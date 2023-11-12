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Эрдоган назвал США условие для договоренности по Газе
Президент Турции Эрдоган: США должны признать, что Газа не является территорией Израиля
Договоренность Турции и США по Газе невозможна, если Вашингтон будет считать, что это территория Израиля, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по возвращению из Эр-Рияда, где проходил саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как указал Эрдоган, самая главная страна, которая должна быть активизирована – это Америка, которая имеет влияние на Израиль. По его словам, Газа является землей палестинского народа, и США должны это признать, передает РИА «Новости».
Он добавил, что если президент США Джо Байден считает, что Газа является не землей Палестины, а землей «оккупационных поселенцев или Израиля», то при таких условиях договоренность с Турцией будет невозможна.
Турецкий лидер также отказался звонить Байдену по ситуации в Газе, Турция является ключевой страной на Ближнем Востоке. Он рассказал, что в Турции побывал госсекретарь США Энтони Блинкен, и теперь Турцию должен принимать американский президент. «Для меня было бы неразумно звонить Байдену», – отметил он.
Он подчеркнул, что в этой географии невозможно выступить с инициативой или планом, минуя Турцию. «Наша позиция, наше отношение, наши ценности и принципы ясны. Мы стремимся защитить человеческую жизнь, обеспечить мир, прекратить войны и вытереть слезы невинных», – заявил Эрдоган. По его словам, у Анкары есть решение для всех кризисных регионов.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проиграют вместе с Израилем, поскольку они выступают против справедливости.