Москва призвала к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства

Лавров: Россия призывает к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства

«Необходимо не то, что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже приступать к созданию условий для их решения. Прежде всего имею в виду подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН, в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года, которую выдвинул король Саудовской Аравии и которая предполагает создание независимого суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», – цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, он заявил, что объем поставляемой сейчас в сектор Газа гуманитарной помощи явно недостаточен.

«Сегодняшняя ситуация показывает, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право. Мы уже наблюдаем катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа», – сказал он.

Ранее стало известно, что контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры.