семьи появился гораздо раньше, чем институт государства. «Времена меняются, в мире за последние 50 лет идет пересмотр традиционных ценностей, никто никого насильно не тянет в брак. Но люди по-прежнему считают семью важной частью своей жизни и вступают в отношения для обретения чувства защищенности. Нет в обществе другой такой организации, которая удовлетворяет практически все потребности человека», – указала Оксана Александрова, клинический психолог, эксперт ЭИСИ.

«Фраза: «Все начинается с семьи» абсолютно актуальна и сейчас. Семья – это не просто кровные узы и брачные обязательства, семья – это ячейка, которая выстраивается на совместных ценностях и совместном будущем», – подчеркнула она.

Интересно, что подобное мнение подтверждают и социологи. В частности, данные опросов свидетельствуют о том, что семья сегодня в российском обществе является ключевой ценностью, сказал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

«Семья определяет самовосприятие, пространство самореализации, категорию счастья для человека, уверенности в завтрашнем дне. Семья – это важнейший институт, и от того, как себя этот институт чувствует, во многом зависит и развитие страны в целом», – отметил социолог.

«Для абсолютного большинства россиян, для 98% опрошенных отношения в семье являются важными. Для 66% респондентов самым главным в идеальной семье является взаимопонимание, взаимоуважение и забота друг о друге – это определяет счастье в семье. Еще порядка 83% считают важным сохранять традиции, которые приняты в семье, для следующих поколений», – сообщил спикер.

Кроме того, 57% россиян уверены, что для создания семьи необходима любовь. 28% респондентов критериями счастливой семьи считают гармонию и дружбу между членами семьи.

Таким образом Россия является страной, которая стоит на семейных традициях, добавила Наталья Агре, член наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты РФ.

«Что касается конкурса «Это у нас семейное» – то это ключ к возрождению многих традиций, которые перестали быть столь масштабными. Чем больше мы это масштабируем, тем больше мы и сможем возродить традиции, которые помогают семьям быть по-настоящему крепкими», – сказала Агре.



«Конкурс «Это у нас семейное» – важный элемент господдержки института семьи в России, президент Владимир Путин назвал конкурс самым народным проектом платформы РСВ», – напомнил Сергей Коляда, директор по коммуникациям РСВ, член Совета отцов Москвы.

Главная задача этого конкурса – объединить семьи общими полезными делами. «Это хорошая возможность провести время вместе, это пространство межпоколенческого сближения. Для детей и молодежи это возможность узнать своих родителей с новой стороны, найти с ними много общего и стать ближе друг к другу, а для родителей – погрузиться в мир современных подростков. Очень радует динамика участников, уже 340 тыс. человек подали заявки. Регистрация открыта до 4 ноября», – указал он.

При этом поддержка института семьи может быть критерием успешности не только государства в целом, но и каждого региона. «Прежде чем говорить о семейных ценностях, нужно говорить о ценности семьи в целом. Президент РФ отмечал, что семья является краеугольным камнем понимания Отчизны. Мы говорим не столько о мерах поддержки семьи, сколько о выстраивании всей политики государства вокруг этой темы», – напомнил Александр Соколов, губернатор Кировской области.

«Мы в Кировской области выбрали семью как основной критерий успешности развития региона. Мы развиваем инфраструктуру, строим жилье, чтобы жители региона оставались здесь, создавали семьи, воспитывали детей. Вокруг этого все строится в нашем регионе», – сказал глава региона.

«У нас действуют масштабные меры поддержки семей при рождении второго и третьего ребенка, но не для первенца, а решиться на рождение первого ребенка – это как совершить прыжок с парашютом. Мы хотим помочь будущим родителям сделать первый шаг. Мы обсуждаем финансовые меры поддержки семей при рождении первого ребенка в Кировской области», – указал Соколов.