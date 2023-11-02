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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом
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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    17 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    15 комментариев
    2 ноября 2023, 23:11

    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана

    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана и ФАУ «Роскапстрой»

    Tекст: Антон Никитин

    Новые санкции министерства финансов США затронули МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ «Роскапстрой», следует из опубликованного документа американского ведомства.

    Рестрикции также затронули ряд дочерних компаний ПАО «Газпром нефть» и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики. В общей сложности введенные 2 ноября ограничения затронули почти 40 физических и свыше 190 юридических лиц, представляющих различные страны, включая Россию, передает ПРАЙМ.

    Напомним, в ноябре 2021 года Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (30)
    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

    Коментарии (11)
    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

    Коментарии (28)
    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

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    2 ноября 2023, 10:23
    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе презирают Зеленского

    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище
    @ JULIA NIKHINSON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского президента Владимира Зеленского на Западе презирают, заявил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, над Зеленским потешаются, он стал объектом презрения в западных странах, передает РИА «Новости».

    «С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», – отметил Макгрегор.

    Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что Украина «практически проиграла конфликт против России», понеся при этом колоссальные потери, после чего буквально «дышит на ладан», а Зеленский, которого недавно считали «героем» на Западе, стал посмешищем в глазах своих союзников.

    «Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

    Коментарии (11)
    2 ноября 2023, 14:39
    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

    Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    @ IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю, сообщили источники газеты Politico.

    Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

    Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

    Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

    По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

    Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

    Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

    Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 08:28
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Бизнесмен Илон Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина не может одержать победу, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

    Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), в котором тот анализирует недавнюю статью в The Time о Зеленском, передает ТАСС.

    По его словам, Сакс сделал верный анализ: военные цели Украины нереалистичны, а Зеленский, не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией, «оторван от реальности».

    Ранее Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками».

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 12:10
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе

    Политолог Ципис: Израиль будет приветствовать ввод многонациональных сил в Газу после поражения ХАМАС

    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Илья Абрамов

    Израилю не хватит ресурсов для контроля над сектором Газа, поэтому он будет рад вводу многонациональных сил. Миротворческий контингент поможет сохранить порядок и не допустить гуманитарной катастрофы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в США подтвердили, что рассматривается возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после поражения ХАМАС.

    «Израиль будет приветствовать введение на территорию сектора Газа многонациональных сил после уничтожения ХАМАС. Дело в том, что у Тель-Авива недостаточно материальных и человеческих ресурсов для контроля за этой территорией. Тем более что опыт присутствия международного контингента в нашей истории уже был – когда ЦАХАЛ уходила из Ливана, туда вошли миротворцы ООН», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многонациональные силы нужны для того, чтобы сохранить порядок на территории сектора Газа. Главная цель – обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы. Миротворческий контингент поможет снабдить население продуктами, медикаментами, водой и электричеством. Вторичная задача – уничтожение оставшихся боевиков», – отмечает собеседник.

    «При этом теоретически США могут воспользоваться введением многонациональных сил для усиления собственного влияния на Ближнем Востоке. Но не думаю, что они в этом серьезно заинтересованы, ведь у них есть для этого Израиль. Другое дело, что в Газу могут быть отправлены войска других стран, например, Великобритании и Франции, которые с помощью своего контингента способны попытаться усилить позиции в регионе», – резюмировал Ципис.

    Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают в качестве временного решения возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных, пишет Politico. Сенатор отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте.

    Источники агентства отметили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и Соединенных Штатов, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Предусмотрено, что они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных.

    Во втором варианте речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Третья вариация предусматривает переход сектора Газа под надзор ООН. При этом Тель-Авив считает этот план нецелесообразным.

    Переговоры, по информации агентства, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2023, 08:53
    Студенты в США в знак протеста ушли с лекции Хиллари Клинтон

    NYT: Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений в антисемитизме

    Tекст: Вера Басилая

    Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме и призвали оказать юридическую помощь пострадавшим от преследования американских политиков, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что перед выступлением Клинтон в университете на больших экранах, размещенных на грузовике у университетского кампуса, были показаны фотографии студентов с подписью: «Главные антисемиты Колумбийского университета». Сообщается, что были выставлены фото тех, кто подписал заявление с обвинениями в эскалации палестино-израильского конфликта «экстремистского израильского правительства», передает РИА «Новости».

    В холле здания проходил протест, пока Клинтон читала лекцию. Студенты требовали немедленной юридической поддержки пострадавших товарищей. При этом около 30 студентов демонстративно встали и покинули лекцию, не дослушав и половины речи Клинтон. В общей сложности на лекции бывшего госсекретаря, посвященной участию женщин в мирных процессах, в Колумбийском университете собралось порядка 300 студентов.

    Как пишет газета, протестующие ждали Клинтон при выходе из зала, но она вышла через черный ход.

    Ранее протестующие в поддержку жителей сектора Газа прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Конгрессе, передает Ura.ru.

    Демонстранты неустанно требовали прекратить огонь, они выставили в знак протеста окрашенные в красный цвет ладони и выкрикивали обвинения в адрес властей в эскалации конфликта.

    Напомним, демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 07:57
    Госдеп собрался обеспечить «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в США

    Госдепартамент США заявил о намерении обеспечить «надлежащее участие» России в саммите АТЭС с учетом санкций

    Госдеп собрался обеспечить «надлежащее участие» России в саммите АТЭС в США
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско в ноябре, но «с учетом санкций», заявил Госдеп.

    В Госдепе заявили, что участие в АТЭС обеспечат «в соответствии с законодательством и регулированием США». Отмечается, что у ведомства нет обновленной информации по вопросу о том, кто будет представлять Россию на саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сама определит уровень представленности России на саммите, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 05:55
    В Совбезе России заявили о дисбалансе в ООН в пользу ставленников Вашингтона

    Замсекретаря Совбеза России Венедиктов указал на дисбаланс в ООН в пользу ставленников Вашингтона

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за дисбаланса в пользу ставленников Вашингтона ООН может повторить судьбу Лиги наций, заявил замсекретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что структурам ООН приходится «обслуживать западные интересы», поскольку в руководстве «дисбаланс в пользу ставленников Вашингтона и его европейских прихвостней», передает РИА «Новости».

    Как подчеркнул Венедиктов, американец или француз, получив высокую должность в ООН, не разрывает связь с властями своих стран. По его словам, требуется изменить эту ситуацию, в противном случае ООН грозит судьба Лиги наций.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 10:35
    В «Калашникове» отреагировали на сообщения об аресте товарного знака в Финляндии

    «Калашников»: Концерн не получал официальных сообщений от Финляндии об аресте своих товарных знаков

    Tекст: Вера Басилая

    Оружейный концерн «Калашников» не получал от официальных органов Финляндии какой-либо информации об аресте своих товарных знаков и будет оспорен в случае его подтверждения, сообщили в АО «Концерн «Калашников».

    В концерне заявили, что официальные органы Финляндии какой-либо информации или уведомлений не присылали концерну, но в случае необходимости будут приняты законные меры по оспариванию таких действий, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что несколько товарных знаков российских юридических лиц, в их числе оружейный концерн «Калашников», находящихся под санкциями Евросоюза (ЕС), конфисковали в Финляндии.

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    2 ноября 2023, 10:18
    Совбез России: Любую неугодную Западу страну могут ограбить

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Любое неугодное Западу государство может быть ограблено, так было с Югославией, Сирией, Венесуэлой и Ливией, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

    По его словам, западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, правомочно конфисковывать замороженные активы других государств, при этом любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и других, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричный ответ может последовать от России в случае воровства Европой замороженных средств России.

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    2 ноября 2023, 12:20
    Песков заявил о дефиците идей у США и ЕС по новым санкциям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    США и ЕС продолжат придумывать новые рестрикции, хотя у них явно наблюдается «дефицит идей», сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, и Вашингтон и Брюссель понимают, что действующие санкции бьют по интересам самих государств, которые ввели эти ограничения.

    Он добавил, что формат участия России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированного на ноябрь на территории США, станет известен своевременно.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва сама определит уровень представленности страны на саммите, Вашингтону отведена техническая функция рассылки приглашений.

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    2 ноября 2023, 13:57
    Россия пообещала ответ на оборонное соглашение США и Финляндии

    Захарова: Россия примет меры в случае заключения оборонного соглашения США и Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет вынуждена принять военно-технические и иные меры в случае заключения соглашения об оборонном сотрудничестве США и Финляндии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Россия примет меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности страны, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов.

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