Москва заявила о глубочайшем за всю историю кризисе в отношениях с Лондоном

МИД: Лондон настроен на сворачивание торгово-экономического сотрудничества с Россией

Tекст: Ольга Никитина

Беляев в интервью РИА «Новости» напомнил, в частности, о британских инсинуациях вокруг «дела Александра Литвиненко» и провокацию с «отравлением» Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Ахмед Закаев. Помимо этого, из Британии ведут открытую подрывную деятельность русофобы во главе с Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом в России), отметил дипломат.

Также, указал он, британские власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку неонацистскому киевскому режиму.

Лондон развернул масштабную пропагандистскую кампания с целью дискредитации России на мировой арене. Англичане, как отметил дипломат, не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится», – сказал Беляев.

В начале ноября Британия ввела санкции против российских горнодобывающих и золотодобывающих компаний.