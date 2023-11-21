Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.4 комментария
Взрыв прогремел у больницы в центральной части Газы
Al Mayadeen: Взрыв произошел у больницы в центральной части Газы
Сильный взрыв прозвучал у здания больницы «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщают СМИ.
Информации о жертвах пока нет, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Накануне канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков.