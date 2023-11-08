Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.0 комментариев
Британия ввела санкции против горнодобывающих российских компаний
Британия ввела санкции против горнодобывающих российских компаний и производителей драгметаллов
Великобритания ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining, сообщил МИД королевства.
Под санкции также попали Российская национальная перестраховочная компания, компании Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious, Fly Bridge и 20 физических лиц, передает ТАСС.
В частности, санкции введены в отношении лиц, связанных с этими компаниями. Среди них – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, супруга предпринимателя Алексея Мордашова Марина, швейцарский гражданин Франсуа Морон, бизнесмены Владислав Свиблов и Константин Струков.
Им запрещен въезд в Великобританию, а активы в случае их обнаружения на территории страны будут заморожены. Также санкции введены против Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ранее издание Financial Times сообщало, что за период с февраля 2022 года по май 2023 года 127 компаний информировали британское правительство о нарушении санкций Великобритании против России.