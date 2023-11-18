ВС России уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях 230 бойцов ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, нанесено поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, два пикапа.

В то же время на Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в Червоная Диброва и Петровское ЛНР. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

Кроме того, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Васюковки ДНР.

Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

По данным Минобороны России, на Южно-Донецком направлении отражена атака79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР, нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорское ДНР. Потери противника – 70 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Также на Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино

Ранее ВС России уничтожили склады с топливом, боеприпасами и воорежениями ВСУ в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях.