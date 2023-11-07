Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
В нарушении санкций против России признались 127 компаний в Британии
FT: О нарушении санкций против России с февраля 2022 года по май 2023 года власти Британии предупредили 127 компаний
За период с февраля 2022 года по май 2023 года 127 компаний информировали правительство Британии о нарушении санкций Лондона против России, сообщает Financial Times.
Издание сообщает о 127 случаях, когда юридические лица добровольно сообщали в компетентные органы Британии о нарушениях с целью уменьшить размеры штрафов при условии дальнейшего сотрудничества со следствием, передает ТАСС.
По словам партнера юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин, которая и подала в британский Минфин запрос о раскрытии данных, введение санкций против России стало испытанием для британского бизнеса, поскольку Россия встроена в мировую экономику намного сильнее, чем другие страны, находящиеся под сравнимым по масштабу санкционным давлением.
По словам Стейси Кин, пакеты направленных против России санкций ощущались за пределами страны в значительно большей степени, чем это было в прошлом, а российские физические и юридические лица были представлены за пределами страны значительно сильнее по сравнению с Ираном и Сирией, в случае с которыми таких тесных экономических взаимосвязей просто не было.
Ранее в Кремле отметили, что крупный и средний бизнес в России привык хеджировать риски, связанные с санкциями.