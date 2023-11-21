С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.4 комментария
Москва призвала к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства
Лавров: Россия призывает к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства
Россия призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
«Необходимо не то, что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже приступать к созданию условий для их решения. Прежде всего имею в виду подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН, в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года, которую выдвинул король Саудовской Аравии и которая предполагает создание независимого суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», – цитирует Лаврова ТАСС.
Кроме того, он заявил, что объем поставляемой сейчас в сектор Газа гуманитарной помощи явно недостаточен.
«Сегодняшняя ситуация показывает, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право. Мы уже наблюдаем катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа», – сказал он.
Ранее стало известно, что контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры.