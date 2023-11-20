Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.10 комментариев
Москва заявила о глубочайшем за всю историю кризисе в отношениях с Лондоном
МИД: Лондон настроен на сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией
Отношения между Россией и Британией переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю, Лондон последовательно придерживается курса на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего двустороннее сотрудничество, заявил директор Второго Европейского департамента МИД Сергей Беляев.
Беляев в интервью РИА «Новости» напомнил, в частности, о британских инсинуациях вокруг «дела Александра Литвиненко» и провокацию с «отравлением» Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Ахмед Закаев. Помимо этого, из Британии ведут открытую подрывную деятельность русофобы во главе с Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом в России), отметил дипломат.
Также, указал он, британские власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку неонацистскому киевскому режиму.
Лондон развернул масштабную пропагандистскую кампания с целью дискредитации России на мировой арене. Англичане, как отметил дипломат, не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
«В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится», – сказал Беляев.
В начале ноября Британия ввела санкции против российских горнодобывающих и золотодобывающих компаний.