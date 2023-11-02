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    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов
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    Минобороны показало уничтожение немецкого танка Leopard
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    3 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 12:10

    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе

    Политолог Ципис: Израиль будет приветствовать ввод многонациональных сил в Газу после поражения ХАМАС

    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Илья Абрамов

    Израилю не хватит ресурсов для контроля над сектором Газа, поэтому он будет рад вводу многонациональных сил. Миротворческий контингент поможет сохранить порядок и не допустить гуманитарной катастрофы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в США подтвердили, что рассматривается возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после поражения ХАМАС.

    «Израиль будет приветствовать введение на территорию сектора Газа многонациональных сил после уничтожения ХАМАС. Дело в том, что у Тель-Авива недостаточно материальных и человеческих ресурсов для контроля за этой территорией. Тем более что опыт присутствия международного контингента в нашей истории уже был – когда ЦАХАЛ уходила из Ливана, туда вошли миротворцы ООН», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многонациональные силы нужны для того, чтобы сохранить порядок на территории сектора Газа. Главная цель – обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы. Миротворческий контингент поможет снабдить население продуктами, медикаментами, водой и электричеством. Вторичная задача – уничтожение оставшихся боевиков», – отмечает собеседник.

    «При этом теоретически США могут воспользоваться введением многонациональных сил для усиления собственного влияния на Ближнем Востоке. Но не думаю, что они в этом серьезно заинтересованы, ведь у них есть для этого Израиль. Другое дело, что в Газу могут быть отправлены войска других стран, например, Великобритании и Франции, которые с помощью своего контингента способны попытаться усилить позиции в регионе», – резюмировал Ципис.

    Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают в качестве временного решения возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных, пишет Politico. Сенатор отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте.

    Источники агентства отметили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и Соединенных Штатов, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Предусмотрено, что они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных.

    Во втором варианте речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Третья вариация предусматривает переход сектора Газа под надзор ООН. При этом Тель-Авив считает этот план нецелесообразным.

    Переговоры, по информации агентства, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

    1 ноября 2023, 15:10
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    Йемен нанес ракетный удар по Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Йемена в 12.00 (время совпадает с московским) начали ракетную атаку на израильские силы на «оккупированных палестинских территориях», сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

    Он заявил, что СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, передает РБК. Позднее ресурс Минобороны Йемена на своем сайте и в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) опубликовал видео с запусками ракет.

    Ранее эсминец ВМС США «Карни», который находится в северной части Красного моря, перехватил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенные хуситами из Йемена.

    Коментарии (39)
    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

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    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (9)
    1 ноября 2023, 20:53
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    По словам Ван Холлена, в США ведутся обсуждения возможного формирования международных сил для ввода в Газу в качестве временного решения после ликвидации ХАМАС, однако пока они «предварительные и хрупкие», пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных. Он отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Коментарии (11)
    1 ноября 2023, 17:48
    Иордания срочно отозвала своего посла в Израиле

    Вице-премьер и глава МИД Иордании ас-Сафади отозвал посла страны в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, сообщил МИД страны.

    Кроме того, ас-Сафади дал поручение уведомить МИД Израиля о том, что возвращение посла еврейского государства, ранее покинувшего Иорданию, невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Колумбия, Боливия и Чили решили отозвать послов в Израиле.

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    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

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    2 ноября 2023, 10:23
    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе презирают Зеленского

    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище
    @ JULIA NIKHINSON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского президента Владимира Зеленского на Западе презирают, заявил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, над Зеленским потешаются, он стал объектом презрения в западных странах, передает РИА «Новости».

    «С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», – отметил Макгрегор.

    Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что Украина «практически проиграла конфликт против России», понеся при этом колоссальные потери, после чего буквально «дышит на ладан», а Зеленский, которого недавно считали «героем» на Западе, стал посмешищем в глазах своих союзников.

    «Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2023, 07:26
    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС

    Захарова указала на угрозу эскалации в случае реализации идеи Франции о коалиции против ХАМАС

    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС
    @ Lionel Urman/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС грозит дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала на угрозу «интернационализации конфликта, втягивания в него новых участников». Этому же способствует «наращивание внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье», заявила она. Захарова отметила, что Франция и прежде выступала с инициативами, которые не «зрят в корень» проблемы и «воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом», передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Франция руководствуется идеологическими соображениями, поэтому действия Парижа часто приводят «лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира». Захарова предложила Франции поддержать позицию России «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

    Москва призывает стороны конфликта начать «прямые переговоры по обсуждению всех спорных вопросов», а также «выступает за создание независимого и жизнеспособного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН». Захарова отметила, что «таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем».

    Напомним, Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что в нее должны войти страны, которые борются с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

    Коментарии (13)
    2 ноября 2023, 04:30
    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля

    Politico сообщила, что Байден ожидает скорого завершения карьеры Нетаньяху

    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля
    @ Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, сообщают СМИ.

    В Белом доме полагают, что израильские граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль. По мнению американской администрации «дни Нетаньяху в его должности сочтены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Politico пишет, что Нетаньяху, скорее всего, остаются «считанные месяцы» у власти «или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа». Источники заявляют, что Байден предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми тот поделится с преемником. Как заявили источники, на Нетаньяху «лежит ответственность», а «израильскому обществу предстоит осмысление того, что случилось».

    Напомним, Нетаньяху обещал Израилю четырехлетие стабильности, но та оказалась подорвана еще до войны с ХАМАС, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра. В результате конфликт в секторе Газа стал для Нетаньяху опорой власти.

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    1 ноября 2023, 15:45
    В Палестине заявили о повторном ударе по лагерю беженцев Джабалия

    WAFA: Десятки человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа погибли десятки человек, атакован был лагерь беженцев Джабалия, сообщило палестинское агентство WAFA.

    Сообщается, что жертвами стали «десятки человек», еще несколько получили ранения. По данным агентства, ЦАХАЛ нанес удары по жилым постройкам, передает РИА «Новости».

    WAFA уточняет, что по объекту выпущено более десяти ракет.

    Накануне представитель ЦАХАЛ подтвердил еще один удар по лагерю Джебалия. Он объяснил это «трагедией войны».

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    1 ноября 2023, 20:04
    Израильский генерал заявил, что войска подошли к «воротам города Газы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские подразделения находятся «у ворот города Газы», заявил командующий 162-й дивизией армии Израиля бригадный генерал Ицик Коэн.

    Израиль стянул силы, подразделения «стоят у ворот города Газы», сказал Коэн, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Его дивизии поставили задачу – «покончить с ХАМАС», уже уничтожена «значительная часть потенциала» этого движения, сказал он. Операция в секторе Газа продлится долго, и это война «за существование государства Израиль», заключил генерал.

    Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

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    1 ноября 2023, 14:20
    Беспилотник США десять часов кружил вблизи Калининградской области

    Onet: Беспилотник США десять часов кружил над Польшей вблизи Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский разведывательный дрон во вторник десять часов кружил над районами Польши на границе с Калининградской областью, пишет польский портал onet.pl.

    По информации портала onet.pl, беспилотник США RQ-4 Global Hawk, ведущий ежедневное наблюдение за ситуацией на Черном море, во вторник кружил над Польшей «неподалеку от границы с Крулевцем» (польское название Калининграда), передает ТАСС. Дрон провел в воздухе около десяти часов. Никаких официальных заявлений от польских властей по этой ситуации не последовало.

    На прошлой неделе российский Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США.

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    2 ноября 2023, 12:26
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    @ VATICAN MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мир находится в состоянии войны, виной тому оружейная промышленность, выразил мнение на канале RAI папа римский Франциск.

    Папа римский Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война – это поражение, а все решения должны достигаться диалогом, передает РБК.

    «На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война – это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», – сказал он.

    Также понтифик отметил, что мир находится в состоянии войны, и виной тому является оружейная промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход.

    «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко, и в самый темный час добавлю: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 1945-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

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    2 ноября 2023, 08:28
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Бизнесмен Илон Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина не может одержать победу, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

    Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), в котором тот анализирует недавнюю статью в The Time о Зеленском, передает ТАСС.

    По его словам, Сакс сделал верный анализ: военные цели Украины нереалистичны, а Зеленский, не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией, «оторван от реальности».

    Ранее Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками».

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

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