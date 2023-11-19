У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?34 комментария
Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
У резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии прошла акция с требованием его отставки, сообщили СМИ.
Как пишет Yedioth Ahronoth, толпы демонстрантов возложили на Нетаньяху и его правительство ответственность за кризис с заложниками, захваченными боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.
Отмечается, что демонстранты размахивали израильскими флагами и показывали фотографии похищенных радикалами людей. «Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться? Всем ясно, что виноват Нетаньяху», «Биби, время истекает – народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?» – гласили плакаты в руках протестующих на акцию.
В среду сотни родственников израильских заложников, которые были похищены палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настроены 60-70% общественности в стране.