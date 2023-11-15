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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

    18 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    33 комментария
    15 ноября 2023, 06:09

    Семьи заложников ХАМАС направились маршем в Иерусалим

    Семьи заложников ХАМАС направились маршем в Иерусалим, требуя освобождения похищенных

    Tекст: Антон Никитин

    Сотни родственников израильских заложников, которые были похищены палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим.

    Участники марша, который начался во вторник днем на площади перед тель-авивским музеем искусств, требуют от правительства Израиля ускорить освобождение захваченных в плен людей, передает РИА «Новости».

    Планируется, что к субботе марш доберется до Иерусалима. Там собираются провести акцию протеста напротив резиденции премьера Биньямина Нетаньяху.

    Семьи заложников напомнили, что люди находятся в плену уже 39 дней. Они просят израильское правительство дать более высокий приоритет задаче освобождения их родных, чем целям политическим и военным. Кроме того, семьи требуют от властей конкретных ответов на вопросы о том, как власти собираются освобождать пленных.

    Между тем американские СМИ ранее сообщили, что часть удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников может быть освобождена в ближайшее время.

    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

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    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

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    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


    Коментарии (10)
    14 ноября 2023, 00:47
    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы

    Израильские военные захватили здание парламента в городе Газа

    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Солдаты израильской бригады «Голани» захватили здание парламента в городе Газа, сообщают СМИ.

    Военные сфотографировались на трибуне, передает RT со ссылкой на Times of Israel.

    С 2007 года в здании заседали только члены палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой, его сторонники бегут на юг.

    Коментарии (24)
    13 ноября 2023, 04:59
    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У пригласившей палестинку на сцену Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме

    У Греты Тунберг отобрали микрофон на митинге в Амстердаме
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На климатическом митинге в Амстердаме мужчина, недовольный тем, что Грета Тунберг пригласила на сцену палестинку, отобрал у экоактивистки микрофон, сообщают СМИ.

    Приглашенная Тунберг палестинка обвиняла Израиль в геноциде. Мужчина, который отнял микрофон у Тунберг, выразил возмущение, заявив, что пришел принять участие в «климатическом митинге» и не хочет «слушать про политику». Его увела охрана, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    Напомним, Армия обороны Израиля раскритиковала Тунберг за поддержку Палестины. Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке из-за поддержки ее Палестины.

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    14 ноября 2023, 05:27
    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля

    Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля Цурковой

    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой похищенная в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова заявила о «службе в «Моссаде» и ЦРУ». На видео Цуркова впервые показана после похищения.

    На опубликованном Al Rabiaa видео Цуркова говорит на иврите, что пыталась установить в Сирии связи «между Израилем и демократическими силами Сирии». Она заявила, что прибыла в страну «в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ», а позднее действовала в Ираке – «работала над нормализацией с иракской либеральной оппозицией». Цуркова на видео говорит, что «основной задачей в последнее время было разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке», передает РИА «Новости».

    Цуркова осудила израильские военные действия в секторе Газа, а также заявила, что премьером Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир. Она обратилась к семьям заложников ХАМАС с призывом убедить правительство Израиля прекратить боевые действия, а свою семью призвала добиваться ее освобождения.

    Напомним, похищение женщины произошло еще в марте 2023 года, однако инцидент не разглашался властями Израиля до появления сведений о нем в СМИ. По данным израильской стороны, за похищением, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке, которые удерживают израильтянку в качестве заложницы.

    Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщал, что обращений в посольство по поводу россиянки не поступало. Однако издание Israel National News заявило, что власти России совместно с руководством США и Израиля принимают меры для ее освобождения. Также сообщалось, что Цуркова, неоднократно посещавшая Ирак с научными целями, въехала в страну, хотя знала о запрете посещений этого государства законами Израиля.

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    12 ноября 2023, 17:36
    МИД назвал количество человек в списках на эвакуацию из сектора Газа

    Захарова: Более 1 тыс. человек внесено в списки на эвакуацию из Газы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Более 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, среди них 300 несовершеннолетних, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Как указала Захарова, свыше 1 тыс. человек записались в списки на эвакуацию, среди этих людей есть и россияне, и соотечественники, и еще 300 несовершеннолетних, передает ТАСС.

    В воскресенье МЧС России объявило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В МЧС заявили, что КПП «Рафах» между Египтом и сектором Газа пересекли 70 граждан России. Минздрав заявил о готовности оказывать медпомощь эвакуируемым из Газы россиянам.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что эвакуация россиян через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе сектора Газа с Египтом, займет не более трех дней.

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    12 ноября 2023, 11:56
    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»

    МО: Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро

    Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида»
    @ Nir Alon/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о подписании «исторического соглашения» о продаже Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за 317 млн евро.

    По сообщению ведомства, генеральный директор Минобороны Эяль Замир подписал соглашение о продаже системы «Праща Давида» в Финляндию, стоимость соглашения оценивается в 317 млн евро, передает ТАСС.

    Ранее США одобрили продажу Финляндии израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида», разработанной компанией Rafael совместно со специалистами из США.

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    14 ноября 2023, 07:14
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения, сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники в израильском правительстве.

    Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

    Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

    По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

    Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

    Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.

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    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


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    12 ноября 2023, 19:32
    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Гутерриш: С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб 101 сотрудник ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    С начала обострения между ХАМАС и Израилем погиб уже 101 сотрудник ООН, заявил в интервью CNN генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

    Он также указал, что не считает, что ооновцы сегодня уже в безопасности, так как число погибших растет каждый день, передает РИА «Новости».

    Ранее Гутерриш заявил, что в результате израильской операции «Газа превращается в детское кладбище». Также он осудил ХАМАС за использование гражданских в качестве живого щита. Он также говорил, что с начала обострения конфликта между Палестиной и Израилем погибло самое большое в истории число сотрудников ООН, занимающихся оказанием помощи.

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    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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    14 ноября 2023, 14:56
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для Израиля важно, чтобы боевики ХАМАС утратили контроль над городом Газа, однако этого недостаточно для полной ликвидации движения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.

    «Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

    «Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

    «Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

    «Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

    Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

    Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

    В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.

    Коментарии (6)
    12 ноября 2023, 18:51
    Макрон объяснил президенту Израиля слова об израильских ударах по Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Израиля Ицхаку Герцогу и заявил ему, что не хотел обвинять Израиль в намеренном нанесении ущерба мирным жителям при ударах по сектору Газа.

    Офис Герцога сообщил, что Макрон объяснил, что его комментарии в ходе интервью касались гуманитарной ситуации, которая остается важной проблемой для него и многих стран. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что важно найти и оказать помощь в поиске гуманитарных решений для граждан в Газе, передает РИА «Новости».

    Также Макрон поддержал право Израиля на самооборону.

     Ранее Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил о гибели одного ребенка в секторе Газа каждые 10 минут.

    Позже премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о нелегитимности ударов по мирным жителям сектора Газа заявил, что ответственность за нанесение ущерба гражданскому населению анклава лежит на палестинском движении ХАМАС.

    Коментарии (5)
    12 ноября 2023, 08:56
    ЦАХАЛ предупредил о попытках вывезти заложников из Газы под видом беженцев

    ЦАХАЛ: ХАМАС может попытаться вывезти заложников из Газы под видом беженцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики радикального палестинского движения ХАМАС могут попытаться вывезти удерживаемых ими заложников из северных районов сектора Газа по гуманитарным коридорам под видом беженцев, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

    Как заявил Конрикус, он не может вдаваться в детали, так как это связано с методами ведения операции, но ЦАХАЛ известно об этой проблеме, передает ТАСС.

    Конрикус указал, что в СМИ была информация о том, что израильские военные, которые контролировали гуманитарный коридор, пытались идентифицировать заложников среди покидающих северные районы сектора Газа беженцев и кричали двигающейся колонне гражданских на иврите о том, что если среди них есть заложники, то они могут подбежать к ним, и что это будет безопасно.

    «Я не могу сообщить каких-либо деталей о том, что мы делаем или не делаем. Никаких блокпостов нет, однако предпринимается большое количество других усилий для мониторинга и предотвращения этого», – добавил Конрикус.

    Ранее канал Al Hadath сообщил, что стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

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    Старый враг России в США напомнил о себе наглой угрозой

    Заместитель госсекретаря США Джеффри Пайетт пообещал «задушить» российский проект по производству СПГ на Ямале. Формально – из-за Украины, на самом деле – из-за конкуренции с американскими поставщиками СПГ. Ранее Пайетт доставил Москве множество неприятностей на Украине, но насколько он влиятелен, чтоб воспринимать его слова серьезно? Подробности

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    Зачем США возрождают технологию «летающего крыла»

    В США провели испытания бомбардировщика B-21 Raider, созданного в соответствии со схемой «летающего крыла». Долгое время данная технология считалась тупиковой ветвью развития авиации, однако современные системы пилотирования вдохнули новую жизнь в некогда забытые разработки. Чего хотят добиться Штаты с помощью новой модели самолета и чем на это может ответить Россия? Подробности

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    Запад создает политика на смену Зеленскому

    Подспудные разговоры о том, что главком ВСУ Валерий Залужный будет претендовать на место Зеленского, наконец получили на Украине некоторые подтверждения. Кто и почему вбросил эту идею в публичное пространство и какое отношение к этому имеют и Запад, и сам лидер киевского режима? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • У Трампа послали Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с бывшим президентом США Дональдом Трампом по телефону, но в команде миллиардера украинцам отказали. Отверг Трамп и возможность визита на Украину, причем по неожиданной причине. Чего хочет Зеленский от Трампа? И почему он этого не получит?

    • Иногда враги возвращаются

      После скандала и раскола правительства Британии по палестинскому вопросу премьер-министр королевства отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман и вернул в правительство Дэвида Кэмерона – бывшего премьера, при котором британцы проголосовали за выход из ЕС. Что это означает с точки зрения конфликта между Москвой и Лондоном?

    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

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