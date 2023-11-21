Анонсированы переговоры контактной группы по Газе в Москве

МИД Турции: Контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

Главы МИД семи стран – Турции, Египта, Саудовской Аравии, Индонезии, Иордании, Катара и Нигерии, создавших контактную группу по Газе, намерены посетить Москву в рамках дипломатического тура, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«На саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств, который прошел 11 ноября в Эр-Рияде, приняли решение о создании контактной группы, основной целью которой является скорейшее объявление о прекращении огня и доставка гуманитарной помощи в Газу», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД Турции.

В дипломатическом ведомстве добавили, что накануне группа совершила свой первый визит в Пекин, встретившись с министром иностранных дел КНР. Во вторник контакты состоятся уже в Москве, а в среду контактная группа должна провести встречи в Париже и Лондоне. Там запланированы встречи с президентом Франции и премьер-министром Британии.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Эр-Рияда назвал США условие для договоренности по Газе.