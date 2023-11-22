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    Показательно, что новый аргентинский президент Хавьер Милей сегодня не только самый экзотический лидер в мире, но и самый проамериканский. Удивительно ли, что это в нем сочетается? Пожалуй, не очень.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов ФРС против Кеннеди

    22 ноября – 60 лет со дня убийства президента США Джона Кеннеди. Оливер Стоун уверен, что убийство Кеннеди – государственный переворот, осуществленный военными и ЦРУ. Но не все так просто.

    4 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко «Аргентинский Ельцин» может оказаться эффективнее оригинала

    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    17 комментариев
    22 ноября 2023, 11:19

    Здание завода повреждено на подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Получило повреждение здание завода на подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Здание завода, находящееся на подконтрольной Киеву части Херсонской области, получило повреждение, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

    Завод расположен в Бериславском районе, где ранее была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти два часа, передает ТАСС.

    В начале ноября Прокудин также сообщал о повреждении завода в Бериславском районе.

    21 ноября 2023, 15:50
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    Командир «Ахмата» заявил о переломном моменте в ходе СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские подразделения планомерно движутся вперед на всех участках в зоне спецоперации на Украине, произошел перелом в пользу армии России, заявил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

    Предстоящая зима будет выигрышной для Российской армии, а к весне ВС России добьются очень серьезных результатов, написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

    Командир добавил, что ресурсы украинской армии на исходе, Запад «утилизирует» оставшиеся на Украине вооруженные формирования. «И вообще, ничего сейчас не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное», – написал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал о количестве снарядов у ВСУ.

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    21 ноября 2023, 14:31
    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина

    Песков об угрозах Киева в адрес Путина: Ничего у них не получится

    Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С Украины не раз звучали словесные угрозы в адрес российского лидера Владимира Путина, однако на деле у них ничего не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отреагировал на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес президента России. «Если вы помните, на Путина словесно покушались с Украины много раз на самых разных уровнях», – передает ТАСС слова Пескова.

    «Ничего у них не получится», – выразил уверенность пресс-секретарь главы государства.

    Также Песков выразил уверенность, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь. При этом в ходе интервью Зеленского спросили, воспользуется ли Украина «шансом убить» российского президента. «Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю», – приводит РБК ответ украинского президента.

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    21 ноября 2023, 18:14
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    Медведев назвал Зеленского «бандеровским чучелом»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы покушениях на его жизнь – это «дешевая бравада», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Господи, какое же убожество это бандеровское чучело. Бородатое недоразумение в зеленом», – написал Медведев в своем Telegram-канале, говоря о Зеленском, который в интервью британскому таблоиду The Sun заявил «о пяти-шести» покушениях на себя.

    «Ну даже для The Sun выглядит как цирк с конями. Впрочем, этого деятеля серьезно там уже и не воспринимают», – отметил Медведев. По его словам, вся эта дешевая бравада навевает одну вполне очевидную мысль: при таких мощных «пророчествах» вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

    «Мысли ведь иногда материальны…» – пишет зампред Совбеза России.

    Ранее Зеленский в интервью The Sun заявил, что он якобы пережил не менее «пяти-шести» покушений на свою жизнь.

    Коментарии (45)
    21 ноября 2023, 20:51
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    Украинская гимнастка призналась в ненависти к Польше
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская гимнастка Влада Никольченко в соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и поляков.

    Она опубликовала пост, в котором написала: «Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего – живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт». Как сообщает «Газета.RU», в Варшаве спортсменка проводила мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

    Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской саблистке Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

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    21 ноября 2023, 18:23
    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти

    Посол МИД Мирошник: России предстоит провести масштабный процесс по осуждению преступлений Украины

    Мирошник: Россия создаст трибунал для украинской власти
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД посол МИД РФ Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что России предстоит определить форму суда в отношении бойцов ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения.

    «Специальный военный трибунал в отношении военнослужащих ВСУ – это политическое решение, подобное тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала. Это форма политической договоренности и определенного консенсуса. Сейчас этот вопрос беспокоит многих и в Госдуме, и на международных площадках, активно обсуждается, в какой именно форме этот суд может быть проведен», – заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

    «Прецеденты подобных судов у нас есть: это Нюрнбергский трибунал, Харьковский трибунал, Киевский трибунал периода Великой Отечественной войны. Есть также национальные суды, которые принимают решение по преступлениям, совершенным на нашей территории», – пояснил он.

    «Этот масштабный процесс нужен для того, чтобы судить украинских идеологов, лидеров и ответственных за развязанный конфликт, за гражданскую войну в Донбассе, за государственный переворот, за приказы по нанесению ударов по гражданским, за позволение боевикам издеваться над военнопленными», – детализировал собеседник.

    «И чем ближе мы будем приближаться к победе в спецоперации, тем ярче и яснее будут прорисованы контуры этого судебного органа. Обычные суды тоже могут выполнить эту задачу – чисто технически ­– но, по нашему мнению, для украинского руководства необходим масштабный процесс, аналогичный Нюрнбергскому», – подчеркнул спикер.

    «Отдельно вдоль линии боевого соприкосновения, территории, которая подвергается постоянным атакам ВСУ, должна работать структура по фиксации и документированию преступлений. Приведу аналогию: в 1942 году была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. На нее была возложена функция сбора данных и документов по преступлениям. И вот в ноябре 1945 года на основании этих документов, а также материалов СМЕРШ и других следственных органов, сформировалось обвинение в отношении лидеров Третьего рейха», – напомнил Мирошник.

    «Состав судей и прочие аспекты будут предметом договоренностей, сейчас идет проработка всех этих вопросов. Я приводил данные, согласно которым ежедневно у нас фиксируется больше двухсот прилетов. И это только военные преступления, связанные с обстрелами гражданских лиц, сооружений, технических объектов», – сказал он.

    «Каждую неделю у нас страдают десятки, сотни гражданских лиц, которые получают ранения, часть из них гибнет. И за все эти преступления украинские власти понесут наказание. Сейчас все данные находятся в разных ведомствах – в МЧС, в Министерстве здравоохранения, в Следственном комитете. А должна быть создана единая база. И тогда можно приступать к суду над исполнителями и над теми, кто отдавал приказы», – резюмировал спикер.

    Ранее сообщалось, что российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России. Также, известно, что на сегодня вынесено более 100 вердиктов судами ДНР и ЛНР в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения.

    В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности (2022-2023)». Об этом заявил один из авторов книги, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    В книге описаны свидетельства преступлений, собранных Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. По словам Григорьева, об этих преступлениях рассказывают люди, которые пострадали от действий ВСУ, в том числе и родители пострадавших детей, люди, попавшие под обстрелы со стороны Украины, подорвавшиеся на минах, подвергшиеся пыткам и издевательствам.

    Он добавил, что книга является промежуточным результатом работы Международного общественного трибунала. Все собранные доказательства будут использованы на процессах о преступлениях украинских неонацистов.

    Российские следователи уже заочно предъявили представителям высшего военного руководства Украины обвинения в совершении терактов. Среди фигурантов оказался глава военной разведки Кирилл Буданов, который брал на себя ответственность за теракт на Крымском мосту и обещал «убивать русских». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем состоит практический смысл подобных расследований и какова вероятность наказания Буданова в будущем.

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    21 ноября 2023, 12:29
    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ

    Глава Пентагона заявил об отсутствии у США волшебной палочки для ВСУ
    @ president.gov.ua

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У США нет такого оружия, которое стало бы для ВСУ волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр предупредил, что Киев ждет изматывающая борьба, сообщило украинское издание «Страна».

    «В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», – заявил глава Пентагона в Киеве по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Остин отметил, что все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение и синхронизирует его с имеющимся для достижения эффекта на поле боя. «Идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще», – передает слова министра ТАСС.

    «Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем», – заявил Остин.

    На ваш взгляд
    Кто несет большую ответственность за госпереворот 2014 года на Украине?




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    В ходе визита в Киев глава Пентагона записал обращение на пустой площади на фоне храма в центре Киева. Обращение министра опубликовано на сайте Пентагона.

    «Я рад вернуться в Киев, это мой третий визит в качестве министра обороны», – сказал он в видео.

    Остин прибыл на Украину, чтобы обсудить с Киевом вопросы военной помощи ВСУ предстоящей зимой.

    В рамках нового пакета военной помощи Вашингтон передаст Украине дополнительную реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ней.

    Коментарии (45)
    21 ноября 2023, 12:14
    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Политолог Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену

    Скачко: Западные министры приезжают в Киев, чтобы подобрать Зеленскому замену
    @ Andreas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Министр оборон ФРГ Борис Писториус, как и его американский коллега Ллойд Остин, приезжают на Украину, чтобы предотвратить хаос, который может вызвать грызню внутри руководства страны. Также они рассматривают варианты замены Владимира Зеленского, если тот выйдет из-под контроля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на Украину с необъявленным визитом.

    «Западные политики посещают Украину с двумя целями. Во-первых, им надо предотвратить внутреннюю грызню внутри местных элит. Хаос во власти, который может перекинуться на армию, европейцам и американцам сейчас не нужен. Во-вторых, они приезжают на «смотрины». Проверяют, действительно ли Залужный способен заменить Зеленского в случае необходимости», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Если Зеленский «потеряет берега» и начнет активно демонстрировать свои амбиции, то его уберут. Он должен идти в русле политики, указанной Западом. Залужный подходит в качестве кандидата на замену. Главком ВСУ удобен для американцев и европейцев, но не для Украины. Генерал – это ястреб, который продолжит боевые действия, что приведет страну к еще большей трагедии», – отмечает собеседник.

    «Зеленский был бы рад избавиться от Залужного, впрочем, как и от Буданова, но, видимо, пока не может этого сделать. Если бы такая возможность была, он бы ею уже воспользовался. За начальником ГУР стоит разведка, за главкомом ВСУ – армия. Однако если Зеленский реально почует опасность, то все-таки попробует устранить конкурентов», – резюмировал Скачко.

    Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев во вторник утром. Заранее о визите не сообщалось. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, у политика запланированы встречи с Владимиром Зеленским и украинским коллегой Рустемом Умеровым.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что военный, который решает пойти в политику, не должен «заниматься войной». По его словам, в таком случае представитель вооруженных сил будет вести себя на передовой «как политик, а не как военный», что является «большой ошибкой», передает The Sun.

    «При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, существует понятие иерархии», – отметил Зеленский. Он полагает, что украинские военные пошли в политику после Евромайдана, поскольку «были разбиты, а их репутация уничтожена».

    Накануне министр обороны США Ллойд Остин также посетил Киев. В заявлении министерства говорится, что визит главы Пентагона призван «укрепить решительную поддержку США борьбы Украины за свободу». На встрече обсуждалось «обеспечение ВСУ боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы», так и для будущего.

    На прошлой неделе Киев посетил новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку так долго, как это будет нужно.

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    22 ноября 2023, 06:29
    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море

    Минобороны России сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море

    Украинские безэкипажные катера уничтожены в Черном море
    @ CNN/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В западной части акватории Черного моря обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщило Минобороны России.

    Катера направлялись к Крыму, сообщило ведомство в Telegram.

    На прошлой неделе российские силы уничтожили семь украинских морских дронов и катер с десантом ВСУ у побережья Крыма.

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    21 ноября 2023, 18:22
    Германия решила поставить Украине четыре системы ПВО IRIS-T SLM

    Писториус: Германия выделит Украине новый пакет помощи на 1,3 млрд евро

    Германия решила поставить Украине четыре системы ПВО IRIS-T SLM
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым сообщил о планах предоставить новый пакет военной помощи Киеву на сумму 1,3 млрд евро.

    В новый пакет помощи включены в том числе четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды, сообщил телеканал n-tv, передает ТАСС.

    Таким образом, в общей сложности Берлин пообещал Киеву 12 таких установок, три из которых уже переданы. Планируется, что в следующем году Украина получит вторую партию IRIS-T SLM в количестве четырех штук, а новую, третью партию – в 2025 году.

    Ранее стало известно о планах Германии удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

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    21 ноября 2023, 14:27
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    Шойгу: В ноябре ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. военнослужащих, порядка 1 тыс. 800 единиц различного вооружения и военной техники, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу отметил также, что многие украинские боевики, понимая бессмысленность попыток прорвать российскую оборону, принимают решение о сдаче в плен.

    При этом глава Минобороны, слова которого приводятся в Telegram-канале военного ведомства, подчеркнул, что российские военнослужащие мужественно действуют в сложнейших условиях, выполняют задачи эффективно.

    «Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях», – добавил Шойгу.

    В конце октября Шойгу сообщал, что вооруженные силы Украины за время щедро спонсируемого Западом «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных убитыми и ранеными, порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин, не достигнув значимых успехов.

    Коментарии (29)
    21 ноября 2023, 14:15
    В МИД пообещали определить форму суда над украинскими военнослужащими

    Мирошник: Форму суда над украинскими военнослужащими будет определена

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российским властям предстоит определить форму суда в отношении военнослужащих ВСУ, совершивших преступления против гражданского населения России, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    На сегодня вынесено более 100 вердиктов судами Донецкой, Луганской народных республик в отношении деятелей ВСУ, совершивших преступления против мирного населения, передает ТАСС.

    По словам Мирошника, в конечном итоге будет проведение некоего специального суда, сейчас его форма определяется политиками. На этом суде ответственность непременно понесут политические лидеры Украины, ответственные за проведение террора, нарушение международного гуманитарного права, уточнил дипломат.

    МИД России и ряд других ведомств обсуждают создание структуры, которая бы документировала преступления ВСУ и киевского режима.

    Мирошник отметил крайнюю необходимость такой структуры на территории России. Она, по его словам, должна активно действовать вдоль линии боевого соприкосновения.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла практический смысл многолетних расследований преступлений украинских террористов.

    Коментарии (9)
    22 ноября 2023, 07:31
    «Азов» оказался под ударами российских войск у Серебрянского лесничества

    Российские войска нанесли удары по штурмовым группам украинской националистической бригады «Азов»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Серебрянского лесничества нанесены удары по штурмовым группам националистической бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия нанесла удары по трем опорным пунктам вооруженных сил Украины и трем районам скопления техники ВСУ. Кроме того, под огнем оказались около 30 украинских артиллерийских позиций, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек.

    Коментарии (3)
    22 ноября 2023, 10:15
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    Bloomberg сообщил о возможном провале плана ЕС по оказанию военной помощи Киеву
    @ Christoph Soeder/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    План Евросоюза по выделению 20 млрд евро в течение четырех лет на закупку вооружений для Киева может провалиться из-за разногласий внутри Союза, сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломата.

    Некоторые члены блока, включая Германию, не смогли прийти к единому мнению по поводу условий выделения средств. Страны пытаются договориться о выделении 5 млрд евро в 2024 году и взять на себя обязательства по оказанию дальнейшей поддержки Киева, передает ТАСС.

    Также другой источник сообщил, что различные проекты по поддержке Украины блокирует Венгрия, которая требует сначала обсудить общую стратегию предоставления помощи Украине.

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

    Коментарии (26)
    21 ноября 2023, 17:36
    Польские фермеры решили присоединиться к блокированию границы с Украиной

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польские фермеры с четверга присоединятся к блокированию границы с Украиной, сообщила администрация приграничного населенного пункта Медыка.

    Протест будет организован с 23 по 26 ноября с 9.00 до 20.00, местом его проведения станет пограничный переход на национальной дороге DK 28, передает РИА «Новости».

    В протесте примет участие организация «Обманутая деревня». Через пункт будут пропускать только служебные автомобили, легковушки, машины с гуманитарной помощью и автобусы. Польские фермеры выступили против наплыва на рынок страны дешевых украинских продуктов.

    Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

    Коментарии (4)
    22 ноября 2023, 08:36
    Бывшие украинские военные стали сражаться против ВСУ

    Группа батальона им. Хмельницкого из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

    Кирик сообщил РИА «Новости», что его подразделение выезжает следом. «Встретимся на фронте с ними», – добавил он, отметив, что настроение в «Каскаде» боевое. Он отметил, что бывшие украинские пленные сделали свой выбор в пользу правильной стороны.

    Боец также рассказал, что за девять месяцев службы на Украине он не проходил практически никакой боевой подготовки.

    В феврале сообщалось, что в ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в который вошли украинские военнопленные.

    Коментарии (6)
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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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