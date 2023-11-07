В нарушении санкций против России признались 127 компаний в Британии

FT: О нарушении санкций против России с февраля 2022 года по май 2023 года власти Британии предупредили 127 компаний

Tекст: Антон Никитин

Издание сообщает о 127 случаях, когда юридические лица добровольно сообщали в компетентные органы Британии о нарушениях с целью уменьшить размеры штрафов при условии дальнейшего сотрудничества со следствием, передает ТАСС.

По словам партнера юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин, которая и подала в британский Минфин запрос о раскрытии данных, введение санкций против России стало испытанием для британского бизнеса, поскольку Россия встроена в мировую экономику намного сильнее, чем другие страны, находящиеся под сравнимым по масштабу санкционным давлением.

По словам Стейси Кин, пакеты направленных против России санкций ощущались за пределами страны в значительно большей степени, чем это было в прошлом, а российские физические и юридические лица были представлены за пределами страны значительно сильнее по сравнению с Ираном и Сирией, в случае с которыми таких тесных экономических взаимосвязей просто не было.

Ранее в Кремле отметили, что крупный и средний бизнес в России привык хеджировать риски, связанные с санкциями.