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    Российскую экономику вытянул несырьевой бизнес
    Военный эксперт объяснил влияние заморозков на ход боевых действий в зоне СВО
    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО
    ВКС России передали новую партию бомбардировщиков Су-34
    Путин заявил о появлении в России рекордного количества отечественных брендов
    Россия поставила в Таджикистан два дивизиона С-300
    Зеленский посоветовал США не ждать «волшебства» от ВСУ
    Стало известно о возможном провале плана ЕС по военной помощи Киеву
    Россия может в ближайшее время снять запрет на экспорт дизтоплива
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Карнавализация компрометирует демократию

    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    13 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    21 комментарий
    22 ноября 2023, 14:43

    Севастопольская чиновница попала под проверку из-за слов о туристах из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе начальника городского управления Наталью Остапенко проверят по поручению губернатора Михаила Развожаева из-за критики китайских туристов.

    В конце октября в ходе пленарного заседания в законодательном собрании Остапенко заявила, что привлечение туристов из Китая в Севастополь нецелесообразно, так как, по ее мнению, они «скупают золото и другие драгоценности, при этом капитально разрушают инфраструктуру», передает «Коммерсант».

    В правительстве Севастополя подчеркнули, что высказывания Остапенко являются ее личным мнением, и добавили, что подобные оценки со стороны госслужащих недопустимы.

    21 ноября 2023, 21:57
    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами

    Посольство РФ направило Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного российского танка

    Выставленный в Хельсинки сожженный российский танк начали засыпать цветами
    @ JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного российского танка Т-72, сообщили в дипмиссии.

    В посольстве подчеркнули, что расценивают эту акцию как разжигающую ненависть к России, а «бездействие и потворство финских властей ее проведению» считают ведущими к «дальнейшей деградации» отношений между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Между тем, жители Хельсинки, возмущенные этой акцией, приносят к танку цветы и свечи, чтобы почтить память российских солдат.

    В субботу проукраинские общественные организации Финляндии при содействии властей Хельсинки организовали на площади напротив финского парламента демонстрацию привезенного из Эстонии сожженного российского танка Т-72.

    Напомним, в феврале 2023 года сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Жители столицы Германии стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими. Причем делали это не только проживавшие в Берлине русские (почтившие память экипажа танка, погибшего от рук украинских военных), но и простые немцы, для которых танк стал способом высказать все, что они думают в отношении киевского режима. Российское посольство выразило благодарность жителям Берлина за цветы, принесенные к танку.

    Позже в Латвии, Литве и Эстонии повторились истории с проукраинскими акциями, которые в итоге обернулись выражением поддержки России – в столицах прибалтийских государств были установлены привезенные с Украины российские танки, а жители Латвии, Литвы и Эстонии, как ранее немцы, начали возлагать цветы к этой технике. В результате эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка.

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    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

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    21 ноября 2023, 22:56
    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР

    В результате украинского обстрела населенного пункта Кумачово в ДНР погибла актриса и режиссер Полина Меньших

    Актриса и режиссер Полина Меньших погибла в результате украинского обстрела ДНР
    @ vk.com/portalmus

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины в воскресенье обстреляли населенный пункт Кумачово в ДНР, в результате обстрела погибла актриса и театральный режиссер Полина Меньших, сообщили в оперативных службах.

    Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в Telegram, что обстрел велся с украинских позиций у Елизаветовки из РСЗО HIMARS. Ракеты М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная) по Кумачово выпустила 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ, которой командует полковник Дмитрий Храпач.

    Петербургский театр-студия «Портал», где Меньших поставила один из мюзиклов, сообщил, что актриса «погибла… на выступлении в Донбассе в результате обстрела», передает РИА «Новости».

    Полина Меньших – хореограф, драматург, руководитель театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001–2016), передает ТАСС.

    Напомним, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России.

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    21 ноября 2023, 21:19
    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы

    Бах заявил, что преждевременно говорить о санкциях за участие в Играх дружбы

    Глава МОК высказался о санкциях за участие в Играх дружбы
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Проведение Игр дружбы в 2024 году в России является гипотетическим, поэтому рано говорить о последствиях для тех, кто будет участвовать в этих соревнованиях, заявил глава МОК Томас Бах.

    Он сообщил, что слышал от российского президента и правительства о планах провести Игры. Но пока ничего не решено и преждевременно говорить о последствиях, отметил Бах, передает ТАСС.

    Глава МОК добавил, что все вопросы пока остаются открытыми.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

    Коментарии (49)
    22 ноября 2023, 00:47
    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО

    Bloomberg назвало Рютте самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО

    Назван самый популярный кандидат на пост генсека НАТО
    @ Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО среди стран альянса стал и.о. главы правительства Нидерландов Марк Рютте, сообщили источники.

    Как указывает Bloomberg, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно Рютте, передает ТАСС.

    Напомним, сам Рютте выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Немецкий политолог Александр Рар указывал, что «желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много».

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    21 ноября 2023, 17:40
    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России

    Историк Гаспарян: Россия не является правопреемницей Российской империи, чтобы возвращать золотой запас Румынии

    Историк оценил претензии Румынии на золотой запас в России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не является правопреемницей Российской империи, и с этим долгое время были согласны даже западные страны. Если Румыния хочет, она может попытаться обратиться напрямую к потомкам царской семьи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Армен Гаспарян. Ранее в нацбанке Румынии потребовали возвращения золотого запаса страны, эвакуированного в 1916-1917 годах в Россию и конфискованного впоследствии СССР.

    «В своем стремлении раздобыть легких денег Румыния забыла об одном важном нюансе: Россия не является правопреемницей Российской империи. Но Бухарест может попробовать взыскать деньги с династии Романовых, напрямую у царской семьи», – сыронизировал историк Армен Гаспарян.

    «Интересно, что и сами западные государства не считают современную Россию наследницей империи. Еще в XX веке они отказались выдавать нам деньги белых иммигрантов, поскольку не проводили прямую параллель между Советским Союзом и предыдущими государственными формированиями, находившимися на территории страны», – подчеркивает собеседник.

    «Однако им не привыкать менять свое отношение к тому или иному вопросу в зависимости от собственных потребностей. Скорее всего, Бухарест попросту осознал тенденцию по взысканию исторических долгов с соседних государств, которая была запущена Польшей. Сейчас многие восточноевропейские страны пытаются таким образом заработать», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, данные действия хорошо укладываются в парадигму попыток Вашингтона и Брюсселя найти способ выкрасть деньги из замороженных российских активов. Они подыщут якобы причину исторического долга России, а когда Москва откажется по нему платить, просто заберут то, что было арестовано», – полагает он.

    «Тем не менее доказать обоснованность данных взысканий будет непросто. Не думаю, что у Румынии получится разыграть столь сложную комбинацию. К слову, у России тоже есть очень много вещей, которые можно было бы припомнить восточноевропейским государствам, однако заниматься пустым историческим копанием мы не намерены», – резюмирует Гаспарян.

    Ранее стало известно, что нацбанк Румынии проведет за границей кампанию по требованию вернуть золотой запас страны, эвакуированный в 1916-1917 годах в Россию и конфискованный впоследствии СССР. По озвученным данным, запас содержал около 93,4 тонн золота.

    В него же входили драгоценности королевы Марии, ценности румынского сбербанка, предметы культа и архивы. Как заявил управляющий НБР Мугур Исэреску, проблема эвакуированного в Москву капитала до сих пор незнакома многим иностранным державам и даже лидерам Европы. Он заметил, что в настоящее время нет ни научных, ни художественных материалов, посвященных данной проблеме.

    Между тем проблема тянется уже довольно давно. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Румыния требует от России горы золота.

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    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

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    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    22 ноября 2023, 03:18
    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники

    Полиция надела наручники на вернувшегося из Армении певца Шарлота в аэропорту в Петербурге

    На певца Шарлота в аэропорту в Петербурге надели наручники
    @ Comedy Club/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Певец Шарлот, который в Армении сжег российский паспорт, вернулся в Россию, полиция в аэропорту в Санкт-Петербурге надела на него наручники, следует из опубликованных в Сети видеозаписей.

    На опубликованных кадрах, снятых в аэропорту Пулково, правоохранители уводят Шарлота в наручниках, передает РЕН ТВ.

    На данный момент процессуальный статус певца неизвестен, пишут «Аргументы и факты».

    Напомним, Шарлот рассказал, что создал новый русскоязычный альбом и теперь хочет профессионально записать его и выпустить в России. Он просил у фанатов деньги на билеты в Россию.

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    21 ноября 2023, 16:35
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    Захарова указала на сходство названий статьи Борреля и эротического фильма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила, что название статьи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля идентично названию испанского эротического фильма 1970 года.

    «Обожаю эти феерические по глупости колонки и статьи, которые пишут некие группы за подписью тех, кто уже не то что писать, но и читать давно не может», – написала она в Telegram.

    По словам дипломата, «опусы Боррелей и Байденов ими даже не правятся». Статья Борреля об Украине называется «В центре бури» (In the eye of the hurricane).

    Захарова пояснила, что «In the Eye of the Hurricane» – это английское название эротического фильма 70-х годов «El ojo del huracan», снятого на родине Борреля в Испании. В год выхода фильма в прокат Боррелю было 24 года. «Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало», – написала официальный представитель Министерства иностранных дел.

    Дипломат также привела сюжет фильма. «Молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, при чем здесь Украина?» – иронично заключила Захарова.

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    21 ноября 2023, 16:27
    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25

    Авиаэксперт Гусаров объяснил, какие секреты СССР получили США в результате предательства летчика Беленко

    Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25
    @ AP Photo/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Полученный в 1976 году МиГ-25 был изучен противниками СССР как минимум с точки зрения противодействия, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя известия о кончине летчика-перебежчика Беленко в США.

    Американские СМИ сообщили, что два месяца назад в США «после скоротечной болезни» умер 76-летний Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Таким образом он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет.

    «Тогда МиГ-25 был передовым для нашей боевой авиации, а из-за Беленко такая секретная конструкция оказалась доступной специалистам нашего главного геополитического противника – США. Трудно сказать, что именно им удалось почерпнуть для себя, потому что это не разглашается. Не думаю, что они что-то могли перенять, но как минимум этот самолет был досконально исследован», – считает Гусаров.

    Он полагает, что полученный противниками МиГ-25 был изучен с точки зрения противодействия ВВС СССР. В те годы в авиации доминировал ближний маневренный бой. Соответственно, зная какие-то слабые места, точки, углы и подходы к этому самолету, в каких местах пилоту может быть неудобно, где слабые зоны, можно было смоделировать тактику боя. Кроме того, изучив конструкцию самолета, можно узнать и его сильные стороны. Например, понять, на каком расстоянии работает радар, а также где и какие материалы используются в конструкции.

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    21 ноября 2023, 17:12
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    Шойгу: Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

    Он отметил, что эта работа уже завершается. Переподчинение, по словам Шойгу, даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях, говорится в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.

    Ранее Шойгу сообщил, что особое внимание уделяется наращиванию морских стратегических ядерных сил России, состав флотов и Каспийской флотилии пополнился более 130 кораблями, боевыми катерами и судами обеспечения.

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    21 ноября 2023, 23:05
    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине

    Эксперт Кузнецов: В медицинском искусственном интеллекте нет интеллекта

    Эксперт объяснил провал искусственного интеллекта в медицине
    @ Alexander Limbach/ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Провалы искусственного интеллекта в медицине происходят потому, что это вовсе не интеллект, а схожий с системой распознавания лиц алгоритм, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертный институт социальных исследований) Глеб Кузнецов, комментируя приостановку Росздравнадзором медицинской интеллектуальной системы Botkin.AI.

    СМИ сообщают, что Росздравнадзор впервые приостановил использование медицинской системы с применением искусственного интеллекта – системы анализов Botkin.AI, которая должна была помочь врачам находить патологии на снимках томографии. Отмечается, что данное решение принято в связи с «угрозой причинения вреда жизни и здоровью».

    «Botkin.AI – очень расхваленная, распиаренная история. Так что для меня неудивительно, что приостановлено его использование. У нас это первый, но далеко не последний случай, когда проект в области медицинского ИИ провалится. В мире уже приостановлено использование огромного количества так называемых алгоритмов. Списаны миллиарды долларов инвесторов, которые вкладывались в эти самые алгоритмы, но пока ИИ в здравоохранении толком не взлетает нигде», – говорит Кузнецов.

    Он объясняет, что провалы данных систем в медицине происходят потому, что на самом деле это никакой не ИИ: «Современный медицинский искусственный интеллект – это «искусственный», но не интеллект вовсе. Эти алгоритмы напоминают скорее систему распознавания лиц. Соответственно, они не «думают», не анализируют, а лишь сопоставляют данные пациентов с загруженной в них базой. И на основе этого сопоставления делают выводы».

    В пример собеседник приводит типовой алгоритм, который, как заявлялось, способен выявлять коронавирус по КТ. Для определения диагноза COVID-19 были загружены тысячи снимков KT, на которых врачами было подтверждено данное заболевание. И если снимок пациента на 70% и выше походит на загруженные, то человеку ставится положительный диагноз. Однако если на снимке пациента есть какие-то отклонения от нормы, погрешности (которые, например, появляются из-за использования разного оборудования или индивидуальных особенностей пациента – врожденных или приобретенных), то точность сопоставления начинает падать. Подобная проблема встречается и при определении алгоритмами онкологических болезней, инсульта, инфаркта и других диагнозов.

    У распознавания «по аналогии» есть набор всем известных проблем, поясняет эксперт. Иногда не всегда то, что распознается как болезнь, является болезнью – это «ложноположительный результат». В других случаях наоборот: система это не распознает как болезнь, хотя болезнь есть – это «ложноотрицательный результат». Кроме того, бывает, что медицинская информация не поддается в полной мере алгоритмическому анализу – это так называемые эксквизитные случаи, специфика пациента, орфанные болезни и так далее.

    «Точности алгоритмов недостаточно, потому что никакие уникальные случаи они в расчет не принимают просто по принципам их функционирования на настоящем этапе развития технологии. Возможно, следующие поколения алгоритмов будут избавлены от этих проблем, но пока надежды на медицинский ИИ, как диагностический философский камень – очевидный самообман», – заключил Кузнецов.

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    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

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