Байден раскрыл, как США удалось избежать шатдауна за счет Украины и Израиля

Байден объяснил принятие закона о финансировании правительства угрозой шатдауна

Tекст: Борис Инсаров

«Минувшим вечером я подписал законопроект, предотвратив тем самым приостановку работы правительства. Это важный шаг, но нам нужно сделать больше», – написал Байден в соцсети X.

Отдельно Байден призвал Конгресс сосредоточиться на решении проблем в сфере нацбезопасности и обратиться к внутренней политике.

На прошлой неделе законопроект о финансировании федеральных министерств до 19 января внес на рассмотрение спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон. Закон, получивший широкую поддержку обеих партий, предполагает, что выделение помощи Украине и Израилю будет рассматриваться в отдельном порядке.

За принятие инициативы проголосовали 336 членов нижней палаты парламента (против выступили 95 конгрессменов), тогда как в сенате законопроект, напротив, решительно не нашел поддержки (87 против 11 голосов).



