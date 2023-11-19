У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?35 комментариев
В США заявили о неминуемом поражении Украины
Military Watch: Поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году
Украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили СМИ.
Как пишет журнал Military Watch, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления, так как они потеряли много людей, а новое оружие не помогло. Также Запад стал перенаправлять поставки оружия в Израиль.
В статье указано, что украинское командование отправляет на сложные задания боцов без подготовки, а те сдаются в плен ВС России. При этом опытные бойцы ВСУ расстреливают беглецов, чтобы уменьшить количество дезертиров. Авторы Military Watch утверждают, что поражение Украины практически неминуемо и случится в 2024 году.
Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и Залужным.