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    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    41 комментарий
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция России не друг и не враг

    Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.

    16 комментариев
    21 ноября 2023, 09:50

    Анонсированы переговоры контактной группы по Газе в Москве

    МИД Турции: Контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

    Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры, сообщили в МИД Турции.

    Главы МИД семи стран – Турции, Египта, Саудовской Аравии, Индонезии, Иордании, Катара и Нигерии, создавших контактную группу по Газе, намерены посетить Москву в рамках дипломатического тура, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «На саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств, который прошел 11 ноября в Эр-Рияде, приняли решение о создании контактной группы, основной целью которой является скорейшее объявление о прекращении огня и доставка гуманитарной помощи в Газу», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД Турции.

    В дипломатическом ведомстве добавили, что накануне группа совершила свой первый визит в Пекин, встретившись с министром иностранных дел КНР. Во вторник контакты состоятся уже в Москве, а в среду контактная группа должна провести встречи в Париже и Лондоне. Там запланированы встречи с президентом Франции и премьер-министром Британии.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Эр-Рияда назвал США условие для договоренности по Газе.

    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

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    20 ноября 2023, 10:47
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «фальшивыми историями» сообщения СМИ, в которых его заявления трактуются как «антисемитские».

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что на прошлой неделе в СМИ «появились сотни фальшивых историй», в которых его называли «антисемитом». «Нет ничего более далекого от истины», – подчеркнул предприниматель, добавив, что желает человечеству «только лучшего и процветающего будущего», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных компаний, в том числе Disney, IBM и Apple, приняли решение прекратить размещение рекламы на платформе X после того, как бизнесмен в одной из своих публикаций согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск пообещал, что подаст иски в суд к этим компаниям.

    Коментарии (19)
    20 ноября 2023, 11:39
    Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделение Армии обороны Израиля, наблюдавшее за границей с сектором Газа, предупреждало власти своей страны о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако их сообщения были проигнорированы, пишут израильские СМИ.

    Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.

    «Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.

    Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.

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    20 ноября 2023, 20:21
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    @ IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

    Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

    Коментарии (23)
    20 ноября 2023, 16:43
    Чечня согласилась принять половину беженцев из сектора Газа

    Чечня разместит на своей территории половину беженцев из сектора Газа

    Tекст: Борис Инсаров

    Вскоре в Чечню прибудет около половины всех принятых Россией беженцев из Газы – 250 человек, как уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

    «По решению Федерального штаба по работе с беженцами, в ближайшее время в регион прибудет 250 человек», – говорится в Telegram-канале чеченского управления МЧС.

    По заявлению ведомства, беженцев разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района.

    Ранее в понедельник о готовности принять палестинских беженцев, прежде всего женщин и детей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он добавил, что власти республики пойдут на это, если решение будет принято на федеральном уровне. По данным федерального МЧС от 19 ноября, всего из сектора Газа в Россию эвакуировали 550 беженцев, у 404 из которых имеются российские паспорта.

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    21 ноября 2023, 02:10
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


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    20 ноября 2023, 11:07
    Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» в Газе

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «у войны есть свои правила», и Израиль должен учитывать их, как и жертвы, которые становятся результатом бомбардировок сектора Газа.

    Боррель при этом назвал нападение ХАМАС на Израиль неоправданным и ужасным, передает ТАСС со ссылкой на испанскую газету Pais.

    Ранее Боррель призывал ХАМАС передать удерживаемых им заложников Красному Кресту.

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    20 ноября 2023, 10:05
    Армия Израиля сообщила о ликвидации трех командиров рот ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.

    Согласно сообщению пресс-службы, направляемые армейской разведкой ЦАХАЛ и Службой общей безопасности Израиля истребители убили еще троих командиров рот ХАМАС, передает ТАСС.

    Ранее канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла из танков огонь.

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    20 ноября 2023, 13:50
    Al Hadath: Эвакуироанные из «Аш-Шифы» восемь младенцев погибли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По меньшей мере восемь младенцев, ранее эвакуированных из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, погибли, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на источники в Минздраве анклава.

    По его данным, восемь погибших младенцев родились недоношенными. Официальной информации о том, что стало причиной их смерти, не приводится, передает ТАСС.

    Ранее министерство здравоохранения анклава сообщило, что из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа эвакуировали 31 новорожденного ребенка, их переправят в больницы Египта.

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    20 ноября 2023, 14:43
    Си Цзиньпин и Макрон назвали принцип «двух государств» решением конфликта в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, они обсудили палестино-израильский конфликт, передает Центральное телевидение Китая.

    Так, отмечается, что обе стороны считают, что первоочередной задачей является избежать дальнейшего ухудшения ситуации между Израилем и Палестиной, особенно не стоит допускать возникновения более серьезного гуманитарного кризиса. Главы двух государств уверены, что решением конфликта может стать принцип о сосуществовании двух государств, передает РИА «Новости».

    Лидеры Китая и Франции договорились поддерживать взаимодействие по международным и региональным вопросам.

    Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

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    20 ноября 2023, 14:14
    VG: Норвежские компоненты топлива могут применяться в ракетах, которыми Израиль атакует Газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компоненты топлива, производимые в Норвегии, возможно, используются Израилем в ракетах Hellfire для бомбежек в Газе, несмотря на действующий в Норвегии запрет экспорта оружия Израилю, сообщает норвежская газета VG со ссылкой на руководство компании Chemring Nobel, производителя химикатов, в том числе ракетного топлива.

    Как приводит газета слова управляющего директора компании Хельге Хюсбю, Chemring Nobel производит бризантные взрывчатые вещества и поставляет продукцию оборонной промышленности НАТО в соответствии с норвежскими правилами экспорта, при этом некоторые из ближайших союзников Норвегии разрешают экспорт оборонной продукции в Израиль в противоположность тому, что позволяет экспортная политика Осло, передает РИА «Новости». Он добавил, что нельзя исключать, что норвежские компоненты являются частью тех систем орудий, что используются в Газе, на Украине или других местах.

    Издание отмечает, что производимые предприятием компоненты топлива экспортируются из Норвегии в США, где используются для производства ракет компанией Lockheed Martin. Газета не получила от Lockheed Martin комментариев о дальнейшей судьбе оружия с производимыми в Норвегии компонентами.

    Ранее Израиль заявил о готовности наносить удары по любой цели на Ближнем Востоке.

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    20 ноября 2023, 20:46
    Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль близок к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников, подтвердил президент США Джо Байден журналистам.

    Он подчеркнул, что не готов публично рассуждать на эту тему, но, отвечая на вопрос, близка ли такая сделка, ответил утвердительно, а затем показал сложенные крестом пальцы, как символ надежды на успех, передает ТАСС.

    В Белом доме накануне заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.

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    20 ноября 2023, 13:18
    В Россию вывезли почти половину желающих покинуть Газу россиян

    Песков: Почти половина желающих покинуть Газу россиян уже перевезены в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Работа по эвакуации россиян из сектора Газа весьма напряженная, продолжается на ежедневной основе, и к настоящему времени оттуда вывезены чуть менее половины российских граждан, которые пожелали покинуть регион, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы рады, что чуть меньше половины желающих уже смогли попасть в Россию», – приводит его слова ТАСС.

    Песков заверил, что процесс вывоза россиян из сектора Газа будет продолжен, спасатели будут работать дальше.

    В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.

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    20 ноября 2023, 16:12
    Представительство: Россиян еще могут включить в список на эвакуацию из Газы

    Представительство: Россияне еще могут быть включены в список на эвакуацию из сектора Газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские граждане все еще могут подать заявки на эвакуацию из сектора Газа, сообщила пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

    Отвечая на вопрос, могут ли еще податься в список на эвакуацию те, кто не сделал этого ранее, Зарипова ответила, что список желающих покинуть сектор Газа обновляется ежедневно, заявки продолжают поступать, передает ТАСС.

    В понедельник спецборт со 117 эвакуированными из Газы россиянами и членами их семей приземлился в Домодедово. По данным МЧС, из зоны конфликта вывезли 525 человек.

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    21 ноября 2023, 06:47
    Второй самолет МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из России

    Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из Дагестана в Египет

    Tекст: Антон Антонов

    Из Дагестана в Египет вылетел второй самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Самолет с продуктами, детским питанием, одеждой, обувью и предметами гигиены общим весом более 27 тонн направляется из аэропорта Махачкалы в аэропорт города Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут в сектор Газа через Египетское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

    На прошлой неделе спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет. 20 ноября Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы.

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