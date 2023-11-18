У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?7 комментариев
ВС России уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях 230 бойцов ВСУ
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ возле Работино в Запорожской области, также уничтожили на Купянском и Краснолиманском направлениях около 230 украинских бойцов, сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, нанесено поражение подразделениям 43-й, 53-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Загоруйковка. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, два пикапа.
В то же время на Краснолиманском направлении отражены три атаки штурмовых групп 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в Червоная Диброва и Петровское ЛНР. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля.
Кроме того, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки и Васюковки ДНР.
Общие потери противника на данном направлении составили до 180-ти военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley», три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».
По данным Минобороны России, на Южно-Донецком направлении отражена атака79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР, нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорское ДНР. Потери противника – 70 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Также на Запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино
Ранее ВС России уничтожили склады с топливом, боеприпасами и воорежениями ВСУ в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях.