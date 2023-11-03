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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 14:36

    Песков: Российские компании адаптировались к санкциям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крупный и средний бизнес в России привык хеджировать риски, связанные с санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о введении США новых санкций против российских компаний.

    Он отметил, что рестрикции создают дополнительные проблемы, однако российские компании адаптировались к санкциям, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что любая большая компания в России в любой сфере – в финансовой, производственной, строительной, добычной, транспортной – хеджируется от санкционных рисков и составляет план действий на случай попадания под санкции.

    Напомним, США ввели санкции против 150 структур, а также 37 физических лиц России.

    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

    Коментарии (34)
    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

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    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

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    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    3 ноября 2023, 04:59
    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут «фронтальное наступление» на Россию

    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций в отношении Москвы куда больше для коллективного Запада, чем для РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы заявил, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Как отметил Антонов, действия Белого дома хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Дипломат подчеркнул, что урон от попыток уколоть Москву куда больше для государств Запада, чем для России, передает ТАСС.

    Антонов заявил, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию везде и всюду – от политики и экономики до вопросов прав человека – с целью помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей, а главное – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации.

    Как считает дипломат, с большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию – мартовским выборам президента России.

    «При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», – подчеркнул Антонов.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

    Коментарии (18)
    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

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    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

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    2 ноября 2023, 10:23
    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе презирают Зеленского

    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище
    @ JULIA NIKHINSON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского президента Владимира Зеленского на Западе презирают, заявил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, над Зеленским потешаются, он стал объектом презрения в западных странах, передает РИА «Новости».

    «С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», – отметил Макгрегор.

    Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что Украина «практически проиграла конфликт против России», понеся при этом колоссальные потери, после чего буквально «дышит на ладан», а Зеленский, которого недавно считали «героем» на Западе, стал посмешищем в глазах своих союзников.

    «Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

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    3 ноября 2023, 05:59
    Американский генерал пожаловался на российских и китайских летчиков

    Генерал ВВС США Келли: Российские и китайские летчики тренируются на американцах как на тренажере

    Tекст: Антон Никитин

    Российские и китайские летчики «сталкиваются» с американскими самолетами и беспилотниками в различных горячих точках с целью потренироваться, выразил мнение генерал ВВС США Марк Келли.

    По версии Business Insider, только за последний год было отмечено несколько «опасных» ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего дрон упал в Черное море. В статье говорится, что американские военные считают опасными и маневры российских летчики в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, передает РИА «Новости».

    Генерал ВВС США Марк Келли объяснил перехваты тем, что летчики России и Китая хотят потренироваться против «лучших в мире». Он считает, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих летчиков против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами.

    Напомним, 27 октября китайский истребитель J-11 пролетел в трех метрах от американского стратегического бомбардировщика B-52. Тремя днями ранее российский истребитель Су-27 развернул беспилотник США от государственной границы России над Черным морем.

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    31 октября 2023, 18:44
    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины

    Глава Пентагона Остин: Россия одержит победу на Украине, если США прекратят поддерживать Киев

    Глава Пентагона: Москва чувствует, что Запад устает от поддержки Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

    По его мнению, руководство России «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины», а Москва «вскоре одержит верх», сообщает ТАСС.

    Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что США превратили Украину в полигон для военно-биологических экспериментов и готовили ее к боевым действиям против России.

    Коментарии (4)
    2 ноября 2023, 14:39
    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

    Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    @ IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю, сообщили источники газеты Politico.

    Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

    Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

    Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

    По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

    Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

    Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

    Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 08:28
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Бизнесмен Илон Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина не может одержать победу, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

    Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), в котором тот анализирует недавнюю статью в The Time о Зеленском, передает ТАСС.

    По его словам, Сакс сделал верный анализ: военные цели Украины нереалистичны, а Зеленский, не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией, «оторван от реальности».

    Ранее Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками».

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

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    1 ноября 2023, 12:57
    Украине предрекли потерю еще 30% территорий

    Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять еще 30% территорий

    Tекст: Ольга Никитина

    Законным объектом для освобождения российскими военными в настоящее время являются по крайней мере пять областей Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector подчеркнул, что киевский режим не стремится к заключению мира.

    «Если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», – приводит его слова РИА «Новости».

    Российские военные, как подчеркнул эксперт, полностью выполняют задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. В то же время киевская верхушка и ее армия находятся на грани полного коллапса, отметил он.

    Украины в ее нынешнем виде не будет, как не будет и правительства Владимира Зеленского, и никаких бандеровцев у власти, заключил Риттер.

    Ранее СМИ писали, что Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

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